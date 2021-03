Via adquiere Remix para crear la primera solución TransitTech de extremo a extremo para ciudades y agencias de transporte

Via ha sido pionera en la categoría de TransitTech al ofrecer la infraestructura digital para los sistemas de transporte público, lo que ha optimizado las redes de traslado compartido (shuttles dinámicos), autobuses, vehículos con acceso para silla de ruedas, autobuses escolares y vehículos autónomos con el fin de satisfacer las necesidades tanto de las grandes ciudades como de las comunidades pequeñas en todo el mundo. La empresa trabaja con más de 200 socios en 24 países para ofrecer soluciones de tránsito eficientes, accesibles y rentables. Esta adquisición reúne prestaciones complementarias para ayudar a los equipos de planificación, innovación y operaciones de transporte a responder a las cambiantes demandas, a menudo en tiempo real. Juntos, Via y Remix pueden ayudar a las ciudades y agencias a utilizar la tecnología para alcanzar niveles más altos de flexibilidad, resiliencia y receptividad.

"Siempre hemos tenido el producto Remix en alta consideración, y estamos encantados de trabajar con Tiffany, Dan y su excepcional equipo", afirmaron los cofundadores de Via, Daniel Ramot y Oren Shoval. "Compartimos la visión de trabajar junto a nuestros socios para crear sistemas de tránsito equitativos, accesibles y eficientes tanto para los conductores y pasajeros como para las ciudades. En conjunto, tenemos planes ambiciosos de ampliar e invertir en el paquete de productos Remix para ofrecer prestaciones mejoradas en materia de planificación y además programación y operaciones de autobuses".

Tiffany Chu, directora ejecutiva y cofundadora de Remix, expresó: "La misión de Remix es crear ciudades más habitables al ampliar el acceso dentro de ellas. Nos entusiasma unir fuerzas con Via, una empresa tan enfocada como nosotros en aumentar el acceso al mejorar las opciones de transporte disponibles para las comunidades, y empoderar a las ciudades con la mejor tecnología de su categoría para la toma de decisiones basada en datos. La adquisición marca una nueva era para nuestros clientes, socios y equipo".

Representa un hito importante para la comunidad del transporte, ya que reúne prestaciones clave que brindan a las ciudades y agencias un conjunto flexible de soluciones de TransitTech para satisfacer sus necesidades en constante cambio.

Fundada en 2012, Via fue pionera en la categoría de TransitTech al utilizar nuevas tecnologías para impulsar los sistemas de transporte público, optimizar las redes de vehículos para traslado compartido, de autobuses, de vehículos con acceso para silla de ruedas, de autobuses escolares y de vehículos autónomos en todo el mundo. En el marco de la construcción de la red de transporte más eficiente, equitativa y sostenible del mundo para todos los pasajeros, incluidos los que tienen movilidad limitada, los que no tienen teléfonos inteligentes y la población no bancarizada, Via trabaja con sus socios para reducir el costo del transporte público y ofrecer opciones accesibles que compitan contra la conveniencia de un automóvil personal, a un impacto ambiental mucho menor. Con presencia en el punto de intersección entre el transporte y la tecnología, Via es un visionario líder del mercado que combina la innovación de software con un sofisticado diseño de servicios y experiencia operacional que busca mejorar fundamentalmente la forma en que se mueve el mundo, con más de 200 socios globales en cinco continentes, y sumando.

