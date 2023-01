Vesta nomeia Shimon Steinmetz como diretor financeiro

Especialista em liderança de crescimento e mercado de tecnologia contratado para liderar as operações financeiras globais da empresa e estratégias de desenvolvimento corporativo

ATLANTA, 31 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Vesta, plataforma líder global de garantia de transações para compras online, anunciou hoje a contratação do líder de transformação corporativa, Shimon Steinmetz, como diretor financeiro (CFO).

Steinmetz traz mais de 20 anos de experiência em parceria com equipes de gerenciamento e investidores de private equity para impulsionar o desempenho operacional e maximizar o valor das partes interessadas. Mais recentemente, Steinmetz foi diretor sênior da Alvarez & Marsal na área de Prática de Serviços e Transformação de CFO, onde se especializou em ajudar os clientes a enfrentar suas questões empresariais mais complexas para fornecer aumentos de valor quantificáveis em toda a empresa.

A experiência anterior como CFO de Steinmetz inclui atuar como CFO na MerchantE in Atlanta, Geórgia, onde realizou uma transformação empresarial que gerou um aumento significativo no valor da empresa, além de atuar como CFO da Finjan Holdings, uma empresa de segurança cibernética baseada em comportamento que abriu capital na Nasdaq sob a liderança de Steinmetz.

"Estamos animados por ter Shim na nossa equipe de liderança durante um período emocionante de crescimento da empresa", disse Ron Hynes, CEO da Vesta. "Ele tem um histórico estelar de entrega de resultados tangíveis e criação de valor sustentável a longo prazo. A dimensão de sua experiência será inestimável enquanto ele apoia nossas operações para atender à demanda global por nossos serviços."

Como CFO, Steinmetz liderará a organização e atividades financeiras globais da Vesta, incluindo melhoria de desempenho, operações financeiras, desenvolvimento corporativo, aquisição de investidores, transformação tecnológica, gerenciamento de partes interessadas e muito mais. Ele se reportará diretamente ao CEO da empresa, Ron Hynes, e trabalhará no escritório da Vesta's Atlanta, na Geórgia.

"Estou muito animado por ingressar em uma empresa que está trabalhando para ajudar outras empresas a crescer e ter sucesso em todo o mundo, eliminando fraudes e aumentando as taxas de aprovação", disse Shimon Steinmetz, CFO da Vesta. "Estou ansioso para apoiar as operações da empresa enquanto ela continua ampliando e consolidando sua liderança no ecossistema de prevenção de fraudes e aprovação de transações em todos os setores."

Steinmetz iniciou sua carreira tecnológica como profissional de investimentos na TH Lee Putnam Ventures e como banqueiro de investimentos em tecnologia em Cantor Fitzgerald. No início de sua carreira, Shimon trabalhou em mercados de capitais de renda fixa na Salomon Smith Barney e bancos de investimento na Goldman Sachs. Ele recebeu seu MBA pela University of Chicago Booth School of Business e seu diploma de graduação pela Universidade Yeshiva.

Sobre a Vesta

A Vesta é uma empresa global de garantia de transações para compras online, oferecendo taxas de aprovação incomparáveis e uma experiência tranquila ao cliente enquanto elimina estornos e outras formas de fraude digital. Diferenciada por sua ciência de dados sofisticada e mais de 25 anos de experiência, a Vesta traz uma profunda compreensão de algumas das ameaças mais sérias e mercados desafiadores do mundo. Marcas líderes em comércio eletrônico, viagens, serviços financeiros e telecomunicações contam com a Vesta para fornecer decisões precisas e transações 100% garantidas, além de proteção de receita em tempo real. Para mais informações, acesse www.vesta.io.

FONTE Vesta Corporation

