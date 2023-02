Via cierra una ronda de financiación de 3.500 millones de dólares

- Via cierra ronda de financiamiento a una valoración de USD 3,5 mil millones, recaudando USD 110 millones para ampliar el portafolio de tecnología de transporte (TransitTech)

La fuerte demanda por el software de Via impulsa un rápido crecimiento

NUEVA YORK, 13 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- Via, el líder global en tecnología de transporte (TransitTech), anuncia hoy que cerró una ronda de financiamiento liderada por 83North, con la participación de nuevos y existentes inversionistas como Exor N.V., Pitango, Janus Henderson, CF Private Equity, Planven Entrepreneur Ventures, Riverpark Ventures e ION Crossover Partners. La ronda valora a Via en USD 3,5 mil millones, al mismo precio por acción que la anterior financiación de la empresa en noviembre de 2021. Via tiene la intención de utilizar los fondos para ampliar su paquete de productos y promover su visión de ofrecer la infraestructura digital completa para la movilidad pública.

El financiamiento llega inmediatamente después de un año de sólido desempeño para Via, ya que ciudades y agencias de tránsito por todo el mundo recurrieron cada vez más a soluciones digitales para mejorar la eficiencia de sus sistemas de transporte. La empresa terminó el 2022 sobrepasando el plan, con una tasa de ejecución de ingresos anualizada superior a los USD 200 millones, más del doble que la ronda de financiación anterior.

Los productos de TransitTech de Via son utilizados por más de 600 comunidades de todo el mundo para ampliar el acceso al transporte público eficiente, equitativo y ecológico. La tecnología de la empresa permite a los clientes planificar redes de tránsito que responden y son resilientes a las necesidades de rápida evolución, operar sistemas de transporte multimodal inteligentes y utilizar datos para optimizar el rendimiento, todo en una sola plataforma de software.

"Conocemos a Daniel, Oren y el equipo de Via desde hace muchos años. Su capacidad de mantener un rápido crecimiento año tras año, y de seguir innovando y cumpliendo con sus clientes, es única," afirmó Arnon Dinur, socio de 83North. "Creemos en la empresa y la categoría, y nos complace apoyar a Via en las futuras oportunidades que este financiamiento traerá".

"Via es la rara combinación de una empresa que tiene un profundo impacto en las comunidades en las que opera y que, al mismo tiempo, genera una atractiva rentabilidad a gran escala," dijo John Elkann, Consejero Delegado de Exor N. V. "Daniel y su equipo están construyendo una gran empresa y, como accionista mayoritario, estamos comprometidos a apoyar a la empresa en esta próxima fase de crecimiento."

"Este financiamiento es un hito emocionante para Via y un reflejo del poder que la tecnología tiene para transformar el tránsito en comunidades de todo el mundo," afirmó Daniel Ramot, cofundador y director ejecutivo de Via. "El acceso al tránsito mejora la salud, la educación y los resultados económicos, y todos nosotros en Via estamos inspirados todos los días viendo el impacto positivo que nuestros clientes han logrado al agregar tecnología a sus redes de tránsito. El crecimiento del mercado de TransitTech en los últimos años ha sido verdaderamente notable, y nos enorgullece las contribuciones que hemos hecho para crear y ampliar la categoría".

En apoyo de su visión para ser el sistema operativo para todos los aspectos de la movilidad pública, Via planea utilizar los fondos para acelerar la expansión hacia nuevos mercados y verticales, y seguir invirtiendo en innovación de productos.

Acerca de Via:

Fundada en 2012, Via fue pionera en la categoría de TransitTech al utilizar nuevas tecnologías para desarrollar sistemas de movilidad pública, optimizando las redes de autobuses, colectivos, vehículos accesibles para silla de ruedas, autobuses escolares, vehículos autónomos y vehículos eléctricos en todo el mundo. Construyendo la red de transporte más eficiente, equitativa y ecológica del mundo para todos los pasajeros, incluyendo aquellos con movilidad limitada, aquellos sin teléfonos inteligentes y poblaciones no bancarizadas. Via trabaja con sus socios para reducir los costos del transporte público, al mismo tiempo, ofreciendo opciones de transporte que compitan con la conveniencia de un automóvil personal y reduciendo el impacto ambiental. En la intersección del transporte y la tecnología, Via es un líder del mercado visionario, que combina la innovación de software con el sofisticado diseño de servicios y la experiencia operativa para mejorar fundamentalmente la forma en que se mueve el mundo, ofreciendo su tecnología en 600 comunidades y más de 35 países, y contando.

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/944105/Via_Logo.jpg

SOURCE Via