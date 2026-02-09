Victor Ciardelli y Rate amplían su alcance comunitario mediante una colaboración histórica con Alianza

Esta relación plurianual lleva educación bilingüe sobre compra de vivienda a familias latinas en ocho mercados de EE. UU.

CHICAGO, 9 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Rate, una empresa líder en tecnología financiera, anunció hoy una colaboración plurianual con Alianza, nombrando a Rate como el Socio Hipotecario Oficial de la plataforma de fútbol comunitario más grande del país al servicio de las comunidades latinas. El acuerdo se basa en una exitosa colaboración inicial en 2025 y se extiende durante las temporadas 2026 y 2027, con activaciones en ocho mercados clave de Estados Unidos y un alcance de cientos de miles de familias a través de eventos de fútbol comunitarios confiables y liderados por la comunidad.

A través de esta unión, Rate interactuará directamente con las familias en eventos de Alianza en todo el país. Rate ofrecerá educación bilingüe sobre la compra de vivienda, orientación financiera y acceso a recursos hipotecarios diseñados para apoyar a compradores y fomentar la estabilidad financiera a largo plazo.

"La educación sobre la compra de vivienda es más efectiva cuando se ofrece en espacios de confianza y en el idioma con el que las familias se sienten más cómodas", afirmó Victor Ciardelli, director ejecutivo de Rate. "Alianza reúne a las familias a través del deporte, la cultura y la comunidad. Esta colaboración nos permite encontrarnos con las familias donde ya están y brindarles herramientas prácticas que respaldan la confianza financiera a largo plazo".

Los eventos de Alianza atraen a más de 200,000 asistentes cada año y son un pilar fundamental del fútbol juvenil latino y la participación familiar. La presencia de Rate en cada evento incluirá un espacio de activación dedicado, con especialistas bilingües, sesiones educativas financieras breves y recursos vinculados a la aplicación Rate App y a Rate.com .

Esta unión se apoya en un exitoso programa piloto realizado en 2025 en Chicago, Los Ángeles y la ciudad de Nueva York, y amplía la presencia de Rate dentro del ecosistema anual de fútbol comunitario de Alianza hacia otros mercados latinos de alto crecimiento. Las activaciones presenciales se llevarán a cabo de mayo a septiembre de cada año, alineándose con los períodos de mayor asistencia y participación comunitaria.

Rate también integrará su Programa de Acceso a Idiomas en la colaboración, reforzando su compromiso de proveer atención a los consumidores que hablan español a través de servicios hipotecarios, de seguros y financieros digitales. Los recursos en español de la aplicación Rate App y las herramientas educativas se promoverán mediante comunicaciones conjuntas dirigidas a las familias registradas de Alianza.

"Esta colaboración nos permite extender la educación y el apoyo en español más allá de los días de evento e integrarlos en la vida cotidiana de las familias", señaló Arlyn J. Kalinski, directora ejecutiva de Mercados Emergentes en Rate. "A través de nuestro Programa de Acceso a Idiomas y la aplicación Rate App, estamos haciendo que los recursos para la compra de vivienda sean accesibles, comprensibles y estén disponibles cuando las familias más los necesitan".

El momento de esta unión coincide con el aumento en la demanda de compradores latinos y con una mayor atención nacional al fútbol, a medida que Estados Unidos se prepara para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026™. A medida que el fútbol continúa creciendo como deporte principal en el país, Alianza se mantiene como una plataforma confiable que conecta deporte, cultura y oportunidades.

"Nuestra misión siempre ha sido crear oportunidades para las familias a través del fútbol", expresó Steven Powell, vicepresidente de For Soccer, la empresa matriz de Alianza. "Asociarnos con Rate nos permite ampliar esa misión ayudando a las familias a acceder a educación financiera y recursos para la compra de vivienda que respaldan la estabilidad a largo plazo".

Acerca de Rate

Rate Companies es líder en préstamos hipotecarios y servicios financieros digitales. Con sede en Chicago, Rate cuenta con más de 850 sucursales en los 50 estados y en Washington, D. C. Desde su lanzamiento en el año 2000, Rate ha ayudado a más de 2 millones de propietarios con préstamos para compra de vivienda, refinanciamientos y préstamos con garantía hipotecaria. La empresa se ha consolidado como líder de la industria mediante la introducción de tecnología innovadora, tasas competitivas y un servicio al cliente excepcional. Entre los reconocimientos recientes se incluyen: Mejor Prestamista Hipotecario de 2025 por Fortune; Mejor Prestamista Hipotecario de 2025 para Compradores Primerizos por Forbes; Mejor Prestamista Hipotecario de 2025 para Préstamos FHA, Préstamos con Garantía Hipotecaria y Puntajes de Crédito Más Bajos por NerdWallet; Mejor Prestamista Hipotecario de 2025 por Experiencia Digital y Asistencia para el Pago Inicial por Motley Fool; y Prestamista del Año por Chicago Agent Magazine durante siete años consecutivos. Para más información, visite rate.com .

Acerca de For Soccer

For Soccer es la principal empresa norteamericana de marketing, medios y experiencias relacionadas con el fútbol, impulsando el crecimiento del deporte a través de investigación, contenido, plataformas experienciales, patrocinios y propiedades propias, entre ellas Alianza y Black Star.

Acerca de Alianza

Alianza es el programa de fútbol hispano líder en Estados Unidos, que ofrece competencia de alto nivel, identificación de talento y experiencias de participación comunitaria a nivel nacional. Como parte de For Soccer, Alianza está dedicada a ampliar oportunidades para las familias hispanas y a desarrollar a la próxima generación de jugadores. Para más información o para registrarse, visite alianzadefutbol.com .

