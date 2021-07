Ariana Grande, ganadora del premio Grammy® y artista multiplatino, ingresa a la categoría de belleza limpia con el lanzamiento de God is a Woman, una nueva fragancia inspirada en el poder de la naturaleza

NUEVA YORK, 30 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Ariana Grande, ganadora del premio Grammy®, le invita hoy a disfrutar una experiencia increíblemente sensorial e íntima con su nueva y empoderadora fragancia God is a Woman. Un soplo de aire fresco para los sentidos, esta fragancia tan esperada, en alianza con LUXE Brands, se lanzará exclusivamente en Ulta.com hoy y en tiendas Ulta Beauty de todos los Estados Unidos el 1 de agosto de 2021.

Inspirada en el magnánimo poder de la naturaleza, God is a Woman está compuesta en un 91 % por ingredientes limpios de origen natural, una novedad para la exitosa franquicia Ariana Grande Fragrance, y es 100 % vegana y libre de crueldad animal. Durante las dos semanas posteriores al lanzamiento de God is a Woman, se donará un porcentaje de cada compra elegible de la fragancia para iniciativas de limpieza de los océanos a nivel mundial.

"Estoy más que emocionada por celebrar el lanzamiento de nuestra primera fragancia limpia", expresó Grande. "Por supuesto, hemos sido libres de crueldad con los animales, pero dar este paso hacia lo limpio, con materiales e ingredientes veganos obtenidos de manera responsable, es algo de lo que todos estamos muy orgullosos. Realmente adoro esta fragancia y espero que todas las personas que la usen se sientan hermosas y empoderadas".

"God is a Woman es una representación verdadera del poderoso mensaje de Ariana para sus seguidores. La seductora fragancia y la marca representan una evolución de la franquicia hacia la belleza limpia", explica Noreen Dodge, directora de Marketing de LUXE Brands. "La marca siempre ha sido libre de crueldad animal y utiliza ingredientes de la más alta calidad, sin embargo, estamos buscando transformar nuestros empaques en toda la línea a materiales más sostenibles. Los líderes de la industria en muchas categorías están dando estos pasos de manera cuidadosa e intencional y, con el tiempo, seguiremos viendo cambios emocionantes en toda la franquicia".

Elaborada por Jerome Epinette de Robertet, el perfumista y artesano detrás de Byredo y Atelier Cologne, God is a Woman es una combinación inesperada de ingredientes naturales de lujo que le envolverán por completo. "God is a Woman presenta una dualidad en la fragancia sin precedentes: una composición de perfume increíblemente simple elaborada en torno a algunos de los materiales naturales más codiciados y exquisitos disponibles para mí como perfumista, específicamente el ambrette y el orris. La forma en que elaboramos el aroma representa lo que siento es el futuro de los perfumes; la simplicidad y el lujo anclados a la naturaleza", afirmó Jerome Epinette, vicepresidente y maestro perfumista de Robertet Inc.

Grande lanzó su primera fragancia en 2015. Desde entonces, sus fragancias han tenido un éxito global sin precedentes, con ventas minoristas de más de USD 750 millones desde su lanzamiento. La galardonada franquicia ostenta nominaciones como Fragancia del Año, Campaña Mediática del Año y Elección del Consumidor con el lanzamiento de Thank U Next en 2019, al igual que emocionantes victorias como Fragancia del Año 2020 por "Cloud" y Fragancia del Año 2021 por R.E.M.

"Sigo impresionado por la estrecha relación de Ariana con sus seguidores, y su enfoque práctico en el desarrollo de aromas únicos que amarán así como sus auténticas y atractivas campañas", comentó Tony Bajaj, director ejecutivo de LUXE Brands. "Desde las notas de fragancia hasta los materiales de origen sostenible que se utilizan en el empaque, Ariana estuvo al mando del proceso creativo detrás de God is a Woman. LUXE Brands tiene el honor de asociarse una vez más con un ícono tan influyente".

EMPAQUE

El diseño del empaque de God is a Woman establece una declaración verdaderamente audaz de una manera sencilla. El vidrio translúcido de lavanda es una forma alta, elevada, delgada y elegante con una pureza atemporal, sellada con una tapa en color blanco cremoso. La botella se dispone dentro de un maravilloso soporte tipo piedra, creando una combinación divina que es inconfundible.

El empaque secundario pinta la escena, mostrando a Ariana envuelta en hermosos arreglos florales, casi como si se volviera parte de la naturaleza, creando una fantasía de trascendencia.

NOTAS DE LA FRAGANCIA

Salida:

Ambrette y pera jugosa

Corazón:

Orris y pétalos de rosa turcas

Fondo:

Vainilla de Madagascar y madera de cedro cremosa

PRECIOS

Eau de Parfum Spray, 3,4 FL OZ/100 mL $65,00

Eau de Parfum Spray, 1,7 FL OZ/50 ml $55,00

Eau de Parfum Spray, 1,0 FL OZ/30 ml $45,00

Precios de venta minorista sugeridos por el fabricante en dólares estadounidenses.

La marca se distribuirá a nivel mundial más adelante durante el otoño septentrional en diferentes tiendas de prestigio inlcuidas las siguientes:

Canadá: Shoppers Drug Mart



Europa: Douglas



Reino Unido: Boots, Superdrug, The Perfume Shop y The Fragrance Shop



Australia : My Chemist

ACERCA DE ARIANA GRANDE

Ganadora del Grammy, artista de grabación multiplatino y superestrella internacional, Ariana Grande es la primera artista en ocupar los tres primeros lugares en la lista Billboard Hot 100, después de los Beatles en 1964, con "7 Rings", "Break Up With Your Girlfriend, I'm Bored" y "Thank U, Next". En 2020, se convirtió en la primera y única artista en estrenar cinco sencillos con el puesto número 1 en la historia de las listas. En 2021, Grande hizo historia como la primera artista en tener simultáneamente tres de los 10 mejores lugares en Billboard Pop Airplay y Mediabase Top 40 Charts con "positions", "34+34" y "pov". A sus 27 años, ha grabado cinco álbumes platino y ha superado las 35.000 millones de reproducciones en línea. Es la artista con más reproducciones en Spotify durante la última década, a la vez que se ha convertido rápidamente en una de las estrellas pop más grandes de nuestra generación con su potente voz y su presencia inigualable tanto en el escenario como con sus seguidores. En 2019, Grande se embarcó en el Sweetener World Tour y presentó más de 100 espectáculos a lo largo del año, incluidas participaciones como artista principal en Lollapalooza y Coachella, donde fue la estrella más joven en la historia del festival. En 2021, se anunció que Grande se uniría a LA VOZ de NBC como coach. También actuará junto a Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence en la próxima película de Adam McKay DON'T LOOK UP, para Netflix.

ACERCA DE LUXE BRANDS

LUXE Brands, Inc. es una compañía global de belleza de prestigio dedicada al desarrollo de marcas de belleza de clase mundial que inspiran a consumidores de todo el mundo. El enfoque innovador de la empresa para el diseño, el marketing y la construcción de marcas, con una esencia primero digital, ha recibido numerosos premios en todo el mundo. LUXE Brands fue galardonada con la Fragancia del Año en 2019 en nombre de Cloud de Ariana Grande. El portafolio completo incluye a Ariana Grande, Nicki Minaj, Eau de Juice de Cosmopolitan y una asociación de licencias con General Motors en la marca Hummer.

