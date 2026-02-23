Hydrolit +Advance de Jumex es reconocida como la ganadora del premio al Producto del año 2026 en EE. UU.

40.000 compradores estadounidenses votaron al Hydrolit +Advance de Jumex como el producto más innovador en la categoría de hidratación de 2026

NUEVA YORK, 23 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Jumex anunció hoy que su bebida de hidratación funcional, Hydrolit +Advance, ha sido reconocida como Ganadora del Premio al Producto del Año 2026 de los Estados Unidos en la categoría de Hidratación, según lo votado por 40,000 compradores estadounidenses en todo el país en asociación con Kantar. Reconocido como un sello de aprobación establecido a nivel mundial, el Producto del Año es el mayor programa de premios votado por los consumidores centrado en la innovación de productos.

2026 Ganador del premio Producto del año EE. UU. Jumex Hydrolit +Advance

Jumex creó Hydrolit +Advance para satisfacer la creciente demanda de los consumidores de una bebida de hidratación de alto rendimiento que vaya más allá de la rehidratación básica. A diferencia de muchas bebidas deportivas convencionales, Hydrolit +Advance incluye colina para apoyar el rendimiento cognitivo y la concentración mental. La formulación mejorada posiciona a Hydrolit +Advance dentro del segmento de hidratación funcional de rápido crecimiento, ofreciendo a los minoristas una opción diferenciada en un conjunto competitivo.

"Este reconocimiento es especialmente significativo porque proviene directamente de los consumidores", dijo Salvi Folch, CEO de Jumex. "Hydrolit +Advance va más allá de la hidratación, brindando beneficios funcionales que respaldan la energía y la concentración al tiempo que mantienen los sabores audaces por los que se conoce a nuestra marca. Esta innovación representa un paso importante para expandir nuestra presencia en la categoría de hidratación funcional".

"Los ganadores del Producto del Año 2026 destacan la próxima ola de innovación de productos y las marcas que marcan el ritmo de lo que los consumidores quieren ahora", dijo Mike Nolan, CEO Global de Product of the Year Management. "Nos enorgullece reconocer a Hydrolit +Advance de Jumex como ganador del Premio al Producto del Año 2026, basado en los votos de 40,000 consumidores estadounidenses que valoran su calidad, innovación e impacto en el mundo real".

Hydrolit +Advance contiene cinco iones esenciales, que incluyen sodio, calcio, potasio, magnesio y zinc, para restablecer el equilibrio de hidratación, vitaminas B (B3, B6, B12) para apoyar el metabolismo energético y el bienestar general, y cafeína natural para proporcionar energía limpia y concentrada sin un choque fuerte. Disponible en cuatro sabores, incluidos mango, ponche de frutas, naranja y bayas, Hydrolit +Advance combina la innovación de sabor con la credibilidad funcional. Está diseñado para reponer lo que el cuerpo pierde a través del sudor, el estrés y la actividad diaria, apoyando estilos de vida activos, horarios ocupados y necesidades diarias de hidratación.

"Esta victoria fortalece la posición de Hydrolit +Advance en la categoría de hidratación funcional para minoristas y consumidores", dijo Luis Arturo Rojas, Director de Ventas Internacionales de Jumex. "Apela tanto a los consumidores principales de Jumex como a los nuevos compradores centrados en el rendimiento, brindando a nuestros socios minoristas un producto distinguido y atractivo en el estante".

Hydrolit +Advance está disponible en todo el país en Walmart y otros minoristas. Para consultas sobre distribución minorista, visite Vilore.com.

Acerca de Grupo Jumex:

Grupo Jumex fue fundado en México hace más de 60 años. Se encuentra entre las principales empresas con mejor reputación en el país. La compañía produce, comercializa y distribuye bebidas a base de frutas de alta calidad. Sus productos están disponibles en México, EE. UU. y muchos otros países del mundo, e incluyen una amplia variedad de jugos, néctares, bebidas refrescantes, bebidas energéticas y bebidas funcionales.

Para más información, visite www.grupojumex.mx.

Acerca de Vilore Foods:

Desde 1982, Vilore Foods ha sido un líder de confianza en la importación, distribución y desarrollo de marca de productos de consumo culturalmente conectados. Con sede en San Antonio, Texas, Vilore administra una sólida cartera de marcas hispanas como La Costeña®, Jumex® y Totis®, al tiempo que se desempeña como socio de distribución clave para empresas globales. Con más de 40 años de experiencia, Vilore ofrece distribución nacional, sólidas relaciones minoristas y experiencia en la cadena de suministro, ayudando a los socios a ampliar su alcance y crecer de manera eficiente en el mercado multicultural actual.

Para más información, visite www.vilore.com.

Acerca del producto del año: el

producto del año es el mayor premio votado por los consumidores para la innovación de productos. Establecida hace más de 30 años, Poy opera actualmente en más de 40 países con el mismo propósito: guiar a los consumidores hacia los mejores productos de su mercado y recompensar a los fabricantes por su calidad e innovación. Los ganadores del Producto del Año están respaldados por los votos de 40.000 consumidores en un estudio representativo nacional realizado por el socio de investigación Kantar, líder mundial en investigación de consumidores. El premio es un poderoso programa de comercialización para especialistas en marketing que ha demostrado aumentar las ventas, la distribución y la conciencia de los productos. Los productos ganadores se anuncian en febrero de cada año y reciben el derecho de usar el logotipo del Producto del Año en las comunicaciones de marketing durante dos años. Para más información, visite productoftheyearusa.com.

Acerca de Kantar:

Kantar es la empresa líder mundial en datos de marketing, información y consultoría. Sabemos más sobre cómo las personas viven, sienten, compran, votan, miran y publican en todo el mundo que cualquier otra compañía. Trabajamos a lo largo de todo el ciclo de vida de ventas y marketing para ayudar a las marcas a descubrir el crecimiento en un mundo extraordinario. Kantar presta servicios a más de la mitad de las empresas de Fortune 500 en 100 países.

