Vilore Foods incluida en la lista anual de Fast Company de las empresas más innovadoras del mundo de 2026

Vilore Foods se une a las filas de Google, NVIDIA, Adidas, Walmart y más

SAN ANTONIO, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Vilore Foods, fabricante de marcas y distribuidor de productos de alimentos y bebidas hispanos, se enorgullece de haber sido incluida en la prestigiosa lista World's Most Innovative Companies of 2026 de Fast Company. La lista de este año destaca a las empresas que están dando forma a la industria y la cultura con sus innovaciones.

"Vilore Foods está encantado de ser reconocido en esta codiciada lista", dijo Edgar R. Vargas, director de Crecimiento y Desarrollo de Marca de Vilore Foods. "En Vilore Foods, nuestra misión va más allá de la distribución de alimentos y bebidas. Estamos redefiniendo la forma en que las marcas conectadas culturalmente crecen en el mercado actual en constante evolución. Al llevar generaciones de sabor y tradición hispana a millones de hogares estadounidenses a través de marcas como La Costeña, Jumex, Totis y Tia Lupita Foods, estamos ampliando nuestro alcance al tiempo que elevamos la visibilidad hispana en la industria alimentaria ".

Durante más de 40 años, Vilore Foods ha defendido marcas hispanas queridas y emergentes en el mercado estadounidense. En los últimos 18 meses, esto se ha puesto de manifiesto a través de varias iniciativas. En particular, Vilore Foods ingresó al espacio de alimentos naturales, una nueva categoría de alto crecimiento para la empresa, con la adquisición de Tia Lupita Foods, una marca conocida por sus productos mexicanos, que incluyen salsas picantes exclusivas, chips de tortilla de cactus sin granos sostenibles y Mexican Chili Crunch. Junto a ese esfuerzo, Vilore Foods continuó invirtiendo en una creciente distribución y participación de mercado para sus marcas heredadas, con iniciativas como una celebración interactiva del Día de los Muertos en Time Square con La Costeña y Jumex, una competencia nacional de recetas con La Costeña y el lanzamiento de Hydrolit +Advance de Jumex, una bebida de hidratación funcional que ganó el Premio al Producto del Año 2026 de Estados Unidos en la categoría de Hidratación.

Vilore Foods está cambiando la forma en que las marcas hispanas escalan en el mercado estadounidense a través de una distribución estratégica y asociaciones impactantes. Al aprovechar la amplia red y los recursos de Vilore Food, Tia Lupita ahora puede llegar a un público general más amplio y, al mismo tiempo, mantener su autenticidad e integridad cultural. Además, con la coordinación de Vilore Food, Jumex entró en una asociación única en su tipo con la Universidad de Texas en San Antonio, convirtiéndose en la primera marca mexicana en patrocinar un programa de atletismo de la División I de la NCAA. Estos esfuerzos posicionan a Vilore Foods no solo como un distribuidor, sino como un conector cultural, uniendo la herencia hispana con la demanda moderna de los consumidores. Vilore Foods se compromete a crear nuevas vías para la representación, la visibilidad y las oportunidades económicas en la industria alimentaria.

The World's Most Innovative Companies es la franquicia distintiva de Fast Company y uno de sus esfuerzos editoriales más esperados del año. Para determinar a los galardonados, los editores y escritores de Fast Company analizan a empresas que impulsan el progreso en todo el mundo y en todas las industrias, evaluando miles de propuestas a través de un proceso de solicitud competitivo. El resultado es una guía global sobre la innovación actual, desde las nuevas empresas en fase inicial hasta algunas de las empresas más valiosas del mundo.

"Nuestra lista Most Innovative Companies (Empresas más innovadoras) trata de destacar a las organizaciones que no solo se adaptan al cambio, sino que lo impulsan", dijo Brendan Vaughan, editor en jefe de Fast Company. "Las empresas a las que honramos este año están redefiniendo cómo será el liderazgo en 2026, combinando ideas audaces con un impacto medible y convirtiendo la innovación innovadora en valor en el mundo real. Están marcando el ritmo para sus industrias y ofreciendo un plan para lo que la innovación sostenida puede lograr ".

La lista completa de las empresas más innovadoras de Fast Company galardonadas ahora se puede encontrar en fastcompany.com. También estará disponible en los quioscos a partir del 31 de marzo de 2026.

Fast Company organizará la Cumbre y Gala de Empresas Más Innovadoras para los homenajeados el 19 de mayo en la ciudad de Nueva York. La cumbre cuenta con un día de contenido inspirador, seguido de una creativa gala de gala que incluye networking, una cena sentada y una presentación de homenaje.

ACERCA de VILORE FOODS

Desde 1982, Vilore Foods ha sido un socio de confianza en el mercado mundial de alimentos, especializado en la importación, distribución y desarrollo de marcas de productos de consumo culturalmente conectados. Con sede en San Antonio, Texas, Vilore representa una cartera dinámica que incluye marcas hispanas queridas como La Costeña®, Jumex® y Totis®, y sirve como socio de distribución estratégico para nombres globales.

Con más de cuatro décadas de experiencia, Vilore Foods ofrece una sólida red de distribución nacional, sólidas asociaciones minoristas y una presencia digital en expansión, redefiniendo lo que significa llevar las marcas de herencia hispana al consumidor moderno y multicultural de hoy en día a escala. Desde navegar por cadenas de suministro complejas hasta proporcionar almacenamiento seguro y entrega confiable, Vilore se compromete a ayudar a los socios a agilizar las operaciones, ampliar su alcance y hacer crecer su negocio.

Para más información, visite www.vilore.com.

ACERCA DE FAST COMPANY

Fast Company es la única marca de medios de comunicación dedicada íntegramente a la intersección vital entre los negocios, la innovación y el diseño, que cuenta con la participación de los líderes, las empresas y los pensadores más influyentes sobre el futuro de los negocios. Con sede en la ciudad de Nueva York, Fast Company es publicada por Mansueto Ventures LLC, junto con otras publicaciones comerciales Inc. Para más información, visite fastcompany.com.

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FUENTE Vilore Foods