Version 1.16 von Loftware Prisym 360: Stärkere All-In-One-Lösung für die Kennzeichnung klinischer Studien mit neuen Funktionen für mehr Effizienz und einfachere Compliance

Die neue Version enthält den Clinical Data Connector und ein Randomisierungsmodul zur Unterstützung der End-to-End-Verwaltung von optimierten Kennzeichnungsprozessen in der Klinik

PORTSMOUTH, New Hampshire, 26. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Loftware, der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Enterprise Labeling und Artwork Management, hat heute die Verfügbarkeit von Loftware Prisym 360 1.16 bekannt gegeben. Die neueste Version der cloudbasierten Label- und Content-Management-Lösung für klinische Studien enthält zwei neue Funktionen, die die Effizienz der Abläufe bei der Bereitstellung von klinischen Studien erhöhen und gleichzeitig das Risiko verringern und die Einhaltung von Vorschriften vereinfachen.

Mit Prisym 360 1.16 wird ein neuer Clinical Data Connector eingeführt, der den gesamten Prozess der klinischen Etikettierung rationalisiert, indem er Anwendungen für klinisches Material mit den Funktionen für Etiketten- und Broschürendesign von Prisym 360 verbindet. Damit entfällt die manuelle Eingabe von Etikettendaten, was dazu beiträgt, den Prozess des GxP-konformen Etikettendrucks zu automatisieren und dem Anwender wertvolle Zeit zu ersparen, während gleichzeitig die mit der manuellen Eingabe verbundenen Risiken verringert werden.

Der Clinical Data Connector unterstützt weit verbreitete Industrieprotokolle und -standards wie Web Services, SOAP und REST, um die Kompatibilität mit den bestehenden Anwendungen des Kunden für die Verwaltung klinischer Hilfsmittel zu maximieren. Daneben ermöglicht er die Erstellung und Überarbeitung von Stammdaten für klinische Studien innerhalb von Prisym 360. Folglich kann die bestehende Anwendung für klinisches Verbrauchsmaterial der Kunden Druckanfragen und zugehörige Daten an Prisym 360 senden, um nach Bedarf Etiketten zu produzieren.

Darüber hinaus enthält Prisym 360 1.16 ein Randomisierungsmodul, das eine umfassende Reihe von Funktionen zur Randomisierung von klinischen Etiketten bietet, die vollständig integriert und über eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche verfügbar sind. Das Modul bietet Randomisierungsfunktionen, die besonders für Organisationen oder Teams ohne Zugang zu einer RTSM-Anwendung von Nutzen sind. Es wurde in enger Zusammenarbeit mit Teams für die klinische Versorgung in mehreren führenden Unternehmen für pharmazeutische Forschung und Entwicklung und Dienstleistern für die klinische Versorgung entwickelt. Durch einen schrittweisen Prozess können die Benutzer Randomisierungsdefinitionen erstellen, um Daten für klinische Studienpakete zu generieren. Dabei bleiben sie vollständig integriert und kompatibel mit den anderen Etikettierungsfunktionen für klinische Studien von Prisym 360, einschließlich des Clinical Data Connector und des 3-Schritt-Druckprozesses für Kliniketiketten.

Beide neuen Funktionen wurden mit direktem Input von bestehenden Nutzern entwickelt und sind so konzipiert, dass sie die branchenüblichen Verfahren unterstützen. Aufgrund des modularen Charakters von Prisym 360 können die Kunden ihre Lösung flexibel aufrüsten, um bei Bedarf auf diese neuen Funktionen zuzugreifen.

Simon Jones, Vice President für Produktmanagement bei Loftware im Bereich Biowissenschaften, erklärte: „Der Druck, die Anlaufzeiten für Studien zu verkürzen, hat in Verbindung mit der Zunahme adaptiver klinischer Studien dazu geführt, dass sich die Anbieter von Softwareanwendungen für die klinische Versorgung darauf konzentrieren, den gesamten Prozess der Versorgung mit klinischen Studien zu rationalisieren. Der Prisym 360 Clinical Data Connector, der in Zusammenarbeit mit führenden Anbietern von klinischem Materialmanagement wie Signant Health entwickelt wurde, vereinfacht die Verbindung mit Prisym 360 und macht so die manuelle Dateneingabe überflüssig.

„Ebenso wurde das neue Randomisierungsmodul entwickelt, das den Prozess der patienten- und kitbasierten Randomisierung vereinfacht, da es als integraler Bestandteil von Prisym 360 die Benutzerfreundlichkeit erhöht und den Kunden hilft, die GxP-Konformität sicherzustellen."

Die Prisym 360-Module „Clinical Data Connector" und „Data Randomization" sind jetzt als Teil der neuesten Produktversion 1.16 von Prisym 360 verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter www.loftware.com

Informationen zu Loftware:

Loftware ist der weltweit größte Anbieter von cloudbasiertem Enterprise-Labeling- und Artwork-Management und bietet eine Plattform für eine End-to-end-Etikettierungslösung für Unternehmen jeder Größe an. Loftware unterhält eine weltweite Präsenz mit Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Slowenien, China und Singapur und verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung bei der Lösung von Herausforderungen bei der Etikettierung. Wir helfen Unternehmen, die Genauigkeit, Rückverfolgbarkeit und Compliance zu verbessern und gleichzeitig die Qualität, Geschwindigkeit und Effizienz ihrer Etikettierung zu steigern. Als weltweit führender Anbieter von Enterprise-Labeling- und Artwork-Management-Lösungen, zusammen mit Etiketten für klinische Studien und Content-Management, ermöglicht Loftware Flexibilität in der Lieferkette, unterstützt die sich entwickelnden Vorschriften und optimiert die Geschäftsabläufe in einer Vielzahl von Branchen. Dazu gehören die Automobilindustrie, die chemische Industrie, die Konsumgüterindustrie, die Elektronikindustrie, die Lebensmittel- und Getränkeindustrie, die Fertigungsindustrie, die Medizintechnik, die Pharmaindustrie, der Einzelhandel und die Bekleidungsindustrie.

Pressekontakte:

Laura Hindley, Leitende Managerin für PR und Kommunikation[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1658239/Loftware_Logo.jpg

SOURCE Loftware, Inc.