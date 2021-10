Viruksia torjuva VIRALEZE™-nenäsumute lanseerattiin ADMENTA Italia Groupin apteekeissa Italiassa

MELBOURNE, Australia, 8. lokakuuta 2021 /PRNewswire/ -- Australialainen bioteknologiayritys Starpharma ilmoitti tänään allekirjoittaneensa viruksia torjuvan VIRALEZE™-nenäsumutteen myynti- ja jakelusopimuksen ADMENTA Italia -konsernin (ADMENTA) kanssa. Admenta on Italian johtava lääkkeiden vähittäis- ja tukkumyyntiyritys. Italian lääkemarkkinat ovat kolmanneksi suurimmat Euroopassa Saksan ja Ison-Britannian jälkeen.

VIRALEZE™-sumutteen odotetaan olevan Italian kuluttajien saatavilla tällä neljänneksellä ADMENTAn laajan LloydsFarmacia-ketjun myymälöissä. Ketjuun kuuluu 260 vähittäismyyntiapteekkia, mukaan lukien 13 reseptittömiä lääkkeitä myyvää ja 50 franchising-apteekkia sekä LloydsFarmacian verkkoalusta.

VIRALEZE™ on laaja-alainen viruksia torjuva nenäsumute, jota levitetään nenään muodostamaan fyysinen este virusten ja nenän limakalvon väliin. Sumute vangitsee ja tuhoaa peruuttamattomasti viruksia, mukaan lukien SARS-CoV-2. Sen viruksia torjuvan aineen, SPL7013:n, on laboratoriotutkimuksissa osoitettu aiheuttavan voimakasta viruksia torjuvaa ja tuhoavaa aktiivisuutta useissa hengitystieviruksissa, mukaan lukien SARS-CoV-2:n useat variantit, joiden kohdalla sen on osoitettu tuhoavan > 99,9 % erittäin tarttuvasta Delta-muunnoksesta.

ADMENTA työllistää Italiassa 1 400 ihmistä tukku- ja vähittäismyyntitoiminnoissaan ja toimittaa tuotteita yli 2 500 apteekkiin, reseptittömiä lääkkeitä myyvään apteekkiin ja sairaalaan.

ADMENTA on lisäksi McKesson Europen italialainen holdingyhtiö. Yhdysvaltalainen McKesson Corporation on globaali johtaja terveydenhuollon toimitusketjunhallintaratkaisujen, vähittäismyyntiapteekkien, yhteisöonkologian ja erikoishoidon sekä terveydenhuollon tietotekniikan alueella.

Vincenzo Masci, ADMENTA-LloydsFarmacian markkinointi- ja hankintajohtaja, sanoi: "Olemme iloisia kumppanuudestamme Starpharman kanssa viruksia torjuvan VIRALEZE™-nenäsumutteen tiimoilta Italiassa. VIRALEZE™ on erinomainen lisä sekä jälleenmyynti- että jakelusektoreillemme näin talven lähestyessä."

Tri Jackie Fairley, Starpharman toimitusjohtaja, totesi: "Olemme erittäin iloisia yhteistyöstämme ADMENTAn kanssa Italiassa ja odotamme innolla, että VIRALEZE™ on pian italialaisten kuluttajien saatavilla apteekeissa ja johtavalla LloydsFarmacia-verkkoalustalla."

Viruksia torjuva VIRALEZE™-nenäsumute on rekisteröity Euroopassa ja Intiassa, ja sitä on saatavana verkossa tietyillä markkinoilla osoitteessa www.viraleze.co. Isossa-Britanniassa VIRALEZE™ tekee yhteistyötä LloydsPharmacyn kanssa, joka kuuluu myös McKesson-konserniin, ja Starpharma käy pitkälle edistyneitä keskusteluja mahdollisten kaupallisten kumppanien kanssa muualla Euroopassa, Intiassa, Aasiassa ja muilla alueilla.

SOURCE Starpharma