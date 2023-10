Ville de La Haye : Programme gratuit d'assistance en matière de cybersécurité pour 200 ONG humanitaires à La Haye

LA HAYE, Pays-Bas, 6 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Un consortium à but non lucratif s'apprête à offrir une assistance gratuite en matière de cybersécurité à près de 200 ONG humanitaires à La Haye au cours des 18 prochains mois. « The Cyber Secure The Hague : NGO Support Program » est un consortium composé du CyberPeace Institute, du Hague Humanity Hub (HHH), du Dutch Institute for Vulnerability Disclosure (DIVD) et de CSIRT.global, et cofinancé par la ville de La Haye. Le lancement officiel de ce programme a eu lieu lors de la Conférence ONE qui s'est tenue à La Haye les 3 et 4 octobre.

M. Jan van Zanen, maire de La Haye, a déclaré : « Depuis plus d'un siècle, nous sommes la ville de la paix et de la justice. Nous abritons des institutions internationales entourées d'un vaste réseau d'entreprises et d'organisations. Cet ensemble unique d'organisations et d'institutions pose des questions de sécurité. L'urgence de cette question me touche au quotidien. Les organisations non gouvernementales, les entreprises et les populations doivent apprendre à faire face aux opportunités et aux menaces liées à la numérisation. En tant que ville, nous lançons donc un programme de cybersécurité pour les ONG. »

Pourquoi La Haye offre-t-elle ce programme ?

La Haye abrite de nombreuses ONG qui jouent un rôle important en matière de paix, de justice et de sécurité internationales. Elles sont au premier plan de la géopolitique et des conflits à travers le monde. Malheureusement, cela les met dans le collimateur des acteurs étatiques et des criminels. En conséquence, la fréquence, mais aussi les répercussions des cyberattaques contre les ONG connaissent une augmentation. Les dernières cyberattaques ont touché à la fois de grandes organisations internationales telles que le Comité international de la Croix-Rouge et des agences des Nations Unies, mais aussi de petites ONG telles que Roots of Peace and Insecurity Insights.

À propos de « Cyber Secure The Hague : NGO Support Program »

Le consortium vise à renforcer la cybercapacité des communautés vulnérables en menant des évaluations de cybersécurité et en fournissant gratuitement des ressources, des outils, une assistance et des solutions automatisées d'analyse des vulnérabilités, de formation ciblée, de numérisation et de bonnes pratiques en matière d'hygiène informatique adaptées aux besoins de chaque organisation. À terme, le projet renforcera l'écosystème des ONG à La Haye et permettra aux ONG d'avoir un impact international durable grâce à une cybersécurité accrue.

Veuillez consulter le communiqué de presse complet : https://thehague.com/partners/en/news/free-cybersecurity-support-program-200-humanitarian-ngos-the-hague

Veuillez lire l'article de fond sur : https://storiesofpurpose.thehague.com/rule-law/how-prevent-200-ngos-hague-shutting-down-after-cyberattack

