Viasat e SKY Brasil anunciam parceria para ampliar alcance e disponibilidade de internet via satélite para mais lares brasileiros

SÃO PAULO, 12 de janeiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Viasat Inc. (NASDAQ: VSAT), uma empresa global de comunicações via satélite, e a SKY Brasil, maior operadora de TV via satélite do país, anunciam hoje uma parceria para aumentar a oferta de internet via satélite de alta velocidade e alta qualidade no Brasil. Por meio desse acordo, a SKY será responsável pela venda, instalação e suporte técnico presencial do serviço de internet de alta velocidade da Viasat. A Viasat ganha um importante parceiro de distribuição no Brasil com reconhecida experiência local, e irá ajudar no treinamento da vasta rede de distribuidores, revendedores e instaladores da SKY para seus serviços de internet residencial.

Em outubro de 2020 a Viasat tornou-se a primeira provedora de serviços de Internet (ISP) via satélite a oferecer conectividade de internet banda larga em alta velocidade em 100% do país. O serviço de internet residencial da Viasat no Brasil usa a capacidade em banda Ka do satélite SGDC-1 da Telebras.

"A SKY está presente em todos os municípios do Brasil, oferecendo serviços que se adequam ao dia a dia das diferentes realidades do país e perfis de consumidor. Somos especialistas em oferecer atendimento e suporte técnico de excelência com uma capilaridade imbatível – uma rede de distribuição que possui um grande valor e é um diferencial para os resultados do negócio em escala nacional. Estamos ansiosos para trabalhar com a Viasat, e essa parceria está alinhada ao objetivo da companhia de oferecer acesso à informação e diversão a todos os brasileiros", diz Sérgio Ribeiro, vice-presidente de Operações e Comercial da SKY Brasil.

"Esta parceria reforça a estratégia de alavancar a capilaridade da SKY para oferecer Home Services e Home Automation para aumentar a comodidade do lar, democratizando o melhor uso do tempo em todo Brasil", acrescenta o presidente da SKY, Estanislau Bassols.

Parceria expande a distribuição de serviços de internet via satélite no Brasil

A parceria Viasat/SKY está alinhada com o objetivo da Viasat em oferecer opções de conectividade para todos os brasileiros. Esta parceria proporciona à Viasat um parceiro local estratégico, assim como um canal para alcançar um leque mais amplo de potenciais assinantes, que podem se beneficiar de planos de serviço de internet via satélite com preços competitivos. Hoje a Viasat oferece três planos: um plano premium (Viasat 30Mega), um plano avançado (Viasat 20Mega) e um plano básico (Viasat 10Mega), respectivamente com velocidades de download de até 30 Mbps, 20 Mbps e 10 Mbps. Todos os três planos contam com tecnologia Wi-Fi além de recursos atrativos, como mensagem e navegação básica ilimitada, e o Modo Noite Livre em todo tráfego cursado entre 2h e 7h da manhã, que não é contabilizado na franquia mensal.

Com o lançamento do plano Viasat 30Mega em outubro de 2020, a Viasat é a internet via satélite mais rápida e disponível em todo o mercado brasileiro, permitindo aos clientes desfrutarem de um acesso mais rápido às atividades diárias online, como redes sociais, conteúdo de streaming de vídeo, serviços de videochamada, trabalho remoto e educação à distância.

Segundo Evan Dixon, vice-presidente de Serviços Globais de Banda Larga da Viasat, "trabalhar com a SKY, líder no mercado de televisão via satélite no Brasil, reforça ainda mais nosso compromisso com o mercado local e acelera a capacidade de levar a conectividade via satélite de alta velocidade a mais residências em todo o país - mesmo àquelas nas localidades mais difíceis de alcançar".

"Esse é um empolgante passo para a Viasat e parte importante da nossa estratégia de distribuição", completa Bruno Soares Henriques, diretor comercial da Viasat Brasil. "Desde o lançamento da nossa operação comercial, temos visto a crescente demanda por conectividade em locais não atendidos por fibra óptica, e acreditamos que nossa parceria com a SKY ajudará a alcançar os brasileiros que vivem em áreas sem serviço ou mal atendidas, onde outros serviços terrestres não estão disponíveis".

Para saber mais sobre o serviço de internet residencial da Viasat no Brasil, ligue para 0800-309-1515 ou visite www.viasatdobrasil.com.br.

Sobre a SKY

A SKY é a maior operadora de TV paga via satélite do país. Com a missão de oferecer e democratizar a diversão para todos os brasileiros, investe continuamente na oferta de produtos e serviços que sejam mais adequados para cada Brasil e suas necessidades individuais de consumo de conteúdo e entretenimento. Distribui programação 100% digital em todos os municípios do país, e busca, cada vez mais, ampliar e otimizar os serviços prestados e a experiência para seus 4.6 milhões de clientes. Com o SKY Play, plataforma de vídeo sob demanda da operadora, consumidores pós e pré-pago podem assistir conteúdos ao vivo e uma biblioteca com o DNA de curadoria da SKY onde e quando quiserem. Em 2020, a SKY foi reconhecida pela terceira vez como uma das melhores empresas para se trabalhar no ranking Great Place To Work. Em 2019 foi vencedora, na categoria TV por Assinatura, do ranking de Melhores Serviços do jornal O Estado de S. Paulo nos últimos 5 anos, do Folha Top of Mind por oito anos consecutivos e do prêmio Consumidor Moderno em Excelência em Serviços ao Cliente há 18 anos seguidos. Acesse: www.sky.com.br .

Sobre a Viasat

A Viasat é uma empresa global de telecomunicações que acredita que todos no mundo podem estar conectados. Por mais de 30 anos, a Viasat ajudou a moldar como os consumidores, empresas, governos e militares em todo o mundo se comunicam. Atualmente, a empresa está desenvolvendo a mais moderna rede global de telecomunicações para fornecer conexões rápidas, seguras, acessíveis e de alta qualidade para impactar a vida das pessoas em qualquer lugar – no solo, no ar ou no mar. Para saber mais sobre a Viasat, visite: www.viasatdobrasil.com.br , acesse o blog corporativo da Viasat ou siga a empresa nas redes sociais em: Facebook , Instagram , LinkedIn , Twitter ou YouTube .

