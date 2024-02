VESTIAIRE COLLECTIVE PRÉSENTE UN VIDE-DRESSING CARITATIF EN FAVEUR DE LA SLOW FASHION EN COLLABORATION AVEC JESSICA CHASTAIN ET ELIZABETH STEWART

NEW YORK, 7 février 2024 /PRNewswire/ -- Vestiaire Collective, la première plateforme de revente de mode de luxe mondiale, annonce son dernier vide-dressing en collaboration avec une célébrité. La productrice et actrice oscarisée Jessica Chastain, accompagnée de sa styliste de longue date Elizabeth Stewart, marquent ainsi un nouveau chapitre pour l'entreprise aux États-Unis.

Jessica Chastain in a Cong Tri Spring 2024 gown at the Vestiaire Collective Cocktail event / Courtesy of BFA Vestiaire Collective North America CEO Samina Virk, Stylist Elizabeth Stewart, Jessica Chastain, and Vestiaire Collective Co-Founder and President Fanny Moizant / Courtesy of BFA

La vente est accompagné de contenu créé pour l'occasion pour les canaux appartenant à Vestiaire Collective, notamment des interviews avec Jessica Chastain et Elizabeth Stewart sur les médias sociaux de la plateforme de revente, du contenu éditorial sur sa page d'accueil principale, ainsi que des newsletters dédiés et des rubriques de sélections shopping. Les articles de la vente comprennent une sélection de pièces aussi red carpet que street-style, triées sur le volet par Chastain et Stewart. Parmi les marques, on retrouve Gucci, Roksanda, Dries Van Noten, Mach & Mach, et Off-White, en plus de pièces phares comme une robe blanche Carolina Herrera portée lors de la première de The Good Nurse, une robe bordeaux en velours Dries van Noten que Chastain a portée lors de l'émission The Late Show with Stephen Colbert, ainsi qu'une robe Ralph Lauren d'inspiration menswear portée au festival du film de Tribeca.

Pour célébrer cette collaboration, Chastain et Stewart ont co-organisé un cocktail pré-NYFW au supper club new-yorkais The Nines, avec la cofondatrice et présidente de Vestiaire Collective, Fanny Moizant, et la directrice générale pour l'Amérique du Nord, Samina Virk. Chastain et Stewart ont porté des pièces de leur propre garde-robe – d'ailleurs disponibles dans le cadre de la vente Vestiaire Collective – dans le but de déstigmatiser le fait de reporter des tenues déjà croquées sur le vif, et ainsi lutter contre la surconsommation. Tous les bénéfices nets de la vente des articles de Jessica Chastain seront reversés à Women for Women International, une organisation qui soutient les femmes ayant survécu à la guerre et aux conflits en leur permettant d'acquérir diverses compétences afin de transformer leurs propres vies, ainsi que celles de leurs familles et de leurs communautés.

"J'ai porté ces pièces à des moments importants de ma vie et je suis sensible au savoir-faire artisanal qui a été mis en œuvre pour les fabriquer. J'espère que d'autres apprécieront ces pièces autant que moi", a déclaré Jessica Chastain. "J'apprécie le fait que Vestiaire Collective soit une entreprise à mission qui transforme l'industrie de la mode pour un avenir plus durable et je suis ravie que ces articles trouvent une seconde vie", a-t-elle ajouté.

Elizabeth Stewart apporte pour sa part son soutien à la vente en fournissant des articles de sa garde-robe personnelle, notamment des robes de cocktail et des tenues du quotidien signées Altuzarra, Roger Vivier et Prada – pour ne nommer que ces marques. En plus de Jessia Chastain, la styliste renommée compte parmi ses clients Cate Blanchett, Julia Roberts, Viola Davis et Amanda Seyfried, entre autres stars hollywoodiennes.

"Jessica adore raconter des histoires avec la mode ; elle ne s'est jamais intéressée aux tendances, mais plutôt à l'élégance et au glamour hollywoodien", déclare la styliste, qui travaille avec l'actrice oscarisée depuis plus de 14 ans. "J'adore acheter et vendre avec Vestiaire Collective et je suis ravie d'ouvrir ma garde-robe aux amoureux de la mode du monde entier afin qu'ils puissent porter à nouveau ces pièces et les apprécier pleinement."

"Nous avons créé Vestiaire Collective pour permettre à chacun de rafraîchir sa garde-robe de manière durable et de découvrir des pièces uniques provenant de personnalités comme Jessica et Elizabeth. Elles symbolisent le meilleur de ce que notre collectif représente – un style incroyable jumelé à la conviction que la circularité est l'avenir de la mode", note Fanny Moizant, cofondatrice et présidente de Vestiaire Collective.

Fondé à Paris en 2009, Vestiaire Collective se distingue en offrant à sa communauté mondiale de passionnés de mode un accès à des garde-robes uniques, ainsi qu'en entretenant des partenariats officiels avec certains des plus grands noms de la mode de luxe – tels que Burberry, Gucci, Chloé et bien d'autres encore. Avec plus de 5 millions d'articles dans son catalogue et 30 000 nouvelles inscriptions par jour, Vestiaire est devenu le premier choix en matière de mode durable.

Ce partenariat avec Jessica Chastain et Elizabeth Stewart fait partie de la stratégie de croissance de l'entreprise aux États-Unis, suivant la mise en place d'une toute nouvelle équipe américaine dirigée par Samina Virk, PDG pour l'Amérique du Nord, l'introduction d'une commission de 0 %* pour les vendeurs américains sur la plateforme (*des frais de traitement s'appliquent), un nouveau programme de consignation VIP à New York, et une campagne virale – la Fast Fashion Ban.

À propos de Vestiaire Collective

Vestiaire Collective est la première app de mode de seconde main mondiale. L'entreprise a pour mission de transformer l'industrie de la mode pour un avenir plus durable, en démocratisant le mouvement de la mode circulaire comme alternative à la surproduction, à la surconsommation, ainsi qu'aux pratiques nuisibles de cette industrie. Poussée par la philosophie "Longue vie à la mode", elle offre un espace d'inspiration à sa communauté engagée qui aime la mode et en prend soin, tout au long de sa vie. Les fonctionnalités diverses de la plateforme permettent quant à elles de vendre et d'acheter des pièces uniques, dans les vestiaires de membres aux quatre coins du monde. L'entreprise se distingue par son catalogue de 5 millions d'articles rares et recherchés. Fondée à Paris en 2009, Vestiaire Collective est certifiée B-Corp® et est présente dans 80 pays. Pour en savoir plus, téléchargez l'application, rendez-vous sur www.vestiairecollective.com et suivez @vestiaireco sur Instagram.

À propos de Women for Women International

Women for Women International investit là où l'inégalité est la plus flagrante en aidant les femmes oubliées – les survivantes de la guerre et des conflits. Notre vision est de créer un monde dans lequel toutes les femmes déterminent le cours de leur vie et réalisent leur plein potentiel. Notre conviction fondamentale est que "des femmes plus fortes construisent des nations plus fortes". Les femmes qui participent à nos programmes acquièrent des compétences qui leur permettent de reconstruire leur famille et leur communauté. Elles forment des réseaux de soutien, apprennent à gagner un revenu et à épargner, et acquièrent des connaissances et des ressources en matière de santé et de droits. Depuis 1993, notre communauté mondiale a aidé plus de 550 000 femmes dans 17 pays touchés par des conflits à s'approprier leur plein pouvoir, déployer leur voix et créer un effet d'entraînement qui rend le monde plus égalitaire, pacifique et prospère. Pour en savoir plus sur le pouvoir des femmes, pour les femmes, visitez le site www.womenforwomen.org

