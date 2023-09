VIBE 2023 : Comment les efforts de désinformation du Kremlin ont remodelé les paysages médiatiques en Europe, en Eurasie et en Asie centrale

WASHINGTON, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'invasion massive de l'Ukraine a eu un impact majeur sur les médias et les secteurs de l'information dans les pays d'Europe, d'Eurasie et d'Asie centrale, comme le souligne le Baromètre de l'information dynamique pour l'Europe et l'Eurasie (VIBE) de l'IREX pour l'année 2023.

Grâce à des comités d'experts organisés dans 18 pays, le VIBE évalue la vitalité des systèmes d'information des pays à l'ère numérique et examine explicitement des concepts plus récents tels que l'éducation aux médias et les bulles d'information, ainsi que la qualité de l'information dans le secteur des médias et de l'information.

L'édition 2023 du VIBE révèle que la plupart des pays de ces trois régions ont connu une intensification des efforts de propagande et des campagnes de désinformation que les experts du VIBE attribuent directement au Kremlin et à ses mandataires en Russie. En Ukraine, un rapport publié en novembre 2022 par l'organisation locale de journalisme de données Texty a identifié 120 canaux Telegram créés par des acteurs de l'information liés au Kremlin au cours des premières semaines de l'invasion à grande échelle, affirmant qu'au moins la moitié d'entre eux provenaient d'un effort coordonné et étaient gérés à partir du même endroit. Ces chaînes copiaient des flux d'informations locales pour attirer des abonnés, dans le but principal de diffuser la rhétorique du gouvernement russe et de simuler un soutien ukrainien aux forces d'occupation russes. Autre exemple, alors que la Géorgie connaît depuis longtemps des récits motivés par le Kremlin, le panel VIBE a souligné l'impact destructeur de la chaîne nationale d'extrême droite Alt-Info, affiliée au gouvernement russe, dont la couverture a activement tenté de dépeindre le gouvernement ukrainien comme un régime fantoche de l'Occident, d'attiser le scepticisme anti-OTAN pour éloigner la Géorgie de l'Occident et d'exacerber les craintes de la population concernant la perte des territoires géorgiens occupés d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud.

Le groupe d'experts du Kirghizistan a observé que de nombreuses personnes se font l'écho de la propagande pro-Kremlin qu'elles voient dans les programmes télévisés en provenance de Russie. En outre, les citoyens kirghizes ont des membres de leur famille ou des amis qui travaillent en Russie et qui distribuent activement des podcasts vidéo et audio provenant de réseaux de réseaux sociaux russes par le biais d'applications de messagerie instantanée. Ce phénomène met activement en place un système multicouche de propagande du Kremlin et contribue à expliquer comment la désinformation au Kirghizistan continue de proliférer.

En Europe, le panel en Bosnie-Herzégovine a qualifié l'ambassade russe de leader dans la diffusion de la désinformation et de la propagande, comme les biolaboratoires qui fabriquent des armes ciblant l'ADN russe, qui ont été diffusés par les médias. L'influence du gouvernement russe a également contribué à la polarisation des reportages sur la guerre dans l'ensemble du pays. Les médias de la Fédération, par exemple, la présentent comme une invasion d'un État souverain, tandis que ceux de la Republika Srpska, alliée au gouvernement russe, ont adopté le terme d'« opération militaire spéciale », préféré par la Russie.

VIBE est rendu possible grâce au soutien du peuple américain par le biais de l'Agence américaine pour le développement international (USAID). Veuillez visiter notre site Web pour consulter les rapports par pays et le tableau de bord VIBE Explorer afin d'examiner et de comparer les tendances des données, les principes VIBE, les régions et les différents pays.

