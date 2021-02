VERSO Capital anuncia un fusión con ALDINI Capital

LUXEMBURGO, 3 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- VERSO Capital, la firma de banca comercial global con sede en Luxemburgo, anunció la finalización exitosa de su fusión con la administradora suiza de activos alternativos ALDINI Capital, con efecto a partir del 1 de febrero de 2021.

Fundada en 1958, ALDINI Capital es una firma de inversión y administradora de activos alternativos regulada con sede en Suiza y Liechtenstein. La transacción amplía la oferta combinada de la firma para inversiones de capital de riesgo y los servicios de consultoría para la banca comercial.

La fusión ilustra la forma en que el modelo de asociación patentado de VERSO resulta un imán para los inversionistas de impacto que buscan oportunidades de crecimiento alrededor del mundo. Es una oportunidad tangible para que VERSO escale aún más su valor neto ultra alto y su negocio institucional al ofrecer sus servicios de consultoría para la banca comercial a clientes nuevos.

El Sr. Daniel Baumslag, socio y miembro de la junta directiva de VERSO Capital, indicó: "Las sinergias del negocio realmente se acumulan. Aprovechan la rica tradición de Aldini y su trayectoria en fondos de cobertura, capital privado y bienes raíces con el servicio de consultoría para la banca comercial de Verso y su alcance global en capital de riesgo".

Impulsar la innovación con inversiones audaces

VERSO Capital ha estado a la vanguardia de una década de expansión sin precedentes de los mercados privados. Desde 2011, más de USD 700 mil millones han sido invertidos en capital de riesgo, lo que ha impulsado un ecosistema próspero de compañías emergentes.

En el ámbito de la tecnología, VERSO ha contribuido a este crecimiento expansivo invirtiendo más de USD 245 millones durante los últimos 4 años en nuevas empresas tecnológicas que van desde tecnología climática hasta tecnología alimentaria y biotecnología.

VERSO se involucra con sofisticados grupos de capitales de todo el mundo y redespliega estos fondos en estos nuevos emprendimientos brillantes y emocionantes. Entre las últimas incorporaciones al portafolio de VERSO se encuentran Impossible Foods, EAT JUST, Turtle Tree Labs, Nitro Beverage, ISDC Global y Carbon Click.

"La visión de VERSO es convertirse en un referente para la inversión de UHNW en capital privado y capital de riesgo, cerrando la brecha entre la gestión patrimonial tradicional, a menudo aislada en bancos privados suizos, y el mundo del capital de riesgo, que ha sido de difícil acceso para el capital privado y estructurado para atraer fondos institucionales en su lugar", explica Julien Machot, socio directivo de VERSO. "Cada inversión se realiza con el mayor grado de convicción y la unanimidad de nuestros socios".

Por ejemplo, la reciente inversión preserie de VERSO en Turtle Tree Labs de Singapur es el resultado de varios meses de estrecha colaboración con su fundador Max Rye, quien ha utilizado la investigación con células madre para crear leche humana.

"Verso Capital tiene una sólida trayectoria de identificación e inversión en emprendimientos innovadores en tecnología alimentaria, y nos enorgullece unirnos a su portafolio actual de compañías. Con la inversión de Verso Capital, TurtleTree podrá aprovechar su experiencia en el sector de la tecnología alimentaria y escalar para aprovechar el ecosistema global que ha ayudado a crear", afirmó Max Rye.

Después de comenzar el año con esta nueva y emocionante fusión, el objetivo de VERSO Capital para 2021 es seguir invirtiendo en las empresas nuevas más innovadoras y emocionantes del mundo, reinvertir en las compañías de su portafolio y apoyar continuamente a sus fundadores.

Acerca de VERSO Capital

www.versocapital.co

Luxemburgo

VERSO Capital se destaca entre otras firmas globales de banca comercial globales gracias a su experiencia en consultoría para esa banca. La firma se fundó sobre la visión de una boutique bancaria comercial, con conocimientos específicos en capital de riesgo y capital privado, respaldada por una consultoría estratégica experta.

Acerca de VERSO Fund

www.versofund.com

Islas Vírgenes Británicas

VERSO Capital tiene presencia en las Islas Vírgenes Británicas con el VERSO Fund, un fondo profesional multicategoría que se enfoca en financiar desarrollos tecnológicos. VERSO Fund busca empresas que tengan el impacto más positivo en la mayor cantidad de personas posible alrededor del mundo.

VERSO Management es una empresa de banca de inversión y gestión de activos con sede en las IVB, regulada por la Comisión de Servicios Financieros de las IVB.

Acerca de ALDINI Capital

www.aldinicapital.com

Suiza y Liechtenstein

Fundada en 1958, ALDINI Capital es una firma de inversión y administradora de activos alternativos regulada, con sede en Suiza y Liechtenstein. La empresa se enfoca en inversiones de capital propio, mercados de deuda y patrimonio y provisión de estrategia exclusiva, gestión patrimonial y consultoría para recaudación de fondos a UHNW y clientes institucionales.

Acerca de EAT JUST

ju.st

California, Estados Unidos

Este emprendimiento con sede en California ha creado un producto revolucionario: JUST Egg. Hecho de frijol mungo rico en proteínas, este sustituto vegano del huevo es libre de colesterol y de antibióticos, y su producción requiere menos uso de tierra y agua, y emite menos carbono que los huevos convencionales.

Acerca de Turtle Tree Labs

www.turtletree.co

TurtleTree busca desarrollar la mejor nutrición a partir de la leche de la manera más sostenible. Esta empresa de biotecnología con sede en Singapur utiliza un método celular para producir leche y componentes de leche que pueden utilizarse para la elaboración de lácteos y productos de nutrición infantil.

