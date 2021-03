Via adquire Remix para criar a primeira solução TransitTech de ponta a ponta para cidades e agências de trânsito

A Via foi pioneira na categoria TransitTech, ao oferecer infraestrutura digital para sistemas de mobilidade pública, otimizando redes de vans dinâmicas, ônibus, veículos acessíveis a cadeiras de rodas, ônibus escolares e veículos autônomos para atender às necessidades de metrópoles e comunidades menores em todo o mundo. A empresa trabalha com mais de 200 parceiros em 24 países para oferecer soluções de trânsito eficientes, acessíveis e econômicas. Essa aquisição reúne recursos complementares para ajudar as equipes de planejamento, inovação e operações de transporte a responder às novas demandas, muitas vezes em tempo real. Juntas, a Via e a Remix podem ajudar as cidades e agências a usar a tecnologia para serem flexíveis, resilientes e responsivas.

"Sempre tivemos a maior consideração pelo produto da Remix e estamos muito satisfeitos em trabalhar com Tiffany, Dan e sua excepcional equipe", afirmaram Daniel Ramot e Oren Shoval, cofundadores da Via. "Compartilhamos uma visão para trabalhar ao lado de nossos parceiros para criar sistemas de trânsito que sejam equitativos, acessíveis e eficientes, tanto para os usuários como para as cidades. Juntos, temos planos ambiciosos de investir e expandir o pacote de produtos da Remix para oferecer recursos aprimorados para planejamento, programação e operações de ônibus."

A CEO e cofundadora Tiffany Chu afirmou: "A missão da Remix é criar cidades mais habitáveis, expandindo o acesso dentro delas. Estamos entusiasmados em unir forças com a Via, uma empresa igualmente focada em aumentar o acesso, melhorando as opções de transporte disponíveis para as comunidades e capacitando as cidades com a melhor tecnologia para a tomada de decisões baseada em dados. A aquisição marca uma nova era para nossos clientes, parceiros e equipe."

A aquisição representa um importante marco para a comunidade de transportes, reunindo recursos-chave que oferecem às cidades e agências um conjunto flexível de soluções da TransitTech para atender às suas necessidades em evolução.

Sobre a Via:

Fundada em 2012, aVia foi pioneira na categoria TransitTech, ao utilizar novas tecnologias para alimentar sistemas públicos de mobilidade, otimizando redes de vans dinâmicas, ônibus, veículos acessíveis a cadeiras de rodas, ônibus escolares e veículos autônomos em todo o mundo. Ao desenvolver a rede de transporte mais eficiente, equitativa e sustentável do mundo para todos, incluindo usuários com mobilidade limitada, que não possuem smartphones e sem acesso a serviços bancários, a Via trabalha com seus parceiros para reduzir o custo das viagens e oferecer opções acessíveis que se equiparam à conveniência de um carro pessoal com um impacto ambiental muito reduzido. Na interseção de transporte e tecnologia, a Via é uma líder de mercado visionária que combina inovação de software com design sofisticado de serviço e expertise operacional para melhorar fundamentalmente a forma de locomoção do mundo, com mais de 200 parceiros globais em cinco continentes e aumentando.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1453082/Via_Remix_Deployment_Map.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg

FONTE Via

Related Links

https://ridewithvia.com



SOURCE Via