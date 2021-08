VFS Global étend son réseau de centres de renouvellement de passeports électroniques aux Philippines à neuf nouveaux pays

M. Chris Dix, responsable du développement commercial de VFS Global, a déclaré : « Nous tenons à remercier le ministère des Affaires étrangères de la République des Philippines pour la confiance qu'il nous accorde en tant que principal prestataire de services consulaires et de passeports. Je suis heureux d'annoncer que nos services consulaires et de passeport se développent de plus en plus et que nous offrons un service de classe mondiale pour faciliter le processus de renouvellement du passeport électronique pour les ressortissants philippins résidant à Chypre, en Éthiopie, en France, en Irlande, au Koweït, à Singapour, en Arabie Saoudite, au Royaume-Uni, aux EAU, aux États-Unis et au Vietnam. Nous espérons encore de nombreuses années de coopération fructueuse afin que les ressortissants philippins du monde entier bénéficient d'un service de renouvellement de passeport électronique de qualité en étendant ce service à d'autres endroits. »

Principaux avantages du centre de renouvellement des passeports électroniques philippins :

Amélioration des services de passeport et des services consulaires pour les ressortissants philippins vivant à l'étranger

Des processus stricts et vérifiables pour garantir l'exactitude de la collecte des données biométriques

Des services flexibles « aux heures de grande écoute » à certains endroits

VFS Global gère actuellement 163 centres qui fournissent des services consulaires et de passeport à 12 gouvernements dans 31 pays à travers le monde.

