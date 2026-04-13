VITAS® Healthcare fomenta la planificación anticipada de la atención médica previo al Día nacional de decisiones sobre atención médica

MIRAMAR, Florida, 13 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En reconocimiento al Día nacional de decisiones sobre atención médica (16 de abril), VITAS Healthcare, el principal proveedor nacional de cuidados de hospicio, hace un llamado a los estadounidenses a dar un paso importante: documentar sus metas y deseos respecto a la atención médica antes de que surja una crisis.

La planificación anticipada de la atención médica ayuda a asegurar que las personas reciban cuidado alineado con sus valores, a la vez que reduce la carga emocional de las familias y mejora la comunicación a lo largo del continuo de atención médica. Sin embargo, muchos adultos aún no han completado una directiva anticipada ni han conversado con sus seres queridos sobre sus preferencias.

Seminario web educativo gratuito con créditos CME/CE

Para ayudar a abordar esta necesidad, VITAS ofrecerá un seminario web educativo gratuito dirigido tanto a profesionales de la salud como a miembros de la comunidad. La sesión ofrece un crédito de educación médica continua (CME, por sus siglas en inglés) o de educación continua (CE, por sus siglas en inglés), brindando a los profesionales herramientas prácticas para guiar conversaciones significativas sobre directivas anticipadas y planificación del cuidado.

Directivas anticipadas y planificación anticipada de la atención médica

Miércoles, 15 de abril a la 1:00 p.m., hora del este (ET)

Virtual (Zoom): Regístrese en VITAS.com/Webinars

"Con demasiada frecuencia, estas conversaciones ocurren en momentos de crisis, cuando los pacientes ya no pueden expresar sus deseos", dijo Heather Veeder, MD, directora médica regional de VITAS. "La planificación anticipada del cuidado da voz a las personas en su atención y brinda claridad a las familias y a los profesionales clínicos. Es uno de los pasos más importantes que podemos dar para asegurar que el cuidado refleje lo que más le importa a cada persona".

El seminario web explorará cómo los profesionales clínicos pueden integrar la planificación anticipada de la atención médica en la práctica habitual, normalizar las conversaciones sobre enfermedades graves y ayudar a los pacientes a documentar sus preferencias de manera clara y efectiva.

Los profesionales de la salud y los miembros de la comunidad pueden obtener más información y registrarse para el seminario web del 15 de abril y otros temas próximos en VITAS.com/Webinars.

Colaboración con la comunidad de atención médica

VITAS también está ampliando su alcance educativo a través de la colaboración. En alianza con la Florida Hospital Association, VITAS ofrecerá un seminario web conjunto el 16 de abril, enfocado en fortalecer las conversaciones sobre planificación anticipada de la atención médica en todo el sistema de salud de Florida. Esta iniciativa refleja un compromiso compartido para mejorar el cuidado centrado en el paciente mediante un diálogo más temprano y constante.

Además, expertos de VITAS recientemente contribuyeron a conversaciones más amplias a nivel nacional sobre este tema. La Dra. Veeder y Jason Cooper, líder nacional de servicios espirituales, compartieron sus perspectivas durante un episodio de la serie MANifesting Health Webinar Series, organizada por la American Association for Men in Nursing. La conversación destacó la importancia clínica, emocional y espiritual de la planificación anticipada del cuidado, reforzando la necesidad de enfoques interdisciplinarios para estas conversaciones.

Planificación anticipada de la atención médica durante todo el año

Aunque el Día nacional de decisiones sobre atención médica sirve como recordatorio anual, la Dra. Veeder enfatiza que la planificación anticipada debe ser una prioridad constante. "Cada adulto debe tener un plan, sin importar su edad o estado de salud", señaló. "Cuando las preferencias se documentan y comparten, los pacientes reciben atención alineada con sus metas, y las familias evitan la incertidumbre de tomar decisiones difíciles sin una guía clara".

Mediante la educación, la colaboración y el suministro de herramientas a los profesionales de la salud, VITAS sigue estableciendo el estándar en cuidado compasivo y centrado en el paciente al final de la vida.

Acerca de VITAS® Healthcare

VITAS Healthcare es el proveedor líder en Estados Unidos de cuidado al final de la vida. Durante casi 50 años, VITAS (se pronuncia VEE-tahs) ha brindado cuidados compasivos de hospicio y paliativos a pacientes con enfermedades graves y a sus familias. Con sede en Miramar, Florida, la compañía opera en 59 áreas de servicio en 15 estados (Alabama, California, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Illinois, Kansas, Missouri, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania, Texas, Virginia y Wisconsin) y en el Distrito de Columbia.

VITAS atiende a más de 22,000 pacientes diariamente, principalmente donde ellos llaman hogar, así como en centros de hospicio para pacientes hospitalizados y mediante asociaciones con hospitales, residencias de ancianos y comunidades de asistencia. Con un equipo de casi 12,000 empleados, VITAS fue reconocida como Top Workplace in Healthcare 2025. Visite espanol.vitas.com.

Contacto para consultas de los medios: [email protected], 877-848-2701

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FUENTE VITAS Healthcare