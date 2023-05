ViaSat-3 Americas lançado com sucesso

ViaSat-3 Americas a caminho da órbita geoestacionária; início de comercialização previsto para meados de 2023





SÃO PAULO, 1º de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), empresa global de comunicações, anunciou hoje que lançou com sucesso o ViaSat-3 Americas a bordo de um SpaceX Falcon Heavy do Complexo de Lançamento 39A (LC-39A) no Kennedy Space Center da NASA, na Flórida.

O SpaceX Falcon Heavy levando o ViaSat-3 decolou ontem às 21h26 de Brasília e aproximadamente quatro 4h32 depois, o satélite se separou do veículo de lançamento. Os primeiros sinais do satélite foram obtidos cerca de 15 minutos depois por uma estação de solo na Coréia do Sul. Nos próximos dias, o ViaSat-3 irá abrir seus painéis solares e se deslocar até à sua posição orbital final. A Viasat espera que o ViaSat-3 demore menos de três semanas até chegar ao seu destino, localizado a 88.9° na longitude Oeste.

Mark Dankberg, presidente e CEO da Viasat afirmou que "o lançamento de hoje do ViaSat-3 Americas abre um novo capítulo no crescimento da Viasat. Este primeiro satélite das Américas irá multiplicar a nossa largura de banda disponível e permitir maiores velocidades e mais cobertura - especialmente para os nossos clientes de mobilidade. Não é apenas um novo satélite, é uma nova maneira de construir satélites de banda larga. Agradecemos aos nossos colaboradores e parceiros pelo seu compromisso e dedicação para fazer isso acontecer".

Cada um dos satélites de banda Ka da classe ViaSat-3 são capazes de fornecer mais de 1 Terabit por segundo (Tbps) de capacidade, com flexibilidade dinâmica para mover e concentrar essa capacidade para onde há mais demanda - seja em terra, no mar ou no mar. Os primeiros dois satélites devem focar nas Américas, e na Europa, Oriente Médio e África (EMEA), respectivamente, e o satélite ViaSat-3 EMEA está passando por testes de ambiente na fábrica da Boeing em El Segundo, na Califórnia. O terceiro satélite ViaSat-3 passou pela última integração de carga e testes finais nas instalações da Viasat em Tempe, no Arizona, e irá focar na região da Ásia e Pacífico, completando a cobertura global de serviços da Viasat.

A Viasat é uma empresa global de comunicações que acredita que todas as pessoas e tudo no mundo pode estar conectado. Por mais de 35 anos, a Viasat contribuiu para moldar a forma como clientes, empresas, governos e exércitos se comunicam. Hoje, a empresa está desenvolvendo a rede de comunicações mais avançada para permitir conexões de alta qualidade, seguras, acessíveis e rápidas para impactar a vida das pessoas onde quer que estejam - em terra, no ar ou no mar. Para saber mais sobre a Viasat, acesse: www.viasat.com , visite o Viasat's Corporate Blog , ou siga a empresa nas redes sociais: Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter ou YouTube .

