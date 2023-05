ViaSat-3 Americas lanzado con éxito

ViaSat-3 Américas está en ruta a la órbita geoestacionaria; en el objetivo para el lanzamiento del servicio a mediados de 2023

Ciudad de México, Mayo 1, 2023 /PRNewswire/ -- Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), una compañía global de comunicaciones, anunció hoy el exitoso lanzamiento de ViaSat-3 Americas a bordo de un SpaceX Falcon Heavy desde el Complejo de Lanzamiento 39A (LC-39A) en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida.

ViaSat-3 despegó ayer a las 8:26 pm EDT, y aproximadamente cuatro horas y treinta y dos minutos después del despegue, el satélite se separó del vehículo de lanzamiento. Las primeras señales del satélite se adquirieron aproximadamente 15 minutos después a través de una estación terrestre en Corea del Sur. En los próximos días, ViaSat-3 desplegará sus paneles solares y se desplazará a su ubicación orbital final. Viasat espera que ViaSat-3 tarde menos de tres semanas en llegar a su destino orbital final, ubicado a 88,9° de longitud oeste.

Mark Dankberg, presidente y director ejecutivo de Viasat, comentó: "Hoy, el lanzamiento exitoso de ViaSat-3 Americas abre un nuevo capítulo en el crecimiento de Viasat. Este primer satélite de las Américas multiplicará nuestro ancho de banda disponible y permitirá velocidades más rápidas y más cobertura, especialmente para nuestros clientes de movilidad. No es solo un nuevo satélite, es una nueva forma de construir satélites de banda ancha. Muchas gracias a toda nuestra gente y a nuestros socios por su compromiso y dedicación para lograr esto".

Acerca de ViaSat-3

La clase ViaSat-3 de satélites de banda-Ka es capaz de entregar más de 1 Terabit por segundo (Tbps) de capacidad de rendimiento cada uno, con flexibilidad dinámica para mover y concentrar esa capacidad donde más se necesita, ya sea en tierra, en el océano o en el aire. Está previsto que los dos primeros satélites se centren en las Américas y en EMEA (Europa, Oriente medio y Asia), respectivamente, y el satélite ViaSat-3 EMEA se encuentra ahora en pruebas ambientales en la fábrica de Boeing en El Segundo, California. El tercer satélite ViaSat-3 completó la integración final de la carga útil y las pruebas en las instalaciones de Viasat en Tempe, Arizona, y se centrará en la región de Asia Pacífico, completando la cobertura de servicio global de Viasat.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas que están sujetas a los puertos seguros creados en virtud de la Ley de Valores de 1933 y la Ley de Bolsa de Valores de 1934. Las declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, declaraciones sobre el rendimiento, las capacidades y los beneficios anticipados de ViaSat- 3 satélites de clase, incluida la economía, la cobertura y la flexibilidad del ancho de banda proyectado; el momento del transporte y lanzamiento del satélite ViaSat-3 Americas; el proceso y tiempo de puesta en servicio del satélite ViaSat-3 Americas; y la construcción y prueba de los satélites ViaSat-3 EMEA y ViaSat-3 APAC. Se advierte a los lectores que los resultados reales pueden diferir material y negativamente de los expresados en cualquier declaración prospectiva. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran incluyen: riesgos asociados con la construcción, lanzamiento y operación de los satélites de clase ViaSat-3, incluido el efecto de cualquier anomalía, falla operativa o degradación en el rendimiento del satélite; la capacidad de obtener los beneficios anticipados de las plataformas satelitales ViaSat-3; gastos inesperados o retrasos relacionados con el sistema satelital; la capacidad de implementar con éxito el plan comercial de Viasat para servicios satelitales de banda ancha en el cronograma anticipado de Viasat o en todo, incluso con respecto a las plataformas satelitales ViaSat-3; problemas contractuales, defectos de productos, problemas de fabricación o retrasos; asuntos reglamentarios; tecnologías que no se desarrollan de acuerdo con los cronogramas previstos o que no funcionan de acuerdo con las expectativas; y mayor competencia y otros factores que afectan al sector de la conectividad, en general. Además, consulte los factores de riesgo contenidos en las presentaciones de la SEC de Viasat disponibles en www.sec.gov, incluido el Informe anual más reciente de Viasat en el Formulario 10-K y los Informes trimestrales en el Formulario 10-Q. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en ninguna declaración prospectiva, que se refiere solo a la fecha en que se hicieron. Viasat no asume ninguna obligación de actualizar o revisar ninguna declaración prospectiva por ningún motivo.

Acerca de Viasat

Viasat es una empresa de comunicaciones global que cree que todos y todo en el mundo puede estar conectado. Durante más de 35 años, Viasat ha ayudado a dar forma a cómo se comunican los consumidores, las empresas, los gobiernos y las fuerzas armadas de todo el mundo. En la actualidad, la empresa está desarrollando la red de comunicaciones global definitiva para impulsar conexiones rápidas, asequibles, seguras y de alta calidad para influir en la vida de las personas dondequiera que se encuentren: en tierra, en el aire o en el mar. Para conocer más sobre Viasat, visite: www.viasat.com , vaya al Blog Corporativo de Viasat o siga a la Compañía en las redes sociales en: Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter o YouTube .

Copyright © 2023 Viasat, Inc. Todos los derechos reservados. Viasat, el logotipo de Viasat y la señal de Viasat son marcas comerciales registradas de Viasat, Inc. Todos los demás nombres de productos o empresas mencionados se utilizan solo con fines de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

FUENTE Viasat, Inc.

