Viasat hace más accesible el acceso a internet en México: añade opciones simples de pago en tiendas Oxxo

CIUDAD DE MÉXICO, 12 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- Viasat (NASDAQ: VSAT), compañía de telecomunicaciones global, anunció hoy que hizo más fácil el acceso a sus servicios de internet para consumidores y negocios en México, ofreciendo nuevas opciones simplificadas de pago, ahora disponibles en más de 21,000 tiendas Oxxo alrededor del país.

De acuerdo con el "Global Cash Index Americas Edition" de PYMNTS.com, el gasto en efectivo que realizan los consumidores y las pequeñas y medianas empresas (PYMES) representan aproximadamente el 90 por ciento de todas las transacciones en México. Con las nuevas opciones de pago de Viasat, consumidores y empresas que anteriormente no podían realizar transacciones sin efectivo debido a la falta de acceso a una cuenta bancaria o a tarjetas de crédito, ahora podrán realizar el pago en efectivo por el servicio de Internet de Viasat en tiendas de conveniencia Oxxo.

Desde 2019, Viasat ha implementado con éxito sus servicios de Internet rápido y confiable en todo el país, utilizando conectividad satelital para brindar conexión asequible tanto para para clientes del sector residencial como para las Pymes ubicadas en áreas que anteriormente no tenían acceso a infraestructura de fibra óptica o cable. El servicio de Internet de Viasat en México utiliza ancho de banda del satélite ViaSat-2 para ofrecer conectividad de alta calidad con velocidades de hasta 50 Mbps.

Kevin Cohen, gerente general del negocio de Banda Ancha Fija en América latina de Viasat, indicó: "Estamos enfocados en hacer que el acceso a internet sea simple, rápido y conveniente para todos en México. Al ofrecer una opción de pago en efectivo podemos ayudar a generar mayor inclusión digital y social para consumidores y empresas, incluso a los ubicados en comunidades más difíciles de acceder. Como resultado, las personas que anteriormente estaban excluidas de participar en la economía digital ahora pueden pagar fácilmente por nuestros servicios confiables de internet, usando efectivo en cualquier tienda Oxxo".

Para obtener más información sobre las ofertas de conectividad de Viasat en México, visite viasat.com.mx/negocios

