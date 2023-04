ViaBTC atualiza a tecnologia de pool de mineração e apresenta produtos e serviços inovadores

HONG KONG, 4 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Recentemente, a equipe de P&D da ViaBTC atualizou a arquitetura subjacente do pool de mineração, otimizou a transmissão de blocos e introduziu produtos e serviços inovadores como "Conversão/saque automático" e "Empréstimos de criptomoedas". A ViaBTC oferece estatísticas de mineração transparentes e "Hashrate Warning" para garantir uma experiência de mineração contínua para seus usuários.

Com perfil discreto e pragmático, a ViaBTC estabelece uma base sólida e faz progresso em ritmo constante

Fonte: https://www.viabtc.com/statistics

Apenas um ano após a sua fundação, o hashrate do BTC da ViaBTC já estava entre os cinco primeiros do mundo, conquistando a confiança e a aprovação de inúmeros mineradores. No entanto, a ViaBTC não descansou em sua glória e concentrou seu foco em melhorar continuamente a experiência do usuário e refinar seus produtos. Essa dedicação à excelência valeu a pena, com vários pools de mineração de criptomoedas dominantes, como LTC, DASH e ZEC, entrando em operação em sequência. Atualmente, a ViaBTC oferece serviços de mineração para 15 criptomoedas diferentes, com uma produção de mineração cumulativa de dezenas de bilhões de dólares.

Rigorosa e profissional, a ViaBTC garante lucros mais estáveis na mineração com uma grande força técnica

Apenas uma equipe excelente pode fazer com que a empresa vá mais longe. Acreditando que "a equipe seja o primeiro produto da empresa", a ViaBTC considera sua equipe como a competitividade mais importante e o produto mais central. Com o recrutamento constante de talentos, a ViaBTC criou uma sólida equipe profissional global. Os membros da equipe costumavam trabalhar em empresas conhecidas da Internet e financeiras em todo o mundo, e mais de 60% deles trabalham em P&D. É justo dizer que a ViaBTC é uma empresa orientada pela tecnologia.

Haipo Yang, a força propulsora por trás da ViaBTC, coloca grande ênfase nos aspectos técnicos dos pools de mineração. Como um líder com formação técnica, ele entende a importância de uma equipe sólida de P&D e estabelece altos padrões para os membros de sua equipe. Yang insiste em análises rigorosas de códigos e garante que todos os detalhes, incluindo espaços, nomes variáveis e design da arquitetura, sejam meticulosamente avaliados. Como resultado, a ViaBTC manteve um histórico técnico impecável nos últimos sete anos, com a menor taxa de órfãos na rede, proporcionando lucros estáveis e confiáveis aos mineradores. Essa excelência técnica permitiu que a ViaBTC superasse outras empresas em termos de lucros de mineração.

Comcompromisso, a ViaBTC "torna o mundo um lugar melhor via blockchain"

A ViaBTC, uma empresa estável e confiável do competitivo setor de criptomoedas, tem crescido em ritmo constante desde a sua criação em 2016. A empresa prioriza a estabilidade e entende a importância de permitir que os usuários minerem blocos.

Atualmente, devido às suas tecnologias profissionais e produtos de alta qualidade, a ViaBTC evoluiu de um pool de mineração com um único negócio para um ecossistema abrangente, atendendo a mais de quatro milhões de usuários de mais de 200 países e regiões em todo o mundo. Suas operações, incluindo ViaBTC Pool, CoinEx Exchange, CSC, ViaWallet e ViaBTC Capital, são infraestruturas indispensáveis de blockchain. No futuro, a ViaBTC permanecerá comprometida em se tornar um "portal de criptomoedas" para um número maior de usuários e, via blockchain, tornar o mundo em um lugar melhor. Este não é apenas o compromisso da ViaBTCmas também sua missão.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2047652/image_5019524_49493690.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2047653/image_5019524_49494045.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2047654/1.jpg

FONTE CoinEx Global Limited

