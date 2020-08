8. společná konference ACTRIMS-ECTRIMS - MSVirtual2020 se uskuteční 11. až 13. září a nabídne speciální prezentace o COVID-19 a roztroušené skleróze a speciální novinkový den 26. září pak přinese nejnovější informace o těchto chorobách

~Program se zaměří na technologický pokrok a průlom ve výzkumu a diagnostice roztroušené sklerózy~

~Jsou naplánovány speciální akce pro tisk, kde zástupci médií budou mít možnost diskutovat s vedoucími představiteli a zástupci výzkumu~

MIDDLETON, Wisconsin, 31. srpna 2020 /PRNewswire/ -- 8. společná konference ACTRIMS-ECTRIMS, která je největší mezinárodní konferencí na světě zaměřenou na výzkum roztroušené sklerózy, se uskuteční ve virtuální formě ve dnech 11. – 13. září 2020. Kromě toho se 26. září uskuteční speciální program, který přinese informace o nejnovějších aktualitách a COVID-19.

Na této virtuální konferenci s názvem MSVirtual2020 se sejnou prvotřídní vědci, neurologové, klinici a výzkumníci z celého světa, aby zde představili výsledky nejnovějších výzkumů, klinických studií a aktuální pokrok v oblasti technologií a diagnostiky roztroušené sklerózy.

Pokud se zástupci médií (vydavatelé, novináři, producenti a aktivní novináři a blogeři na volné noze) rozhodnou zaregistrovat, získají přístup ke kompletnímu programu, včetně seminářů, prezentací s pozvanými hosty a akcemi v rámci konference. Online registraci můžete vyplnit zde, v případě, že potřebujete urychlenou registraci, pošlete svou žádostí přímo tiskovým manažerům na e-mailové adresy [email protected] nebo [email protected]. Tyto kontaktní osoby vám také pomohou zajistit rozhovory s účastníky konference a odborníky, o které máte zájem.

Celý program konference MSVirtual2020 najdete zde. Hlavními tématy konference jsou:

Špičkový výzkum zaměřený na zjišťování příčin roztroušené sklerózy, od epigenetických a genetických faktorů až po imunologické a patofyziologické mechanizmy, které umožní objevovat nové léky a možnosti léčby.

Pokrok v radiologii a strojovém učení a jak nám tyto techniky mohou pomoci lépe porozumět roztroušené skleróze.

Biologické markery aktivity onemocnění a odpovědi na léčbu, což je zásadně důležité pro budoucnost personalizované medicíny v léčbě roztroušené sklerózy.

Výsledky nových klinických studií nových léčiv a léčebných postupů, inovace v oblasti symptomatické a rehabilitační léčby a současný výzkum roztroušené sklerózy a COVID-19.

Mezi hlavní osobnosti, které na konferenci vystoupí s prezentací, patří:

Zahajovací prezentace: 11. září @ 9:00 východního času (ET - čas na východním pobřeží USA ) )

na východním pobřeží ) Donna F. Edwards , bývalá členka Sněmovny reprezentantů, které byla v roce 2017 diagnostikována roztroušená skleróza

bývalá členka Sněmovny reprezentantů, které byla v roce 2017 diagnostikována roztroušená skleróza

Profesorka Helen Tremlett bude mít přednášku na téma „Rané příznaky roztroušené sklerózy"

bude mít přednášku na téma Závěrečné prezentace: 13. září @ 14:30 východního času (ET)

Závěrečná prezentace profesora Frauke Zippa o „Novinkách v imunopatogenezi"

V rámci konference MSVirtual2020 bude k dispozici tiskové centrum na Newswise, kde budou k dispozici různé materiály pro média, včetně tiskových zpráv, videí, infografik, životopisných informací a fotografií vedoucích představitelů a přednášejících a další mediální materiály. Na Newswise proběhne také několik tiskových konferencí určených pouze pro média, které umožní registrovaným novinářům získat přístup a mít možnost klást dotazy vedoucím představitelům a výzkumným pracovníkům v rámci konference ACTRIMS-ECTRIMS. Odkaz na tiskové centrum MSVirtual2020 najdete zde nebo na následující webové stránce: https://www.newswise.com/home/actrims. Oficiální hashtag konference je: #MSVirtual2020.

Akce pro tisk v rámci MSVirtual2020:

Zahajovací tisková konference s vedoucími představiteli ACTRIMS a ECTRIMS, jejíž součástí budou i odpovědi na dotazy (pouze pro média)

Pátek, 11. září @ 8:00 východního času (ET)

Virtuální přestávka na kávu s prezidentem organizace ACTRIMS, jejíž součástí budou i odpovědi na dotazy (pouze pro média)

Neděle, 13. září @ 7:30 východního času (ET)



Příležitost položit prezidentovi otázky ohledně prezentací, výzkumu, klinických technologií a pokroku v oblasti rehabilitačních technik a také dotazy na novinky v léčbě roztroušené sklerózy

Dosud nezveřejněné novinky – pouze pro média (na vyžádání)

Čtvrtek dopoledne, 24. září @ 9:00 východního času (ET)

Aktuální novinky – tisková konference – živá tisková konference o aktuálních novinkách a výzkumu COVID-19, jejíž součástí budou i odpovědi na dotazy (pouze pro média)

Pátek, 25. září @ 9:00 východního času (ET)

Další událost: Prezentace novinek (účast povolena všem účastníkům, včetně médií)

Sobota, 26. září od 9 do 10:30 východního času (ET)

Další událost: Covid-19 a roztroušená skleróza – speciální seminář (účast povolena všem účastníkům, včetně médií)

Sobota, 26. září od 10:45 do 12:15 východního času (ET)

