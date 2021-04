Versace Home va créer les superbes intérieurs des nouvelles villas de luxe Dar Al Arkan dans le projet Shams Ar Riyadh

Le design et le savoir-faire exceptionnels de Versace Home viendront renforcer l'extraordinaire conception « Upside Living » des villas de luxe en édition limitée qui seront construites en surplomb du cadre historique et naturel de Wadi Hanifa. Dans un modèle exclusif de conception innovante, l'entrée et les espaces de vie domineront le premier étage, avec des fenêtres du sol au plafond qui inonderont de lumière l'espace à vivre et mettront en valeur les vues spectaculaires sur Wadi Hanifa, tandis que les chambres à coucher et les salles familiales seront repositionnées au niveau du sol, créant un espace global qui combinera élégance et praticité.

Les villas ont également été conçues pour une vie plus intelligente, intégrant les dernières technologies de pointe et établissant une nouvelle référence en matière de technologie résidentielle. L'éclairage, le chauffage et l'air conditionné seront conçus pour offrir un style de vie amélioré et ambiant, contrôlé par des détecteurs de mouvement. Un système de sécurité et de surveillance sophistiqué sera entièrement intégré, ainsi qu'un système de divertissement intelligent comprenant un home cinéma et des appareils de cuisine intelligents. L'accent sera mis sur la création de luxe et de sophistication dans chaque détail.

Les villas surplombent le Wadi Hanifa et offrent un accès aisé aux principaux lieux de vie et attractions de la ville. Elles ont été conçues pour tirer le meilleur parti de leur environnement naturel et offrent une nouvelle façon de vivre dans le confort, le luxe et l'intimité.

En annonçant la collaboration avec Versace Home, M. Yousef Bin Abdullah Al Shalash, président de Dar Al Arkan, a déclaré : « Nous ne pourrions pas être plus fiers de nous associer à une marque aussi mondialement connue que Versace pour ce projet unique. Le fait qu'une maison de design d'un tel calibre ait créé l'intérieur de ces maisons très spéciales incarne le haut niveau de vie luxueux auquel nous aspirons avec Shams Ar Riyadh. »

Il a ajouté : « Chez Dar Al Arkan, notre ambition est d'élever le marché de l'immobilier en Arabie Saoudite. Notre relation étroite avec des designers internationaux de premier plan nous aidera à atteindre cet objectif et à consolider la réputation croissante du Royaume en matière d'architecture et de design exceptionnels à l'échelle mondiale. »

Le projet Shams Al Riyadh est situé dans une zone stratégique au nord de Riyadh, sur la route King Khalid. S'étendant sur une superficie de plus de 5 millions de mètres carrés, l'endroit offre un accès facile aux principaux points d'intérêt de la ville. Les paysages magnifiques de Wadi Hanifa, les parcs et les espaces ouverts offrent une ambiance à la fois exceptionnelle et confortable pour les familles.

