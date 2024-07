Vistex s'associe au grand distributeur WHSmith pour optimiser la gestion des revenus des fournisseurs

LONDRES, 25 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Vistex, leader mondial des solutions logicielles pour la gestion de la tarification, du commerce, des redevances et des primes, a annoncé aujourd'hui que WHSmith s'était associée à Vistex pour tirer parti de son logiciel d'entreprise SaaS afin d'améliorer les processus de gestion des revenus des fournisseurs du géant de la vente au détail.

WHSmith cherche sans cesse à optimiser son efficacité opérationnelle et à assurer une gestion financière solide. La mise en œuvre de la solution complète de Vistex pour les remises des fournisseurs permettra de rationaliser l'ensemble du processus de rabais, de la gestion des accords et des régularisations jusqu'au règlement, offrant ainsi une plus grande visibilité et un meilleur contrôle des transactions financières.

Principaux avantages de la solution Vistex :

Précision et efficacité accrues : automatise le calcul et le suivi des revenus des fournisseurs, réduisant ainsi les erreurs manuelles et les frais administratifs.

automatise le calcul et le suivi des revenus des fournisseurs, réduisant ainsi les erreurs manuelles et les frais administratifs. Amélioration de la visibilité : fournit des informations en temps réel sur les programmes des fournisseurs, ce qui permet d'améliorer la prise de décision et la planification stratégique.

fournit des informations en temps réel sur les programmes des fournisseurs, ce qui permet d'améliorer la prise de décision et la planification stratégique. Intégration transparente : s'intègre parfaitement aux systèmes ERP existants de WHSmith, garantissant une approche cohérente et unifiée de la gestion financière.

s'intègre parfaitement aux systèmes ERP existants de WHSmith, garantissant une approche cohérente et unifiée de la gestion financière. Conformité et contrôle : veille à ce que tous les programmes des fournisseurs soient respectés, améliorant ainsi la conformité et le contrôle des activités liées aux revenus des fournisseurs.

« Nous sommes ravis de nous associer à Vistex pour améliorer notre gestion des revenus des fournisseurs », a déclaré Phil Wells, directeur de la transformation commerciale chez WHSmith. « L'expertise éprouvée et les solutions innovantes de Vistex nous permettront de rationaliser nos processus, d'améliorer la précision et, en fin de compte, d'obtenir de meilleurs résultats financiers pour notre entreprise ».

Les solutions de Vistex sont réputées pour leurs fonctionnalités robustes et leur capacité à gérer des scénarios commerciaux complexes. En adoptant la technologie de Vistex, WHSmith vise à optimiser ses processus de gestion des revenus des fournisseurs, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et de l'intégrité financière.

« Nous sommes fiers de soutenir WHSmith dans sa démarche d'amélioration de la gestion financière », a déclaré Amos Biegun, PDG de Vistex. « Nos solutions sont conçues pour fournir aux entreprises les outils dont elles ont besoin pour gérer efficacement les processus financiers complexes, et nous nous réjouissons d'un partenariat fructueux avec WHSmith ».

La mise en œuvre de la solution de Vistex pour les remises des fournisseurs apportera de nouvelles améliorations à WHSmith, qui continue d'innover et d'améliorer ses opérations commerciales.

À propos de WHSmith : WHSmith est un détaillant mondial de premier plan pour les voyageurs du monde entier. Avec plus de 1 700 magasins dans 30 pays à travers le monde, WHSmith offre à ses clients une large gamme d'articles essentiels pour leur voyage, notamment des livres, des journaux et des magazines, des accessoires numériques, de la nourriture et des boissons.

À propos de Vistex : Les solutions Vistex aident les entreprises à prendre le contrôle de leurs processus critiques. Avec une multitude de programmes couvrant la tarification, le commerce, les redevances et les primes, il peut être compliqué de voir où tout l'argent circule, sans parler de la différence que cela peut faire au niveau du chiffre d'affaires et du résultat net. Avec Vistex, les parties prenantes de l'entreprise peuvent voir les chiffres, ce qui fonctionne vraiment et ce qu'il faut faire ensuite. Elles peuvent ainsi s'assurer que chaque dollar dépensé ou gagné contribue réellement à la croissance et n'est pas simplement un coût supplémentaire. Les plus grandes entreprises du monde, dans un large éventail de secteurs, s'appuient chaque jour sur Vistex pour faire progresser leurs activités. Consultez www.vistex.com.

