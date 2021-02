VERSO Capital kondigt fusie aan met ALDINI Capital

De fusie creëert kansen voor wereldwijde groei van durfkapitaal

LUXEMBURG, 3 februari 2021 /PRNewswire/ -- VERSO Capital , de wereldwijd opererende handelsbankonderneming met het hoofdkantoor in Luxemburg, heeft bekendgemaakt dat per ingang van 01 februari 2021 de fusie met de Zwitserse alternatieve vermogensbeheerder ALDINI Capital met succes is voltooid.

ALDINI Capital, opgericht in 1958, is een gereguleerde beleggingsonderneming en alternatieve vermogensbeheerder gevestigd in Zwitserland en Liechtenstein. De transactie breidt het aanbod van de gefuseerde onderneming uit naar investeringen van durfkapitaal en adviesdiensten voor handelsbanken.

De fusie illustreert hoe VERSO's eigen samenwerkingsmodel een magneet biedt voor impactinvesteerders die over de hele wereld op zoek zijn naar groeimogelijkheden. Het is voor VERSO een tastbare kans om zijn bedrijfsactiviteiten voor de ultrarijken en financiële instellingen verder op te schalen door nieuwe klanten zijn adviesdiensten voor handelsbanken aan te bieden.

De heer Daniel Baumslag, partner en bestuurslid van VERSO Capital, zegt: "De synergieën van de deal stapelen zich op. Het maakt gebruik van Aldini's rijke traditie en afstammeling van hedgefondsen, private equity en onroerend goed met Verso's adviesdienst voor handelsbanken en het wereldwijde bereik in durfkapitaal."

Innovatie stimuleren met gedurfde investeringen

VERSO Capital loopt voorop in een decennium van ongekende expansie van particuliere markten. Sinds 2011 is meer dan $ 700 miljard USD geïnvesteerd in durfkapitaal, wat een bloeiend ecosysteem van startende bedrijven heeft aangewakkerd.

Op technologisch gebied heeft VERSO bijgedragen aan deze expansieve groei door de afgelopen 4 jaar meer dan $ 245 miljoen te investeren in start-ups van technologiebedrijven, variërend van climatech tot foodtech en biotech.

VERSO werkt samen met geavanceerde kapitaalpools over de hele wereld en zet deze fondsen opnieuw in voor deze heldere en enthousiaste nieuwe ondernemingen. Recente toevoegingen aan VERSO's portfolio zijn onder meer Impossible Foods , EAT JUST , Turtle Tree Labs , Nitro Beverage , ISDC Global en Carbon Click .

"De visie van VERSO is om de referentie te worden voor de allerrijksten die in private equity en durfkapitaal investeren - en zo de kloof te overbruggen tussen traditioneel vermogensbeheer, vaak afgezonderd in Zwitserse private banken, en de wereld van durfkapitaal die gestructureerd is en moeilijk toegankelijk is voor privévermogen, om in plaats daarvan institutionele fondsen aan te trekken," legt Julien Machot , Managing Partner bij VERSO, uit. "Elke investering wordt aangegaan met de hoogste mate van overtuiging en unanimiteit van onze partners."

VERSO's recente pre-serie investering in Turtle Tree Labs in Singapore is bijvoorbeeld het resultaat van maandenlange nauwe samenwerking met oprichter Max Rye, die stamcelonderzoek heeft gebruikt om moedermelk te maken.

"Verso Capital heeft een stevige staat van dienst in het identificeren van en investeren in innovatieve food-tech startups, en we zijn er trots op ons aan te sluiten bij zijn bestaande portfolio van bedrijven. Met de investering van Verso Capital kan TurtleTree steunen op zijn expertise in de foodtech-sector en opschalen om te profiteren van het wereldwijde ecosysteem dat het heeft helpen creëren," zegt Max Rye.

Na het jaar een vliegende start te hebben gegeven met deze spannende nieuwe fusie, is het doel voor VERSO Capital in 2021 om te blijven investeren in 's werelds meest innovatieve en opwindende start-ups, te herinvesteren in de bedrijven die het in portefeuille heeft en de oprichters ervan constant te blijven ondersteunen.

VERSO Capital onderscheidt zich van andere internationale handelsbankondernemingen door zijn expertise in adviesdiensten aan handelsbanken. Het bedrijf werd opgericht vanuit de visie van een kleinere handelsbankonderneming, met kernexpertise in durfkapitaal & privévermogen, ondersteund door doorgewinterd strategisch advies.

VERSO Capital is aanwezig op de Britse Maagdeneilanden met het VERSO Fund, een professioneel beleggingsfonds met meerdere klassen dat zich richt op de financiering van technologische vooruitgang. VERSO Fund zoekt bedrijven met de meest positieve impact op zoveel mogelijk mensen over de hele wereld.

VERSO Management is een op BVI gebaseerd vermogensbeheer- en investeringsbankonderneming die gereguleerd wordt door de BVI Financial Services Commission.

ALDINI Capital, opgericht in 1958, is een gereguleerde beleggingsonderneming en beheerder van alternatieve activa, gevestigd in Zwitserland en Liechtenstein. De onderneming richt zich op eigen kapitaalinvesteringen, schuld- en aandelenmarkten en het verstrekken van adviezen over exclusieve strategie, vermogensbeheer en fondsenwerving aan de allerrijksten en financiële instellingen.

Deze start-up in Californië heeft een revolutionair product gecreëerd: JUST Egg. Dit veganistische substituut voor ei is gemaakt van eiwitrijke mungbonen, is vrij van cholesterol en antibiotica en vereist minder land, water en Co2-uitstoot dan gewone eieren.

TurtleTree streeft ernaar om op de meest duurzame manier de beste voeding uit melk te ontwikkelen. Dit in Singapore gevestigde biotechnologiebedrijf gebruikt een op cel gebaseerde methode om melk en melkbestanddelen te produceren die voor de productie van zuivelmelk en kindervoeding gebruikt kunnen worden.

