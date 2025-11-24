Zusammen ist Weihnachten: UGREEN begleitet die Momente, die die Weihnachtszeit unvergesslich machen

BERLIN, 24. November 2025 /PRNewswire/ -- Während die Weihnachtszeit näher rückt, setzt UGREEN mit seinem festlichen Motto „Zusammen ist Weihnachten" auf das Miteinander. Die Idee ist einfach: Weihnachten ist dann vollkommen, wenn Menschen zusammenkommen. Es beginnt damit, dass Familienmitglieder Zeit miteinander verbringen und Besinnlichkeit in der Nähe zueinander finden. Dies überträgt sich auch auf die Produkte von UGREEN, die so gestaltet sind, dass sie als Ganzes reibungslos zusammenwirken. Vor allem zeigt es die wachsende Community der UGREEN-Nutzer, die mit ihrem Vertrauen und ihrer Teilnahme das Herzstück dessen bilden, was UGREEN dieses Weihnachten feiert.

Geleitet von der Überzeugung, dass Technologie die zwischenmenschlichen Beziehungen stärken und nicht von ihnen ablenken sollte, kombiniert UGREEN auch weiterhin Innovation mit praktischer Alltagstauglichkeit und schafft Produkte, die Menschen auf sinnvolle Weise näher bringen. Vor diesem Hintergrund hat UGREEN einen Weihnachtsgeschenk-Ratgeber zusammengestellt, der auf echtem Kundenfeedback basiert und Menschen dabei hilft, nützliche und zuverlässige Geschenke für ihre Liebsten zu finden, die auch noch verwendet werden, wenn die Weihnachtsdeko längst weggeräumt ist.

Für Familien passt der UGREEN NASync DH2300 natürlich in die Weihnachtstraditionen. Viele Familien schauen sich gemeinsam Familienvideos oder Weihnachtsfilme an, haben jedoch nicht immer einen geeigneten Ort, um diese aufzubewahren. Mit dem DH2300 verschwinden diese Bedenken. Dank seiner Kapazität von 60 TB können alle Weihnachtsmomente, Familientreffen und persönlichen Nachrichten sicher gespeichert und jederzeit wieder abgerufen werden, sodass die Erinnerungen an die Feiertage zu einer bleibenden Sammlung werden. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche macht der DH2300 die digitale Archivierung und gemeinsame Nutzung einfach und für alle Generationen zugänglich. Mehr als 95 % der Nutzer lobten die einfache Handhabung, und selbst Großeltern können sich damit wohlfühlen.

Für Paare ist die magnetische Powerbank MagFlow mit 10000 mAh und 25 W eine kleine, aber praktische Möglichkeit, Aufmerksamkeit zu zeigen. Damit sind die Geräte beider Partner immer einsatzbereit, egal ob sie auf Reisen sind, einen Ausflug machen oder einfach nur zu Hause keine Steckdose haben. Das Gerät verfügt über eine 25-W-Schnellladefunktion und ein integriertes 30-W-USB-C-Kabel und vereint somit Komfort mit Alltagstauglichkeit. Mehr als 90 % der Nutzer finden, dass MagFlow ein sinnvolles Geschenk ist. Für diejenigen, die es benutzen, wird es schnell Teil des Alltags.

Das Nexode 65-W-Ladegerät mit ausziehbarem USB-C-Kabel ist ein Ladegerät, das man mit Freunden teilen kann. Mit seinem ausziehbaren Kabel und der kompakten Form ist es der perfekte Begleiter für Gruppenreisen oder Treffen und macht Lust auf spontanes Teilen. Mit einer Gesamtleistung von bis zu 65 W kann es problemlos mehrere Geräte gleichzeitig mit Strom versorgen und so Freunde zusammenbringen

Auch der Revodok 105 5-in-1-USB-C Hub ist eine wohlverdiente Belohnung zum Jahresende. Er vereint fünf wichtige Funktionen in einem kompakten Gerät und erlaubt es Nutzern, einfach zwischen Arbeit und Unterhaltung zu wechseln. Der Hub vereinfacht die täglichen Kontakte, reduziert Kabelsalat und sorgt für einen aufgeräumteren Schreibtisch, sodass man produktiver arbeiten kann und einen klareren Kopf hat.

Um die Festtagsstimmung noch zu steigern, unterstützt UGREEN auch ganz praktisch die Feierlichkeiten in der echten Welt. Die Marke wird auf dem Berliner Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche einen interaktiven Stand mit Produktpräsentationen und einer Ladestation haben, an der die Besucher ihre Geräte kostenlos aufladen können, während sie die einzigartige Atmosphäre des Berliner Weihnachtsmarktes genießen. Die geheimnisvollen Geschenkboxen enthalten Preise wie eine komplette Sammlung von Apple-Geräten, Lego-Sets und Spielkonsolen. Darüber hinaus erhalten UGREEN-Nutzer exklusive Gutscheine von Saturn.

Damit das Fest noch länger dauert, arbeitet UGREEN auch mit großen europäischen Medien zusammen. Zusammen starten sie ein Weihnachts-Advents-Gewinnspiel, bei dem es jeden Tag bis Weihnachten „Power-Up"-Geschenkpakete gibt.

Bei UGREEN geht es um mehr als nur um Technologie. Die Marke möchte Menschen dabei unterstützen, Momente zu schaffen, die wirklich wichtig sind. Dieses Weihnachten feiert UGREEN sowohl Fortschritt als auch Besinnlichkeit und hilft dabei, Verbindungen zu schaffen, die diese Jahreszeit so besonders machen.

Weitere Informationen finden Sie auf de.ugreen.com.

