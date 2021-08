VFS Global erweitert das philippinische ePass-Erneuerungszentrum-Netzwerk auf neun neue Länder

Bereitstellung von Dienstleistungen für die ePass-Erneuerung für philippinische Staatsangehörige in 13 weiteren Städten in Afrika, Nord- Mittel- und Süd-Amerika, Asien, Europa und dem Nahen Osten bis zum dritten Quartal 2021

VFS Global betreibt derzeit ePass-Erneuerungszentren in Dubai und Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten sowie in Riad, Jeddah und Al Khobar im Königreich Saudi-Arabien im Auftrag des philippinischen Außenministeriums

DUBAI, VAE, 30. August 2021 /PRNewswire/ -- In dem Bestreben, den Prozess der ePass-Erneuerung für im Ausland lebende philippinische Staatsangehörige zu vereinfachen, haben das philippinische Außenministerium und VFS Global am 6. August 2021 einen Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen für die Pass-Erneuerung in Zypern, Äthiopien, Frankreich, Irland, Kuwait, Singapur, den USA, dem Vereinigten Königreich und Vietnam unterzeichnet.