See Monterey anuncia novedades en 2026

Un año histórico trae la reapertura de la autopista 1, nuevas iniciativas históricas y culturales y nuevas formas de experimentar el condado de Monterey

MONTEREY, California, 16 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El condado de Monterey está entrando en 2026 con gran impulso y un acceso aún mayor, presentando alojamiento nuevo y renovado, conceptos gastronómicos innovadores, opciones de vuelo ampliadas y la tan esperada reapertura completa de la autopista 1 en Big Sur después de un cierre de casi tres años.

A esta emoción se suman dos nuevas iniciativas de See Monterey, que profundizarán la conexión de los visitantes con la región: "Monterey 1000", una celebración de un año de un milenio de historia del condado de Monterey, y "Off the Canvas", una lente creativa sobre el vibrante arte público de la zona y los artistas detrás de las piezas. Juntos, estos programas invitarán a los viajeros a explorar las historias, la cultura y la creatividad que dan forma al destino.

"Al mirar hacia un año histórico tanto para la nación como para la región, el Condado de Monterey ofrece a los viajeros una extraordinaria combinación de patrimonio, costa y creatividad", dijo Rob O'Keefe, presidente y director ejecutivo de See Monterey. "Con la reapertura de la autopista 1 y el lanzamiento de nuevas iniciativas, 2026 es el momento ideal para redescubrir el corazón y la historia de esta notable parte de California".

Alojamientos y experiencias en hoteles

Las nuevas opciones de alojamiento ofrecen a los viajeros una selección diversa de alojamientos distintivos, desarrollos históricos y nuevas experiencias en el Año Nuevo.

Kimpton Mirador Pacific Grove (Pacific Grove) | Inauguración en invierno de 2026

En el corazón de "la última ciudad natal de Estados Unidos", Pacific Grove, esta elegante propiedad de 99 habitaciones brinda un nuevo nivel de hospitalidad como la primera propiedad de marca de Kimpton en la costa central de California. Impulsado por la arquitectura inspirada en el Renacimiento español, el proyecto incluye un restaurante exclusivo, The Caledonian, un patio con chimenea y ofertas de bienestar gratuitas para los huéspedes, que incluyen baños de sonido, yoga y sesiones de fitness. El hotel está aceptando reservaciones para llegadas a principios de febrero.

La primera propiedad hotelera de Sand City es una oda a la cultura creativa de la ciudad, con un espacio para eventos inspirado en Lido diseñado para celebrar y mostrar el trabajo de artistas locales. Ubicado muy cerca de los icónicos enlaces de Bayonet Black Horse en Seaside, así como en Carmel y Monterey, el hotel de doble marca también amplía el acceso de los visitantes a la región a un precio más accesible.

El spa del complejo se renovará a principios de 2026, con el debut del nuevo Spa Aiyana programado para la primavera de 2026.

La familia Fish Hopper's Shake presentará su nueva empresa, que opera un motel boutique de 20 habitaciones.

Con una entrada renovada y un Terrace Lounge ampliado, esta emblemática propiedad ahora ofrece vistas aún más elevadas de Stillwater Cove y del hoyo 18 de Pebble Beach Golf Links. Dos de sus conceptos gastronómicos se han reabierto: su exclusivo asador, The Tap Room, que también alberga la sala de trofeos llena de recuerdos de golf, y Stillwater, que sirve platos de la costa californiana.

Casa Palmero ha redefinido la relajación con su nuevo minibar Wellness en colaboración con Hyperice y HigherDOSE. Durante un período de alquiler de 24 horas, los huéspedes pueden experimentar la recuperación y la comodidad a nivel de spa con herramientas avanzadas como mantas de sauna de infrarrojos, colchonetas de terapia PEMF y masajeadores de percusión, todo entregado directamente a las habitaciones. Los detalles adicionales como los baños de CBD, los tés de melatonina y las lujosas comodidades de Kashwére completan la nueva oferta.

Monterey Beach Hotel se complace en dar la bienvenida tanto a los huéspedes del hotel como a los miembros de la comunidad local a su recién inaugurado Reset Lab, un espacio centrado en el bienestar al aire libre diseñado para la relajación, la recuperación y el rejuvenecimiento, con saunas de barril de inspiración escandinava, refrescantes baños de frío y más.

Alimentos y bebidas

Las experiencias gastronómicas nuevas y mejoradas ofrecen a los visitantes una amplia gama de opciones culinarias que celebran la abundancia de mariscos de la Bahía de Monterey, los productos frescos del Valle de Salinas y los vinos excepcionales de la región.

Sweet Reba's Bakery & Kitchen (Salinas) | Inaugurado en diciembre de 2025

La panadería local favorita Sweet Reba's abrió su nueva ubicación en Main Street en Salinas, el último negocio en abrir en el vibrante distrito del centro. La propietaria de una panadería, Reba Wilson, es mejor conocida por sus apariciones en "Cake Wars" de Food Network.

Los amantes del vino ahora pueden probar las creaciones de Domaine Messier, la última bodega en debutar en el encantador espacio de arte de Winfield Gallery en Carmel. Los visitantes del nuevo Atelier Domaine Messier pueden probar dos personalidades del Pinot Noir: el Cuvée du Nouveau Monde 2023 y el Cuvée Sagittaire 2022, junto con el Rosé of Pinot 2023 y el Chardonnay 2023.

El equipo detrás de The Butter House de inspiración filipina de Seaside está presentando un nuevo proyecto en el centro de Monterey. Un restaurante de fusión estadounidense, la comida incluirá barbacoa, calamares, sopa de almejas y fish & chips.

Con Justin Cogley de Aubergine con estrella Michelin, Corner Market está preparado para ser un centro comunitario relajado pero refinado. Los productos locales y los mariscos frescos ocuparán un lugar destacado, con crudos de temporada, ostras a la parrilla y almuerzos al estilo del mercado.

Este querido burrito de Salinas, conocido por sus tortillas de harina caseras, abrirá su tercer puesto en el centro comercial Marina Promenade. El Grupo Moncada también presentará la tercera entrega de la familia Lalla Grill, con nuevos y emocionantes platos inspirados en los sabores locales.

Lepe Cellars, dirigido por el primer propietario de una bodega mexicano-estadounidense en la Península de Monterey, Miguel Lepe, ha sido una fuerza en el Condado desde 2015. Lepe ha trasladado su sala de degustación de Carmel a un nuevo espacio en Carmel Valley Village, con una tienda con variedades exclusivas de la bodega.

Trasladándose desde su tienda de Monterey, este favorito local ha traído oficialmente sus productos horneados, café y pasteles y cupcakes personalizados a Pacific Grove.

Anteriormente una galería de arte, este bar de vinos boutique y restaurante abierto todo el día evoca un ambiente urbano y costero con una cuidada lista de vinos boutique de pequeña producción. Más de 40 selecciones se combinan a la perfección con las creaciones culinarias del chef Paul Corsentino.

Hitos turísticos

Con viajes por carretera sin desvíos a lo largo de una de las rutas más emblemáticas del mundo y un servicio de vuelo ampliado a las principales ciudades, la accesibilidad salpica la narrativa del próximo año.

La autopista 1 reabre en Big Sur | Se espera que comience en marzo de 2026

Por primera vez desde principios de 2023, los viajeros pronto podrán experimentar cada kilómetro de la famosa autopista 1, con una reapertura completa prevista para marzo de 2026. Una serie de deslizamientos de tierra ha impedido el acceso directo al tramo central de Big Sur, pero la reapertura restaurará una unidad totalmente conectada y renovará el acceso a los lugares más destacados de la región.

United Airlines introducirá un vuelo estacional, una vez por semana, sin escalas entre el Aeropuerto Regional de Monterey (MRY) y el Aeropuerto Internacional de Chicago O'Hare (ORD), a partir del 23 de mayo de 2026. La ruta conecta directamente a los viajeros de Chicago con la costa de Monterrey, la región vinícola y la escena gastronómica, al tiempo que brinda a los lugareños una conectividad perfecta a través del centro de Chicago de United.

El nuevo Centro de Conducción de Porsche debuta en 2026 en WeatherTech Raceway Laguna Seca, ofreciendo programas que van desde cursos introductorios hasta experiencias avanzadas en pista, dando a los entusiastas la oportunidad de dominar el legendario circuito.

El Castroville Artichoke Festival regresa oficialmente a su ciudad natal después de celebrarse en el recinto ferial del condado de Monterey durante la última década.

Esta ruta de 1,210 millas, que atraviesa las tierras natales de más de 70 comunidades tribales, recorre la expedición de 1775–76 que unía Sonora, México, con lo que hoy es San Francisco. Experimenta la historia de primera mano en el sendero, pasando directamente por el condado de Monterey y ofreciendo oportunidades para practicar senderismo, ciclismo, contar historias y explorar los primeros lugares de interés de California.

Monterey Bay Eco Tours presentará el primer catamarán híbrido-eléctrico del estado para operar tours de avistamiento de ballenas fuera del puerto de Moss Landing. En asociación con el Distrito de Recursos del Aire de la Bahía de Monterey y la Junta de Recursos del Aire de California, esto contribuye a la iniciativa de California para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la salud pública, particularmente en las comunidades desfavorecidas.

Lanzada en 2025 por la organización sin fines de lucro Regenerative California, ¡Regenerate 68! Farm es un sitio de demostración de trabajo para la capacitación en agricultura orgánica regenerativa y las prácticas agrícolas basadas en resultados dirigidas por agricultores e innovadores en salud del suelo, biodiversidad y resiliencia climática. La granja fue certificada orgánica por California Certified Organic Farmers (CCOF), lo que marca un hito para el condado de Monterey, la primera región piloto de Regenerative California.

Para más información, visite SeeMonterey.com. Para descargar imágenes de alta resolución, visita nuestra galería multimedia .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846288/See_Monterey_BigSur_Hwy1_Credit_SeeMonterey_com.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2314097/See_Monterey_Logo.jpg

FUENTE See Monterey