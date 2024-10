Vici Energy adhère au Pacte mondial des Nations unies

DUBAI, UAE, 22 octobre 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale de l'énergie, Vici Energy a le plaisir d'annoncer qu'elle est devenue membre du United Nations Global Compact (UNGC) et du UN Global Compact Network UAE, une plateforme de leadership volontaire pour le développement, la mise en œuvre et la divulgation de pratiques commerciales responsables.

Avec cette annonce, Vici Energy rejoint la plus grande initiative de développement durable au monde, avec plus de 20 000 entreprises et 3 800 participants non professionnels basés dans plus de 160 pays et plus de 70 réseaux locaux, tous engagés à prendre des mesures commerciales responsables pour créer un monde meilleur.

Dans le cadre de son engagement continu avec le Pacte mondial des Nations unies, Vici Energy remplira un rapport annuel de communication sur le progrès (COP), soulignant ses progrès dans le soutien et le respect des dix principes du Pacte mondial des Nations unies dans les domaines des droits de l'homme, du travail, de l'environnement et de la lutte contre la corruption.

La participation à cette initiative renforce également la volonté de Vici Energy de faire progresser la transition énergétique en investissant dans les énergies renouvelables et les technologies innovantes afin de réduire les émissions tout au long de la chaîne d'approvisionnement de l'industrie pétrolière et gazière. Grâce à ces efforts, Vici Energy vise à réduire considérablement son empreinte environnementale tout en répondant à la demande mondiale croissante de ressources énergétiques.

L'industrie de l'énergie joue un rôle essentiel dans le façonnement de l'avenir de notre planète, et Vici Energy a l'intention de faire progresser le progrès et la prospérité dans les communautés qu'elle dessert tout en préservant l'environnement pour un avenir meilleur et plus durable.

À propos de Vici Energy

Vici Energy est une société privée d'énergie intégrée qui s'est engagée à explorer, développer et fournir des sources d'énergie renouvelables et conventionnelles. Notre objectif est simple : offrir une énergie fiable, de qualité supérieure et abordable. Nous donnons la priorité aux marchés émergents, en utilisant notre expertise locale pour stimuler la croissance économique et créer une valeur tangible pour nos homologues et les communautés au sein desquelles nous sommes actifs.

Vici Energy participe au Pacte mondial des Nations unies et au réseau du Pacte mondial des Nations unies dans les Émirats arabes unis, et adhère à leur approche de l'entreprise responsable fondée sur des principes.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.vicienergy.com/

