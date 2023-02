Via fecha rodada de financiamento com avaliação de USD 3,5 bilhões, levantando USD 110 milhões para expandir portfólio de tecnologias de transportes

Forte demanda pelo software da Via impulsiona o rápido crescimento

NOVA YORK, 13 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Via, líder global em tecnologias de transportes, anunciou hoje que fechou uma rodada de financiamento liderada pela 83North, com a participação de investidores novos e já existentes, incluindo Exor N.V., Pitango, Janus Henderson, CF Private Equity, Planven Entrepreneur Ventures, Riverpark Ventures e ION Crossover Partners. A rodada avalia a Via em USD 3,5 bilhões, ao mesmo preço por ação do financiamento anterior da empresa em novembro de 2021. A Via planeja usar o financiamento para expandir seu conjunto de produtos e promover sua visão de oferecer a infraestrutura digital de ponta a ponta para mobilidade pública.

O financiamento vem logo após um ano de forte desempenho para a Via, à medida que cidades e agências de trânsito em todo o mundo recorrem cada vez mais para soluções digitais para melhorar a eficiência de seus sistemas de transporte. A empresa encerrou 2022 antes do planejado, com receita anualizada ultrapassando US$ 200 milhões, mais do que dobrando desde a rodada de financiamento anterior.

Os produtos de tecnologias de transportes da Via são usados por mais de 600 comunidades em todo o mundo para ampliar o acesso ao transporte público eficiente, equitativo e sustentável. As tecnologias da empresa permitem que os clientes planejem redes de trânsito que sejam responsivas e resilientes às necessidades em rápida mudança, operem sistemas de transporte multimodal inteligentes e usem dados para otimizar o desempenho — tudo em uma única plataforma de software.

"Conhecemos Daniel, Oren e a equipe da Via há muitos anos. A capacidade deles de manter um rápido crescimento ano após ano e continuar a inovar e atender aos seus clientes é única", disse Arnon Dinur, sócio da 83North. "Acreditamos na empresa e na categoria e estamos muito satisfeitos em apoiar a Via nas oportunidades futuras que esse financiamento trará."

"A Via é uma combinação rara de uma empresa que têm um impacto profundo nas comunidades que atende ao mesmo tempo que gera economia interessante em escala", disse John Elkann, CEO da Exor N.V. "Daniel e sua equipe estão desenvolvendo uma excelente empresa e, como acionistas majoritários, assumimos o compromisso de apoiar a empresa nessa próxima fase de crescimento."

"Esse financiamento é um marco interessante para a Via e um reflexo do poder que a tecnologia tem de transformar o trânsito em comunidades do mundo todo", disse Daniel Ramot, cofundador e CEO da Via. "O acesso ao trânsito melhora a saúde, a educação e os resultados econômicos, e todos nós da Via somos inspirados todos os dias a ver o impacto positivo que nossos clientes alcançaram ao adicionar tecnologia às suas redes de trânsito. O crescimento do mercado de tecnologias de transportes nos últimos anos tem sido realmente notável, e estamos orgulhosos das contribuições que fizemos para criar e expandir a categoria."

Em apoio a sua visão de ser o sistema operacional para todos os aspectos da mobilidade pública, a Via pretende usar o financiamento para acelerar a expansão para novos mercados e segmentos e continuar investindo na inovação de produtos.

Sobre a Via:

Fundada em 2012, a Via foi pioneira na categoria de tecnologias de transportes, usando novas tecnologias para desenvolver sistemas públicos de mobilidade em todo o mundo, otimizando redes de ônibus, vans, veículos acessíveis a cadeiras de rodas, ônibus escolares, veículos autônomos e veículos elétricos. Construindo a rede de transporte mais eficiente, equitativa e sustentável do mundo para todos os passageiros – inclusive aqueles com mobilidade limitada, aqueles que não possuem smartphones e populações sem acesso a serviços bancários –, a Via trabalha com seus parceiros para reduzir os custos de transporte público oferecendo, ao mesmo tempo, opções de transporte que rivalizam com a praticidade de um carro particular, minimizando o impacto ambiental. Na interseção de transporte e tecnologia, a Via é uma líder de mercado visionária que combina inovação de software com projeto de serviços sofisticado e competência operacional para melhorar fundamentalmente a maneira como o mundo se move, oferecendo tecnologias em 600 comunidades e em mais de 35 países, e esses números continuam subindo.

