VERSO Capital kündigt Zusammenschluss mit ALDINI Capital an

Partnerschaft schafft Chancen für globales Venture Capital Wachstum

LUXEMBURG, 3. Februar 2021 /PRNewswire/ -- VERSO Capital, das globale Merchant-Banking-Unternehmen mit Hauptsitz in Luxemburg, gab den erfolgreichen Abschluss der Fusion mit dem Schweizer Alternative Asset Manager ALDINI Capital mit Wirkung zum 1. Februar 2021 bekannt.

ALDINI Capital wurde 1958 gegründet und ist eine regulierte Investmentfirma und ein alternativer Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz und Liechtenstein. Die Transaktion erweitert das Angebot des kombinierten Unternehmens in den Bereichen Venture Capital-Investitionen und Merchant Banking-Beratungsdienstleistungen.

Der Zusammenschluss verdeutlicht, wie das proprietäre Partnerschaftsmodell von VERSO ein Magnet für Impact-Investoren ist, die auf der ganzen Welt nach Wachstumsmöglichkeiten suchen. Es ist eine greifbare Gelegenheit für VERSO, sein Ultra High Net Worth- und institutionelles Geschäft weiter auszubauen, indem es seine Merchant Banking-Beratungsdienste neuen Kunden anbietet.

Herr Daniel Baumslag, Partner und Vorstandsmitglied von VERSO Capital, sagt: „Die Synergien des Deals sind wirklich beeindruckend. Sie verbindet die reiche Tradition und den Stammbaum von Aldini in den Bereichen Hedgefonds, Private Equity und Immobilien mit dem Beratungsservice von Verso im Merchant Banking und der globalen Reichweite im Bereich Venture Capital."

Mit mutigen Investitionen Innovationen vorantreiben

VERSO Capital war an der Spitze eines Jahrzehnts beispielloser Expansion der privaten Märkte. Seit 2011 wurden über 700 Milliarden USD in Risikokapital investiert, was ein blühendes Ökosystem von Start-up-Unternehmen antreibt.

Im Technologiebereich hat VERSO zu diesem expansiven Wachstum beigetragen, indem es in den letzten 4 Jahren mehr als 245 Millionen Dollar in Tech-Start-ups von Climatetech bis Foodtech und Biotech investiert hat.

VERSO arbeitet mit hochentwickelten Kapitalpools auf der ganzen Welt zusammen und setzt diese Mittel in diese vielversprechenden und aufregenden neuen Unternehmungen um. Zu den jüngsten Neuzugängen im Portfolio von VERSO gehören Impossible Foods, EAT JUST, Turtle Tree Labs , Nitro Beverage , ISDC Global und Carbon Click .

„Die Vision von VERSO ist es, die Referenz für UHNW-Investitionen in Private Equity und Venture Capital zu werden - und damit die Lücke zwischen der traditionellen Vermögensverwaltung, die oft in Schweizer Privatbanken angesiedelt ist, und der Welt des Venture Capital zu schließen, die für privates Kapital nur schwer zugänglich ist und stattdessen so strukturiert ist, dass sie institutionelle Fonds anzieht", erklärt Julien Machot, Managing Partner bei VERSO. „Jede Investition wird mit einem Höchstmaß an Überzeugung und der Einstimmigkeit unserer Partner getätigt."

So ist zum Beispiel die jüngste Vorserieninvestition von VERSO in das in Singapur ansässige Unternehmen Turtle Tree Labs das Ergebnis einer mehrmonatigen engen Zusammenarbeit mit dem Gründer Max Rye, der die Stammzellenforschung zur Erzeugung menschlicher Milch genutzt hat.

„Verso Capital hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Identifizierung und Investition in innovative Food-Tech-Startups, und wir sind stolz darauf, uns dem bestehenden Portfolio von Unternehmen anzuschließen. Mit der Investition von Verso Capital wird TurtleTree in der Lage sein, sich auf seine Expertise im Food-Tech-Sektor zu stützen und zu skalieren, um von dem globalen Ökosystem zu profitieren, das es mit aufgebaut hat", sagt Max Rye.

Nachdem wir das Jahr mit dieser aufregenden neuen Fusion begonnen haben, ist es das Ziel von VERSO Capital im Jahr 2021, weiterhin in die innovativsten und spannendsten Start-ups der Welt zu investieren, in seine Portfoliounternehmen zu reinvestieren und seine Gründer kontinuierlich zu unterstützen.

Informationen zu VERSO Capital

www.versocapital.co

Luxemburg

VERSO Capital hebt sich von anderen globalen Merchant Banking Firmen durch seine Expertise in der Merchant Banking Beratung ab. Die Firma wurde mit der Vision einer Merchant Banking Boutique gegründet, mit Kernkompetenz in Venture Capital & Private Equity, unterstützt durch erfahrene strategische Beratung.

Informationen zum VERSO-Fonds

www.versofund.com

Britische Jungferninseln

VERSO Capital ist auf den Britischen Jungferninseln mit dem VERSO Fund vertreten, einem professionellen Investmentfonds mit mehreren Klassen, der sich auf die Finanzierung von technologischen Fortschritten konzentriert. Der VERSO Fund sucht nach Unternehmen, die einen möglichst positiven Einfluss auf möglichst viele Menschen auf der ganzen Welt haben.

VERSO Management ist eine auf den BVI ansässige Vermögensverwaltungs- und Investmentbankingfirma, die von der BVI Financial Services Commission reguliert wird.

Informationen zu ALDINI Capital www.aldinicapital.com

Schweiz & Liechtenstein

ALDINI Capital wurde 1958 gegründet und ist ein reguliertes Investmentunternehmen und alternativer Vermögensverwalter mit Sitz in der Schweiz und Liechtenstein. Die Firma konzentriert sich auf eigene Kapitalanlagen, Fremd- und Eigenkapitalmärkte und bietet exklusive Strategie-, Vermögensverwaltungs- und Fundraising-Beratung für UHNW- und institutionelle Kunden.

Informationen zu EAT JUST

ju.st

Kalifornien, Vereinigte Staaten

Dieses Start-up aus Kalifornien hat ein revolutionäres Produkt entwickelt: JUST Egg. Hergestellt aus proteinreichen Mungobohnen ist dieser vegane Ei-Ersatz cholesterinfrei, antibiotikafrei und benötigt bei der Herstellung weniger Land, Wasser und Kohlenstoffemissionen als herkömmliche Eier.

Informationen zu Turtle Tree Labs

www.turtletree.co

TurtleTree hat sich zum Ziel gesetzt, die beste Ernährung aus Milch auf die nachhaltigste Weise zu entwickeln. Das in Singapur ansässige Biotechnologie-Unternehmen nutzt ein zellbasiertes Verfahren zur Herstellung von Milch und Milchbestandteilen, die für die Produktion von Molkereimilch und Säuglingsnahrung verwendet werden können.

