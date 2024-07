Vistex nawiązuje współpracę z czołową siecią detaliczną WHSmith z myślą o optymalizacji zarządzania dochodami dostawców

LONDYN, 25 lipca 2024 /PRNewswire/ -- Vistex, globalny lider rozwiązań do zarządzania cenami, transakcjami handlowymi, należnościami i instrumentami motywacyjnymi, ogłosił dzisiaj nawiązanie współpracy z WHSmith, w ramach której gigant handlu detalicznego będzie korzystać z oprogramowania firmowego SaaS, aby ulepszyć procesy zarządzania dochodami dostawców.

WHSmith stale optymalizuje swoją wydajność operacyjną i dąży do zapewnienia solidnego zarządzania finansowego. Wdrożenie kompleksowego rozwiązania Vistex do rozliczania dostawców opartego na zwrotach upraszcza cały proces, od zawarcia umowy poprzez rozliczenia międzyokresowe i regulowanie należności, przyczyniając się do większej przejrzystości i kontroli transakcji finansowych.

Główne korzyści rozwiązania Vistex:

Ulepszona dokładność i wydajność: automatyczne obliczanie i obserwacja stanu dochodów dostawców, wyeliminowanie błędów manualnych i kosztów administracyjnych.

automatyczne obliczanie i obserwacja stanu dochodów dostawców, wyeliminowanie błędów manualnych i kosztów administracyjnych. Większa przejrzystość: wgląd w programy dostawców w czasie rzeczywistym, umożliwiający podejmowanie lepszych decyzji i planowanie strategiczne.

wgląd w programy dostawców w czasie rzeczywistym, umożliwiający podejmowanie lepszych decyzji i planowanie strategiczne. Płynna integracja: sprawna integracja z dotychczasowymi systemami ERP WHSmith, która zapewnia spójne i ujednolicone zarządzanie finansowe.

sprawna integracja z dotychczasowymi systemami ERP WHSmith, która zapewnia spójne i ujednolicone zarządzanie finansowe. Zgodność regulacyjna i kontrola: zapewniona zgodność wszystkich programów dostawców z regulacjami oraz kontrola nad działaniami związanymi z dochodami dostawców.

„Cieszymy się z nawiązania współpracy z Vistex, która dodatkowo ulepszy zarządzanie dochodami dostawców naszej sieci - powiedział Phil Wells, Commercial Transformation Director WHSmith. Sprawdzona wiedza specjalistyczna i innowacyjne rozwiązania Vistex umożliwią nam usprawnienie procesów, większą dokładność i w efekcie lepsze wyniki finansowe naszej działalności".

Rozwiązania Vistex cieszą się uznaniem w związku z ich funkcjonalnością i skutecznością w złożonych sytuacjach biznesowych. Dzięki wdrożeniu technologii Vistex WHSmith zamierza zoptymalizować procesy zarządzania dochodami dostawców i jednocześnie wzmocnić dążenie do doskonałości operacyjnej i integralności finansowej.

„Jesteśmy dumni, że możemy wspierać WHSmith na drodze ku lepszemu zarządzaniu finansowemu - powiedział Amos Biegun, CEO Vistex. - Nasze rozwiązania powstają z myślą o zapewnieniu przedsiębiorstwom narzędzi potrzebnych do efektywnego zarządzania złożonymi procesami finansowymi. Oczekujemy owocnej współpracy z WHSmith".

Wprowadzenie rozwiązania Vistex do rozliczeń z dostawcami opartego na zwrotach przyniesie dalsze korzyści WHSmith w miarę rozwoju innowacji i usprawniania operacji biznesowych.

WHSmith: WHSmith jest czołową globalną siecią detaliczną dla podróżujących na całym świecie. Sieć WHSmith, która posiada ponad 1700 sklepów z 30 krajów świata, oferuje klientom szeroki wybór produktów przydatnych w podróży, m.in. książek, gazet i czasopism, akcesoriów cyfrowych oraz żywności i napojów.

Vistex: Rozwiązania Vistex ułatwiają przedsiębiorstwom kontrolowanie kluczowych procesów. Mnogość programów obsługujących wyceny, transakcje, tantiemy czy zachęty finansowe sprawia, że śledzenie przepływu środków - a tym bardziej analiza ruchów po stronie przychodów i zysków - to skomplikowany proces. Dzięki Vistex interesariusze mają łatwy wgląd do danych i wiedzą, które rozwiązania się sprawdzają oraz jakie dalsze kroki podejmować. Tym samym zyskują pewność, że każdy wydany lub zarobiony dolar przekłada się na faktyczny wzrost biznesowy, nie będąc jedynie kolejnym czynnikiem kosztotwórczym. Każdego dnia rozwiązania Vistex napędzają działalność największych przedsiębiorstw na świecie z całego spektrum branż. Więcej na stronie www.vistex.com.

