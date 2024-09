VERMEG et IDClear unissent leurs forces pour apporter des solutions numériques et de gestion du collatéral CCP au marché financier indonésien

JAKARTA, Indonésie, 9 septembre 2024 /PRNewswire/ -- VERMEG, leader mondial en gestion numérique du collatéral, des titres, des risques, des solutions réglementaires et de règlement, a annoncé aujourd'hui une collaboration stratégique avec IDClear, la contrepartie centrale de compensation et de garantie (CCP) pour le marché financier indonésien, formalisée par la signature d'un protocole d'accord.

IDClear, un partenaire client de VERMEG depuis 2021 utilisant la solution leader de gestion du collatéral de VERMEG, MEGARA, étendra cette collaboration pour inclure la plateforme CCP numérique de VERMEG, qui comprend l'optimisation du collatéral, l'évaluation du collatéral (éligibilité, valorisation, messagerie), l'intégration des clients, la gestion des défauts, et d'autres applications cloud prêtes à l'emploi.

La plateforme CCP numérique de VERMEG, construite sur une architecture API-first native au cloud, aide les infrastructures de marché et les clients des marchés de capitaux à optimiser leurs actifs, à augmenter leur productivité et à améliorer leurs capacités de gestion des risques, tout en permettant à leurs clients d'offrir des services à valeur ajoutée à leurs membres ou clients.

Badreddine Ouali, Directeur Général de VERMEG a commenté : "Nous sommes ravis d'élargir notre collaboration stratégique avec IDClear pour inclure notre plateforme CCP numérique. En combinant l'expertise de gestion du collatéral d'IDClear avec nos solutions CCP numériques flexibles, nous donnons à IDClear et à ses membres les moyens d'optimiser leur inventaire et leur productivité, d'augmenter leur rentabilité, ainsi que de contribuer à la réduction de leurs risques de crédit, de marché et systémiques."

Iding Pardi, Directeur Général d'IDClear, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à VERMEG pour étendre leurs solutions CCP de référence au marché financier indonésien. Cela offre à nos membres compensateurs l'opportunité de bénéficier des dernières technologies numériques prêtes pour le cloud."

À propos de VERMEG

VERMEG est un fournisseur leader spécialisé dans les solutions logicielles et numériques pour la gestion du collatéral, la réglementation et la conformité, ainsi que les industries de l'assurance. En tant que leader sur le marché du collatéral, sa technologie répond aux principaux défis en matière d'efficacité opérationnelle, de réduction des coûts, d'optimisation et de réduction des risques. Forte de plus de 25 ans d'expérience dans le secteur financier, VERMEG possède une compréhension approfondie des défis actuels auxquels l'industrie est confrontée. Grâce à nos solutions numériques développées avec une technologie low-code no-code, la plateforme Veggo de VERMEG propose des applications prêtes à l'emploi, parfaitement adaptées aux besoins de nos clients, garantissant ainsi une efficacité accrue, une expérience utilisateur améliorée, la possibilité de développer leur activité et de réduire les coûts.

www.vermeg.com

À propos d'IDClear

IDClear a été créée en 1996 en tant qu'institution de compensation et de garantie ou CCP pour le marché des capitaux indonésien. La ligne de métier d'IDClear consiste à organiser la compensation des transactions sur les marchés réglementés et hors bourse (OTC) ainsi que la garantie de règlement des transactions sur les marchés boursiers. Le développement de l'industrie et de l'économie a permis à IDClear d'élargir ses activités en proposant d'autres services de soutien financier, avec l'approbation de l'Autorité des services financiers d'Indonésie et conformément aux lois et règlements en vigueur. L'année 2020 a marqué une étape importante pour IDClear, qui a élargi son rôle en tant que CCP pour le marché des dérivés OTC, ainsi que pour soutenir le programme gouvernemental en faveur du développement d'un marché financier intégré, efficace et transparent.

www.idclear.co.id/en

