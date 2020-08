Více než 80% předních čínských firem využívá sdílení velkých ekonomických celků jako nový ekonomický model

Akce se zúčastnila řada zvučných jmen, jako jsou například bývalý předseda australské vlády Kevin Rudd nebo bývalý manažer ve společnosti Apple a stávající globální generální ředitel firmy TOJOY, Ke Ťün.

Ke Ťün měl, z titulu své funkce generálního tajemníka Globální aliance pro sdílenou ekonomiku (Global Sharing Economy Alliance), prezentaci s názvem „Sdílení velkých ekonomických celků umožňuje zrod nejlepších startupů (The Great Sharing Economy Gives Birth to Unicorns)". Ve své prezentaci uvedl, že tradiční modely sdílené ekonomiky, které jsou založeny na sdílení vlastnických práv k drobným komoditám, jako jsou automobily, kola nebo pronájem domů, postupně přechází ke sdílení větších celků, jako jsou kapitál, výrobní kapacity nebo práva duševního vlastnictví.

Ke Ťün také zdůraznil, že vzhledem k tomu, že globální ekonomika nyní čelí různým závažným problémům, může se sdílení velké ekonomiky stát platformou pro spojení ekonomik všech zemí a podpořit tak rekonstrukci globálních ekonomických pořádků. Ke Ťün řekl, že během tohoto procesu mohou zásady sdílení velkých ekonomických celků pomoci změnit a zlepšit zavedené pořádky a urychlit rozvoj nových průmyslových oborů. Výsledkem této transformace by pak mohl být hromadný růst firem ve velkém měřítku.

Sdílení velkých ekonomických celků jako živná půda pro vznik nejlepších firem

„Výroční zpráva o nejlepších firmách pro rok 2020 (Unicorn Enterprise Annual Observation Report)", která byla v rámci tohoto fóra zveřejněna, naznačila rozsah používání zásad sdílené ekonomiky v celé Číně.

Podle této zprávy bylo k 31. červenci 2020 v Číně 285 nejhodnotnějších, s celkovou hodnotou 1,3 biliónů dolarů. A hned 234 z nich využívá sdílenou ekonomiku, což tvoří dohromady 89,17 % jejich celkové hodnoty.

Mezi firmami, které byly do seznamu nejhodnotnějších firem zařazeny a zúčastnily se této akce pořádané akcelerátorem TOJOY, mimo jiné patří společnost B&G, celostátní řetězec produktů pro mateřství a péči o dítě, celonárodní digitální doručovací platforma Sousou Shenbian a Kweichou Moutai, firma s největší tržní kapitalizací na čínském burzovním trhu.

Z tohoto důvodu Čínská asociace pro podporu rozvoje průmyslu nedávno, ve spolupráci s firmou TOJOY, oznámila, oficiální založení Experimentální inovativní základny, která bude součástí Čínské asociace pro podporu rozvoje průmyslu. Obě organizace věří, že tento projekt podpoří rozvoj a inovace v budoucích nejrychleji rostoucích firmách.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1232479/Global_CEO_TOJOY_Secretary_General_GLASE_Ge_Jun.jpg

