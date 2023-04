ViaBTC udoskonala technologię pul wydobywczych i wprowadza innowacyjne produkty i usługi

HONGKONG, 5 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Ostatnio zespół ds. B+R ViaBTC zaktualizował architekturę pul wydobywczych, zoptymalizował blokową transmisję rozsiewczą oraz wprowadził innowacyjne produkty i usługi, takie jak „automatyczna konwersja/wypłata" oraz „pożyczki krypto". ViaBTC zapewnia przejrzyste statystyki wydobycia oraz „ostrzeżenia o hash rate", aby zapewnić użytkownikom płynne korzystanie z puli wydobywczej.

ViaBTC, dyskretna i praktyczna platforma, tworzy solidne podstawy dla swojej działalności i odnotowuje stabilny wzrost

W ciągu roku od założenia firmy hash rate BTC ViaBTC znalazł się w pierwszej piątce na świecie, zyskując zaufanie i przychylność licznych klientów wydobywających bitcoiny. Platforma ViaBTC nie spoczęła jednak na laurach, ale skupiła się na stałym udoskonalaniu wrażeń użytkowników i ulepszaniu swoich produktów. To dążenie do doskonałości opłaciło się dzięki licznym pulom wydobywczym obsługującym główne kryptowaluty, takie jak LTC, DASH i ZEC, które kolejno pojawiły się na rynku. Dzisiaj ViaTBC zapewnia usługi związane z wydobyciem 15 różnych kryptowalut o łącznej wartości „urobku" rzędu dziesiątek miliardów dolarów.

Zdyscyplinowana i profesjonalna platforma ViaBTC zapewnia bardziej stabilne zyski z wydobycia kryptowalut, zapewniając dużą moc techniczną

Firma może się rozwijać tylko dzięki doskonałemu zespołowi. Zgodnie z przekonaniem, że „pracownicy są pierwszym produktem firmy", ViaBTC uważa swój zespół za najważniejszy element przewagi konkurencyjnej i główny produkt. Dzięki stałej rekrutacji nowych specjalistów firma ViaBTC stworzyła silny i profesjonalny zespół międzynarodowy. Członkowie zespołu mają za sobą doświadczenie w pracy w znanych przedsiębiorstwach internetowych i finansowych z całego świata, a ponad 60% z nich zajmuje się B+R. Można powiedzieć, że ViaBTC jest firmą, której działalność napędza technologia.

Haipo Yang, założyciel ViaBTC, kładzie duży nacisk na techniczne aspekty pul wydobywczych. Jak lider dysponujący wiedzą techniczną rozumie znaczenie silnego zespołu B+R i wyznacza wysokie standardy swoim pracownikom. Yang dba o prowadzenie ścisłych przeglądów kodu i dopilnowuje wszystkich detali, takich jak spacje, nazwy zmiennych i struktura architektury. W rezultacie firma ViaBTC przez ostatnie 7 lat utrzymała najwyższy poziom pod względem technicznym z najniższym wskaźnikiem orphan rate w sieci, zapewniając wydobywającym kryptowaluty stabilne i niezawodne zyski. Doskonałość techniczna umożliwiła ViaBTC wyprzedzić konkurencję pod względem zysków z wydobycia.

Dzięki swojemu zaangażowaniu ViaBTC za pośrednictwem blockchain sprawia, że świat staje się lepszy

ViaBTC, stabilny i niezawodny podmiot na konkurencyjnym rynku kryptowalut, odnotowuje stały wzrost od czasu założenia w 2016 r. Priorytetem firmy jest stabilność i rozumie ona, jak ważne jest umożliwienie użytkownikom wydobywania bloków.

Dzisiaj, dzięki profesjonalnym technologiom i wysokiej jakości produktom, ViaBTC z pojedynczej puli wydobywczej stał się kompleksowym ekosystemem, który obsługuje ponad 4 miliony użytkowników z przeszło 200 krajów i regionów świata. Jej segmenty biznesowe, do których zaliczają się ViaBTC Pool, CoinEx Exchange, CSC, ViaWallet i ViaBTC Capital, są nieodłącznymi elementami infrastruktury blockchain. W przyszłości ViaBTC będzie nadal działać na rzecz zapewniania dostępu do kryptowalut większej liczbie użytkowników oraz ulepszania świata dzięki technologii blockchain. To nie tylko zobowiązanie, ale także misja ViaBTC.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2046431/image_5019524_49493690.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2046432/image_5019524_49494045.jpg

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2046433/1.jpg

