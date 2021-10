VIRALEZE™ antiviral nesespray ble lansert i ADMENTA Italia Groups apoteker i Italia

MELBOURNE, Australia, 8. oktober 2021 /PRNewswire/ -- Det australske biotek-selskapet Starpharma offentliggjorde i dag at de har signert en salgs- og distribusjonsavtale for VIRALEZE™ antiviral nesespray med ADMENTA Italia Group (ADMENTA), et ledende selskap innen detaljhandel og engrosdistribusjon for farmasi i Italia. Det italienske markedet for reseptfrie medisiner er det tredje største i Europa etter Tyskland og Storbritannia.

VIRALEZE™ forventes å bli tilgjengelig for italienske forbrukere dette kvartalet gjennom ADMENTAs store apotekkjede LloydsFarmacia, som består av 260 apoteker, inkludert 13 utstyrsapoteker og 50 franchiseapoteker, samt via LloydsFarmacias nettplattform.

VIRALEZE™ er en bredspektret antiviral nesespray som brukes i nesen for å skape en fysisk barriere mellom virus og nesens slimhinner – barrieren fanger opp og deaktiverer virus permanent, inkludert SARS-CoV-2. Sprayens antivirale middel, SPL7013, har i laboratoriestudier vist seg å ha en potent antiviral og virusdrepende funksjon mot flere respiratoriske virus, inkludert flere varianter av SARS-CoV-2, da den har vist seg å deaktivere >99,9 % av den svært smittsomme deltavarianten.

ADMENTA har 1400 ansatte i Italia innen engrossalg og detaljhandel. Selskapet forsyner over 2500 apoteker, utstysapoteker, butikker og sykehus.

ADMENTA er også det italienske holdingselskapet til McKesson Europe. Det USA-baserte McKesson-konsernet er en global leder innen styring av helseforsyningskjeden, detaljhandelsapotek, onkologi og spesialpleie og helseinformasjonsteknologi.

«Vi er henrykt over samarbeidet med Starpharma om VIRALEZE™ antiviral nesespray i Italia», sier Vincenzo Masci, markeds- og innkjøpssjef i ADMENTA-LloydsFarmacia. "VIRALEZE™ blir et utmerket tilskudd til både detaljhandels- og distribusjonsektorene våre nå som det går mot vinter.»

«Vi er svært glade for samarbeidet med ADMENTA i Italia, og vi gleder oss til å gjøre VIRALEZE™ tilgjengelig for italienske forbrukere gjennom apoteker og gjennom den ledende LloydsFarmacia-nettplattformen», kommenterer dr. Jackie Fairley, administrerende direktør for Starpharma.

VIRALEZE™ antiviral nesespray er registrert i Europa og India og tilgjengelig på nettet på www.viraleze.co i visse markeder. I Storbritannia samarbeider VIRALEZE™ med LloydsPharmacy, som også er en del av McKesson-gruppen, og Starpharma er i fremskredne diskusjoner med potensielle kommersielle partnere andre steder i Europa, India, Asia og andre regioner.

SOURCE Starpharma