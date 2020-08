VIII Wspólna Konwencja ACTRIMS i ECTRIMS - MSVirtual2020

- Konwencja odbędzie się w dniach 11-13 września i obejmie sesje specjalne w dniu 26 września poświęcone COVID-19, stwardnieniu rozsianemu i wystąpieniom naukowym złożonym po terminie zgłoszeń;

- W programie wydarzenia położono nacisk na postępy i przełomy w badaniach nad stwardnieniem rozsianym oraz diagnostyce i technologii leczenia tego schorzenia;

- Zaplanowano specjalne konferencje prasowe, na których media będą mogły porozmawiać z liderami oraz autorami wystąpień złożonych po terminie zgłoszeń.

MIDDLETON, Wisconsin, 31 sierpnia 2020 r. /PRNewswire/ – VIII Wspólna Konwencja Amerykańskiego i Europejskiego Komitetu ds. Leczenia i Badań nad Stwardnieniem Rozsianym (ang. Americas Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; ACTRIMS; European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis; ECTRIMS) odbędzie się w formule wirtualnej w dniach 11-13 września 2020 r. Dodatkowo w dniu 26 września zorganizowana zostanie specjalna sesja, podczas której zaprezentowane zostaną najnowsze wyniki badań, oraz sesja poświęcona COVID-19.

Podczas wirtualnej konferencji pt. MSVirtual2020 światowej klasy naukowcy, neurolodzy, klinicyści i badacze z całego globu zaprezentują najnowsze wyniki badań naukowych, badań klinicznych, a także postępy w technologii leczenia i diagnostyki stwardnienia rozsianego.

W wydarzeniu mogą wziąć udział redaktorzy, reporterzy, producenci oraz dziennikarze pracujący na własny rachunek i blogerzy. Po uzyskaniu akredytacji będą oni mogli wziąć udział we wszystkich wydarzeniach, w tym sesjach plenarnych, prelekcjach i prezentacjach. Formularz rejestracji można wypełnić przez internet tutaj albo zwrócić się o przyznanie akredytacji bezpośrednio do Działu Prasowego na adres: [email protected] i [email protected]. Za pośrednictwem Działu Prasowego można ponadto zorganizować wywiady z liderami, prelegentami i ekspertami.

Kompletny program MSVirtual2020 znajduje się tutaj. Główne tematy, jakie zostaną poruszone na konferencji:

najnowsze badania nad przyczynami stwardnienia rozsianego, od epigenetyki, poprzez czynniki genetyczne, aż po zawiłe mechanizmy immunologiczno-patologiczne leżące u podstaw opracowywanych leków i terapii;

postępy w radiologii i metodach uczenia maszynowego oraz ich potencjalnej przydatności w lepszym zrozumieniu stwardnienia rozsianego;

biomarkery aktywności choroby i odpowiedzi na leczenie mające kluczowe znaczenie dla przyszłości medycyny zindywidualizowanej w leczeniu stwardnienia rozsianeg;.

wyniki najnowszych badań klinicznych nad nowymi lekami i terapiami, innowacjami w leczeniu objawowym i rehabilitacji, a także aktualnych badań naukowych nad stwardnieniem rozsianym i COVID-19.

Wśród głównych prelegentów znajdą się:

przemówienie powitalne 11 września, godz. 9:00 czasu wschodniego

Donna F. Edwards , była członkini Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, u której w 2017 r. zdiagnozowano stwardnienie rozsiane

była członkini Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych, u której w 2017 r. zdiagnozowano stwardnienie rozsiane

prezentacja otwarcia pt. "Objawy prodromalne stwardnienia rozsianego prof. Helen Tremlett

13 września, godz. 14:30 czasu wschodniego.

prof. Frauke Zipp przemówienie końcowe pt. „Nowe odkrycia dotyczące immunopatogenezy"

MSVirtual2020 będzie prowadzić Newsroom na Newswise, w którym publikowane będą różne materiały medialne, w tym komunikaty prasowe, filmy, infografiki, sylwetki i zdjęcia liderów i prelegentów oraz inne materiały. Ponadto na Newswise odbędzie się kilka konferencji prasowych za pośrednictwem Zoom, podczas których dziennikarze posiadający akredytację będą mogli na żywo zadawać pytania liderom ACTRIMS-ECTRIMS i autorom wystąpień naukowych złożonych po terminie zgłoszeń, a także śledzić odpowiedzi na pytania zadawane przez innych. Do Newsroomu MSVirtual2020 można wejść tutaj, albo za pośrednictwem linku: https://www.newswise.com/home/actrims. Hashtag konferencji to: #MSVirtual2020.

Konferencje prasowe podczas MSVirtual2020:

Konferencja otwarcia obejmująca sesję pytań i odpowiedzi na żywo z udziałem liderów ACTRIMS i ECTRIMS (wyłącznie dla przedstawicieli mediów);

piątek, 11 września, godz. 08:00 czasu wschodniego

Wirtualna przerwa na kawę obejmująca sesję pytań i odpowiedzi z udziałem przewodniczącego ACTRIMS (wyłącznie dla przedstawicieli mediów);

niedziela, 13 września, godz. 07:30 czasu wschodniego



podczas przerwy będzie można zadawać pytania na temat najważniejszych prezentacji, badań, postępów klinicznych, technologicznych i w zakresie rehabilitacji, a także przewidywań dotyczących badań nad stwardnieniem rozsianym

Wcześniejszy dostęp do zastrzeżonych abstraktów wystąpień naukowych złożonych po terminie zgłoszeń – tylko dla przedstawicieli mediów (na życzenie);

czwartek, 24 września, godz. 09:00 czasu wschodniego

Konferencja prasowa obejmująca sesję pytań i odpowiedzi na żywo z udziałem autorów wystąpień złożonych po terminie zgłoszeń, a także autorów badań dotyczących COVID-19 (tylko dla przedstawicieli mediów);

piątek, 25 września, godz. 09:00 czasu wschodniego

Wydarzenie dodatkowe: Prezentacje autorów wystąpień złożonych po terminie zgłoszeń (wstęp wolny dla wszystkich uczestników i przedstawicieli mediów);

sobota, 26 września w godz. 9-10:30 czasu wschodniego

Wydarzenie dodatkowe: Sesja specjalna poświęcona COVID-19 i stwardnieniu rozsianemu (dla wszystkich uczestników i przedstawicieli mediów)

sobota, 26 września w godz. 10:45 -12:30 czasu wschodniego

