VICENZAORO JANUARY 2025 : LE PREMIER SALON EUROPÉEN DE LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT MONDIALE DE LA JOAILLERIE, ORGANISÉ PAR IEG

VICENCE, Italie, 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Les industries mondiales de l'orfèvrerie, de la joaillerie et de l'horlogerie se réuniront à Vicence du vendredi 17 janvier au mardi 21 janvier pour la nouvelle édition de Vicenzaoro January, le plus ancien événement B2B au monde dans ce secteur. « Après avoir célébré son 70e anniversaire en 2024 », déclare Matteo Farsura, directeur des expositions de la joaillerie et de mode chez Italian Exhibition Group (IEG), « Vicenzaoro renforce son leadership européen avec une édition à guichets fermés qui, une fois de plus en 2025, ouvre le calendrier mondial des événements du secteur, en définissant les tendances et les orientations commerciales pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. » Les salons T.Gold, une vitrine B2B mondiale des technologies et machines d'orfèvrerie, et VO Vintage (17-20 janvier), dédié aux passionnés et collectionneurs de montres et joaillerie vintage haut de gamme, se tiendront simultanément.

VICENZAORO : UNE PLAQUE TOURNANTE POUR L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE DE LA JOAILLERIE

L'exposition accueillera 1 300 marques de plus de 30 pays, pour présenter le meilleur de l'artisanat de fabrication italienne ainsi que des premières internationales (40 % de l'exposition), en particulier de Turquie, de Hong Kong et d'Inde. L'augmentation notable du nombre d'exposants allemands témoigne de l'influence grandissante de Vicenzaoro à l'échelle mondiale.

L'événement offre un aperçu complet du secteur, des créations haut de gamme à l'orfèvrerie, en passant par les produits semi-finis, les pierres précieuses, les montres, l'emballage, les services et les pièces anciennes. La nouvelle zone de livraison, qui compte plus de 80 exposants grâce à l'acquisition de Palakiss par IEG, représente l'un des points forts de l'événement.

« FAÇONNER L'AVENIR » : L'INNOVATION ET LA JEUNESSE

Sous le nouveau slogan « Façonner l'avenir », Vicenzaoro met l'accent sur l'échange intergénérationnel et l'innovation dans l'industrie de la joaillerie. Les jeunes talents sont au premier plan en tant que moteurs de la transformation et de la continuité de l'excellence de la fabrication italienne.

Les contributions de Trendvision Jewellery + Forecasting, un groupe de réflexion indépendant axé sur l'innovation continue, ainsi que des associations institutionnelles et commerciales nationales et internationales, viennent enrichir le dialogue.

T.GOLD : TECHNOLOGIES DE POINTE

T.Gold présentera 170 entreprises de 16 pays, en mettant l'accent sur la durabilité, la personnalisation et la précision technique. Outre l'excellence italienne, des exposants d'Allemagne, de Turquie, de Suisse, des États-Unis et du Royaume-Uni renforceront le statut de T.Gold en tant qu'événement technologique de premier plan pour l'industrie.

REDÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE

IEG poursuit le réaménagement du centre d'exposition, après avoir posé les fondations du nouveau hall 2 en décembre. Ce projet souligne l'engagement d'IEG en faveur de la croissance de l'industrie tout en garantissant la continuité des opérations commerciales.

Pour plus d'informations, consultez le site vicenzaoro.com.

