VIRALEZE™ antiviral næsespray lanceret på ADMENTA Italia-koncernens apoteker i Italien

MELBOURNE, Australien, 8. oktober 2021 /PRNewswire/ -- Den australske biotek-virksomhed Starpharma annoncerede i dag, at de har underskrevet en salgs- og distributionsaftale for deres VIRALEZE™ antivirale næsespray med ADMENTA Italia-koncernen (ADMENTA), et førende selskab inden for detailsalg og engrossalg i Italien. Det italienske marked for håndkøbsmedicin er det tredjestørste i Europa efter Tyskland og Storbritannien.

VIRALEZE™ forventes at være tilgængeligt for italienske forbrugere i dette kvartal gennem ADMENTAs omfattende kæde, Lloyds Farmacia, der omfatter 260 apoteker, herunder 13 parapoteker og 50 franchise-apoteker, samt Lloyds Farmacias online platform.

VIRALEZE™ er en bredspektret antiviral næsespray, der anvendes i næsen for at skabe en fysisk barriere mellem virus og næsens slimhinde, som opfanger og uigenkaldeligt deaktiverer vira, herunder SARS-CoV-2. Dets antivirale stof, SPL7013, har ved laboratorieundersøgelser vist sig at have en potent antiviral og virucidal virkning over for flere respirationsvira, herunder flere varianter af SARS-CoV-2, hvor det har vist sig at deaktivere >99,9 % af den meget infektiøse Deltavariant.

ADMENTA beskæftiger 1.400 personer i Italien på tværs af deres engros- og detailforretninger og forsyner over 2.500 apoteker, parapoteker, medicinalbutikker og hospitaler.

ADMENTA er også det italienske holdingselskab for McKesson Europe. McKesson Corporation med hovedkvarter i USA er en global leder inden for løsninger til styring af forsyningskæder for sundhedspleje, apoteker, onkologi og specialpleje og informationsteknologi inden for sundhedsplejen.

Vincenzo Masci, direktør for markedsføring og indkøb i ADMENTA-Lloyds Farmacia, udtaler: "Vi er glade for partnerskabet med Starpharma om VIRALEZE™ antiviral næsespray i Italien. VIRALEZE™ bliver et fremragende supplement til både vores detail- og distributionssektorer, når vi nærmer os vinteren."

Dr. Jackie Fairley, administrerende direktør i Starpharma, siger: "Det glæder os meget at have indgået partnerskab med ADMENTA i Italien, og vi ser frem til snart at gøre VIRALEZE™ tilgængelig for de italienske forbrugere gennem apoteker samt gennem Lloyds Farmacias førende online platform."

VIRALEZE™ antiviral næsespray er registreret i Europa og Indien og fås på visse markeder online på www.viraleze.co. I Storbritannien samarbejder VIRALEZE™ med Lloyds Pharmacy, der også er en del af McKesson-koncernen, og Starpharma er i fremskredne forhandler med potentielle forretningspartnere andre steder i Europa, Indien, Asien og andre regioner.

SOURCE Starpharma