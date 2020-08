8-й Общий съезд ACTRIMS-ECTRIMS - MSVirtual2020 - будет проходить 11-13 сентября со специальной повторной сессией по вопросам COVID-19 и рассеянного склероза 26 сентября

~В центре внимания мероприятия будут вопросы новейших достижений в области исследования, диагностики и технологических средств лечения РС~

~Специальные мероприятия для прессы предоставят СМИ возможность напрямую пообщаться с экспертами и исследователями~

МИДДЛТОН (MIDDLETON), Висконсин, 31 августа 2020 г. /PRNewswire/ -- 8-й Общий съезд ACTRIMS-ECTRIMS, крупнейшая международная конференция, посвященная исследованиям в области рассеянного склероза (РС), будет проходить в виртуальном формате 11-13 сентября 2020 года со специальной повторной сессией по новейшим новостям отрасли, а также по вопросам COVID-19 26 сентября.

В ходе виртуальной конференции – MSVirtual2020 – ученые, неврологи, клинические специалисты и исследователи мирового класса из всех уголков земного шара обсудят результаты новейших исследований, клинических испытаний, а также достижения в сфере технологий диагностики и лечения рассеянного склероза (РС).

Регистрация представителей СМИ, открытая для редакторов, журналистов, продюсеров, авторов-фрилансеров и блоггеров, обеспечивает доступ к полной программе мероприятия, включая пленарные сессии, доклады приглашенных спикеров и платформенные презентации. Представители прессы могут пройти онлайн-регистрацию по ссылке. Чтобы ускорить процесс, все желающие могут направить запрос пресс-менеджерам. Электронные адреса для связи: [email protected] и [email protected]. Менеджеры также оказывают поддержку в вопросах организации интервью с участниками, докладчиками и экспертами.

С краткой программой мероприятия MSVirtual2020 можно ознакомиться здесь. Ключевые темы:

результаты передового исследования причин возникновения РС - от эпигенетических и генетических факторов до определения сложных иммунологических и патологических путей разработки препаратов и методов терапии заболевания.

Прогресс в сфере радиологических технологий и методов машинного обучения, помогающих лучше понимать РС.

Биомаркеры, указывающие на активность заболевания и реакцию на терапию, что имеет критически важное значение для будущей разработки персонализированных средств лечения РС.

Результаты последних клинических исследований новых агентов и средств терапии, инновации в симптоматическом и реабилитационном лечении, текущие исследования взаимного влияния РС и COVID-19.

В число основных докладчиков войдут:

В пресс-центре MSVirtual2020 на портале Newswise можно будет ознакомиться с различными медиа-материалами: пресс-релизами, видеороликами, инфографикой, биографическими справками о спикерах и участниках конференции и т.д. Портал Newswise также организует несколько пресс-конференций в Zoom, доступ к которым получат только зарегистрированные представители СМИ. В ходе пресс-конференций журналисты смогут напрямую пообщаться с ведущими экспертами и исследователями ACTRIMS-ECTRIMS. Ссылка на пресс-центр MSVirtual2020: здесь или здесь: https://www.newswise.com/home/actrims. Хэштэг конференции: #MSVirtual2020.

Мероприятия MSVirtual2020 для прессы:

Пресс-конференция, посвященная открытию съезда, с участием руководства ACTRIMS и ECTRIMS; сессия вопросов и ответов (только для СМИ)

пятница, 11 сентября, 8:00 ET

Виртуальная кофе-пауза с президентом ACTRIMS (только для СМИ)

воскресенье, 13 сентября 7:30 ET



Возможность задать президенту вопросы о ключевых презентациях, важных исследованиях, клиническом и технологическом прогрессе, а также перспективах отрасли лечения РС

Ранний доступ к выдержкам из новейших необнародованных статей только для СМИ (по запросу)

утро четверга, 24 сентября 9:00 ET

Пресс-конференция, посвященная актуальным новостям, - сессия вопросов и ответов с передовыми исследователями и специалистами по COVID-19 (только для СМИ)

пятница, 25 сентября, 9:00 ЕТ

Повторное мероприятие: презентации новейших исследований (открыто для всех участников и СМИ)

суббота, 26 сентября, 9:00-10:30 ET

Повторное мероприятие: специальная сессия по вопросам Covid-19 и РС (для всех участников и СМИ)

суббота, 26 сентября, 10:45-12:15 ET

