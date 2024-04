VESTIAIRE COLLECTIVE: EL PLANETA NO PUEDE PERMITIRSE EL FAST FASHION

Revelando el verdadero coste del fast fashion

PARIS, 22 de abril de 2024 /PRNewswire/ -- Vestiaire Collective , la plataforma líder mundial de moda de lujo de segunda mano, continúa con su misión de cambiar la forma en que la gente consume moda con la publicación de su último informe, que demuestra que el planeta no puede permitirse el coste del fast fashion. Además de sus devastadoras consecuencias climáticas, el informe revela que es falso que el fast fashion sea más asequible. Dado que la barrera del precio sigue siendo un factor importante para los consumidores, Vestiaire Collective da un paso más en su misión introduciendo un enfoque innovador para comprender el verdadero valor de la moda: la métrica del coste por uso[1] de la prenda. Con este estudio[2], Vestiaire Collective pretende cambiar la percepción que tienen los consumidores del precio de un artículo, animándoles a invertir en prendas sostenibles desde el punto de vista económico y medioambiental.

New fast fashion items cost-per-wear vs. pre-loved curated fashion items.

La métrica del coste por uso de la prenda revela el coste real de un artículo en función de su frecuencia de uso, su vida útil total y su valor de reventa. Aunque los artículos de fast fashion puedan parecer inicialmente más atractivos desde el punto de vista económico, el informe demuestra que la elección de artículos de moda de segunda mano[3] es una inversión más rentable a largo plazo.

"Pienso en el coste por uso todo el tiempo, pero no es perfecto. Intento llevar la cuenta de cuántas veces me pongo los zapatos, por ejemplo". - Amber, 41 años, Estados Unidos

Principales conclusiones sobre la comparativa Vestiaire Collective y el fast fashion:

En rangos de precios comparables: Los abrigos de segunda mano de Vestiaire Collective se usan una media de 4 veces más que los abrigos nuevos de fast fashion (28 veces). El resultado es un coste por uso de 1,62€ frente a los 4,53€ de los abrigos nuevos de moda rápida. Los vestidos de segunda mano se usan de media 8 veces más que los vestidos nuevos de fast fashion (9 veces). Esto se traduce en un coste por uso de 1,47€ frente a los 5,32€ de los vestidos nuevos de moda rápida.

Los bolsos de marca de segunda mano tienen un coste por uso alrededor de un 72% inferior , ya que el valor de reventa es más significativo 2,41€ de coste por uso frente a los 8,51€ de los artículos nuevos de fast fashion Se anima a los consumidores de moda a cuidar mejor sus artículos gracias a su valor de reventa y a invertir en artículos duraderos y de calidad

, ya que el valor de reventa es más significativo En todas las categorías y en todos los precios, las prendas de moda de segunda mano ofrecen un coste por uso un 33% inferior al de los artículos de fast fashion, que se usan más de dos veces menos de media.

al de los artículos de fast fashion, que se usan más de dos veces menos de media. Los consumidores de moda de segunda mano conservan sus artículos un 31% más que la media, con la mayor diferencia en la categoría de calzado (+48% frente a la media).

Independientemente de las circunstancias, el coste por prenda es sistemáticamente inferior cuando se compran artículos de segunda mano. Esto se aplica especialmente en el caso de prendas de temporada y ocasiones especiales, como abrigos y vestidos.

"En el actual clima de inflación, ni las personas ni el planeta pueden permitirse el fast fashion. Queremos educar a los consumidores sobre los beneficios de la circularidad y, al mismo tiempo, hacer sonar la alarma sobre el impacto devastador del fast fashion. Este informe es una llamada de atención para combatir el consumo y el gasto excesivos, alimentados por los tentadores precios bajos". - Fanny Moizant, Presidenta y Cofundadora de Vestiaire Collective

"El fast fashion asequible es una falsa economía. Comprar moda barata es engañoso, ya que al final acabas sustituyendo los artículos una y otra vez. Defendemos la circularidad porque no solo beneficia a los bolsillos de los consumidores, sino que también protege nuestro planeta. Los artículos de lujo de segunda mano son más rentables con el tiempo y tienen una vida útil más larga. Nuestro lema 'segunda mano, primera opción' tiene ahora más sentido que nunca". -Dounia Wone, Chief Impact Officer de Vestiaire Collective

Bajo el título "Revelando el verdadero coste del fast fashion", este Circularity Report[4] o Informe de Circularidad también revela el impacto medioambiental y social de la empresa. Con motivo de su lanzamiento, Vestiaire Collective ha anunciado la próxima entrega de su campaña Think First, Buy Second (Segunda mano, primera opción), que incluye una serie de vídeos, testimonios y memes y se estrenará en sus redes sociales el 22 de abril. Cinco meses después del lanzamiento inicial, que se hizo viral en Instagram, esta campaña pondrá el foco en el coste por prenda y desafiará las percepciones para romper la ilusión del fast fashion asequible, fomentando el consumo consciente para proteger tanto el bolsillo de los consumidores como el medio ambiente.

Sobre Vestiaire Collective

Vestiaire Collective es la app líder mundial de compraventa de moda de lujo de segunda mano. Su misión es transformar la industria de la moda para conseguir un futuro más sostenible, promoviendo la moda circular como alternativa a la sobreproducción, el consumo excesivo y los residuos. Tomando como base la filosofía 'Hagamos la moda eterna', Vestiaire Collective ofrece a su comunidad un espacio seguro e inspirador para dar una segunda vida a sus prendas y accesorios. Las innovadoras y diversas funcionalidades de la plataforma facilitan la compra y venta de piezas únicas de los mejores armarios del mundo. El selecto catálogo de la empresa está constituido por más de cinco millones de artículos excepcionales y codiciados. Fundada en 2009 en París, Vestiaire Collective es una empresa B Corp® certificada y tiene presencia en más de 70 países en todo el mundo. Para descubrir más, descarga la app, visita vestiairecollective.com y sigue a @vestiaireco en Instagram.

[1] Coste por uso = (Precio inicial-Valor de reventa)/Número de usos). El delta de precios de Vestiaire Collective se calculó a partir de más de 250 000 transacciones de Vestiaire Collective en los últimos 12 meses. Para el panel externo, el precio de los artículos nuevos y de segunda mano se preguntó directamente en la encuesta. El número de prendas de las encuestas se verificó de forma cruzada y se ajustó a los valores de la bibliografía.

[2] Nuestro exhaustivo estudio de marzo de 2024, en colaboración con Vaayu, profundiza en el comportamiento de los consumidores, analizando las respuestas de 13 400 participantes, junto con datos de 250 000 transacciones y percepciones de 28 entrevistas cualitativas en mercados globales clave.

[3] Alrededor de 12 000 marcas figuran en Vestiaire Collective. Los artículos autentificados de estas marcas representan una selección de 5 millones de artículos en la plataforma que cumplen los estándares de Vestiaire Collective tras sus campañas Fast Fashion Ban para acabar con el fast fashion.

[4] Este Informe de Circularidad es el tercer informe de impacto anual de Vestiaire Collective.

