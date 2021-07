Víťazka ceny Grammy® a multiplatinová umelkyňa Ariana Grande vstupuje do Clean Beauty prostredníctvom uvedenia novej vône God is a Woman (Boh je žena), ktorá je inšpirovaná silou prírody

NEW YORK, 30. júla 2021 /PRNewswire/ - Víťazka ceny Grammy® Ariana Grande vás dnes pozýva na úžasne senzorický a intímny zážitok s novou posilňujúcou vôňou God is a Woman (Boh je žena). Táto veľmi očakávaná vôňa, ktorá predstavuje nádych čerstvého vzduchu pre zmysly, bude dnes v spolupráci s LUXE Brands spustená exkluzívne na Ulta.com a v celoštátnych obchodoch Ulta Beauty v USA 1. augusta 2021.

Voňa God is a Woman, inšpirovaná obrovskou silou prírody, sa z 91% skladá z prírodných čistých ingrediencií, je prvou z uznávanej franšízy Ariana Grande Fragrance, a je 100% vegánska a cruelty free. Dva týždne po uvedení diela God is a Woman bude príspevok z každého kvalifikovaného nákupu vône venovaný na iniciatívy na čistenie oceánov - na celom svete.

„Som nadšená, že môžem osláviť vydanie našej vôbec prvej čistej vône," hovorí Grande. "Boli sme, samozrejme, cruelty free (bez krutosti voči zvieratám), ale urobiť tento ďalší krok a prejsť k čistým produktom, so zodpovedne získanými materiálmi a vegánskymi prísadami, je niečo, na čo sme všetci veľmi hrdí. Túto vôňu skutočne zbožňujem a dúfam, že sa bude nosiť krásne u každému, kto ju nosí a bude nou posilnený. "

"Vôňa God is a Woman je skutočnou reprezentáciou silného posolstva Ariany pre jej fanúšikov. Lákavá vôňa a značka predstavujú evolúciu franšízy na Clean Beauty," vysvetľuje Noreen Dodge, marketingová riaditeľka spoločnosti LUXE Brands. „Značka bola vždy bez krutosti a používa ingrediencie najvyššej kvality, snažíme sa však zmeniť naše obaly v celom rade na udržateľnejšie materiály. Vedúci predstavitelia priemyslu v mnohých kategóriách tieto kroky premyslene a úmyselne robia a vy budete naďalej vidieť vzrušujúce zmeny v priebehu času v celej franšíze. "

Vôňa God is a Woman, ktorú vytvoril Jerome Epinette z Robertet, parfumér a parfumér, ktorý stojí za značkami Byredo a Atelier Cologne, je nečakanou kombináciou luxusných prírodných ingrediencií, ktoré vás zahalia od hlavy po päty. „Vôňa God is a Woman predstavuje bezprecedentnú dualitu vône - neuveriteľne jednoduchú štruktúru parfumu postavenú na niektorých z najvyhľadávanejších a najvyberanejších prírodných materiálov, ktoré mám ako parfumér k dispozícii - konkrétne ambrette a orris. Spôsob, akým sme vôňu vytvorili, predstavuje to, čo cítim. Je to budúcnosť parfumov; jednoduchosť a luxus zakotvené v prírode," hovorí Jerome Epinette, viceprezident a majster parfumov zo spoločnosti Robertet Inc.

Grande uviedla na trh svoju prvú vôňu v roku 2015. Od tej doby je globálny úspech spoločnosti Grande v oblasti vôní nevídaný, pričom maloobchodné tržby od uvedenia na trh dosiahli viac ako 750 miliónov dolárov. Ocenená franšíza sa môže pochváliť nomináciami na Fragrance of the Year (Vôňa roka), Mediálnu kampaň roka a Výber spotrebiteľov za uvedenie U Next v roku 2019, and ocenením Vôňa roka 2020 za vôňu Cloud a ocenením Vôňa roka 2021 za R.E.M.

„Stále na mňa robí dojem Arianin blízky vzťah s jej fanúšikmi a jej praktický prístup k vývoju jedinečných vôní, ktoré budú milovať, a autentickým kampaniam, ku ktorým budú priťahovať," hovorí Tony Bajaj, generálny riaditeľ spoločnosti LUXE Brands. "Od vôní po materiály z udržateľných zdrojov použitých v obaloch bola Ariana v čele tvorivého procesu vône God is a Woman. Spoločnosť LUXE Brands je poctená, že môže opäť nadviazať partnerstvo s takouto vplyvnou ikonou."

BALENIE

Dizajn obalov vône God is a Woman vytvára jednoduchým spôsobom skutočne odvážne tvrdenie. Priesvitné levanduľové sklo je vysoké, má vyvýšený tvar, tenké a elegantné s nadčasovou čistotou, zapečatené krémovou bielou čiapočkou. Fľaša je zasadená do úžasného držiaka podobného kameňu a vytvára božskú kombináciu, ktorá je neprehliadnuteľná

Druhý balíček vykresľuje scénu a ukazuje Arianu zabalenú v nádherných kvetinách, takmer ako keby bola v jednote s prírodou, čím vytvára fantáziu transcendencie.

TÓNY VÔNE

Vrch vône:

Ambrette a šťavnatá hruška

Srdce:

Orris a turecké okvetné lístky ruží

Vysychanie:

Madagaskarská vanilka a krémové cédrové drevo

CENY

Eau de Parfum Spray, 3.4 FL OZ/100 mL $65.00

Eau de Parfum Spray, 1.7 FL OZ/50 mL $55.00

Eau de Parfum Spray, 1.0 FL OZ/30 mL $45.00

Všetky ceny sú výrobcom odporúčané maloobchodné ceny v amerických dolároch.

Na konci jesene, bude značka globálne dostupná prostredníctvom ďalších prestížnych maloobchodníkov

Kanada: Shoppers Drug Mart



Európa: Douglas



Veľká Británia: Boots, Superdrug, The Perfume Shop a The Fragrance Shop



Austrália: My Chemist

O ARIANE GRANDE

Víťazka Grammy, multi-platinová umelkyňa a medzinárodná superstar, Ariana Grande, je prvou umelkyňou, ktorá získala tri najlepšie miesta v rebríčku Billboard Hot 100 od čias The Beatles v roku 1964 s piesňami „7 Rings", „Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" a „Thank U, Next". V roku 2020 sa stala prvou a jedinou umelkyňou, ktorá mala 5 singlových debutov na prvom mieste v histórii hitparád. V roku 2021 sa Grande zapísala do histórie ako prvá umelkyňa, ktorá súčasne obsadila tri najlepšie miesta v rebríčkoch Billboard Pop Airplay a Top 40 rebríčkov Mediabase s piesňami positions," "34+34" and "pov." Vo veku 27 rokov vydala päť platinových albumov a prekonala 35 miliárd streamov - je to najstreamovanejšia interpretka na Spotify za posledné desaťročie - a so svojim silným vokálnym prejavom a bezkonkurenčnou prítomnosťou sa rýchlo stala jednou z najväčších popových hviezd našej generácie na pódiu i so svojimi fanúšikmi. V roku 2019 Grande vyrazila na turné Sweetener World Tour a počas celého roka odohrala viac ako 100 vystúpení vrátane predstavení ako headliner na festivaloch Lollapalooza a Coachella - kde bola najmladšou headlinerkou v histórii festivalu. V roku 2021 bolo oznamená, že sa Grande stane trénerom skupiny NBC THE VOICE. Môžete ju tiež vidieť v pripravovanom filme Adama McKaya DON'T LOOK UP, kde si zahrá popri Leonardovi DiCapriovi a Jennifer Lawrenceovej pre Netflix.

O spoločnosti LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. je globálna, prestížna kozmetická spoločnosť, ktorá sa zaoberá vývojom svetových značiek krásy, ktoré inšpirujú spotrebiteľov po celom svete. Inovatívny prístup spoločnosti k dizajnu, marketingu a budovaniu značiek s digitálnym etosom získal množstvo ocenení po celom svete. Značka LUXE Brands získala v roku 2019 ocenenie Vôňa roka vďaka vôni Cloud od Ariany Grande. Celé portfólio zahŕňa partnerstvá s Arianou Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice od Cosmopolitan a licenčné partnerstvo so spoločnosťou General Motors k značke Hummer.

