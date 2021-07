Vobile Group Limited benoemt Masaaki Matsuzawa tot president van Strategy and Investments; Actief als Executive Diurector in de raad van bestuur

SANTA CLARA, Californië, 7 juli 2021 /PRNewswire/ -- Vobile Group Limited (SEHK: 3738 ;OTCQX: VOBIF), een wereldleider in SaaS-services voor de bescherming van online video-content en het genereren van inkomsten, heeft vandaag bekendgemaakt dat Masaaki Matsuzawa, een media- en investeringsbankier met een carrière van 20 jaar bij de National Basketball Association (NBA) en Goldman Sachs, is benoemd tot President van Strategy and Investments. Daarnaast is hij als Executive Director verkozen tot lid van de Raad van Bestuur. Hij zal de internationale strategie, investeringen, kapitaalmarkten en investor relations van Vobile leiden.

"We opereren in een enerverend en snel evoluerend media- en technologielandschap. Terwijl we doorgaan met het ontwikkelen van innovatieve oplossingen en investeren in strategische groeimogelijkheden wereldwijd, ben ik verheugd Masaaki te verwelkomen in ons team", aldus Yangbin Wang, voorzitter en CEO van Vobile. "De unieke staat van dienst van Masaaki op het gebied van media, strategie en bedrijfsfinanciering past uitstekend bij Vobile. Zijn ervaringen met het leiden van bedrijfsstrategie en het stimuleren van groei bij de NBA, evenals het adviseren van bedrijven over fusies en overnames en financieringen tijdens zijn tijd bij Goldman Sachs, zullen de groei van Vobile helpen versnellen en onze positie versterken als toonaangevende wereldwijde speler die toegewijd is aan onze cultuur, klanten en aandeelhouders."

Matsuzawa verklaarde: "Het is een voorrecht om op zo'n uniek moment in de branche lid te worden van het Vobile-team. Nieuwe bedrijfsmodellen en technologieën creëren spannende kansen voor makers van content, eigenaren van content en distributieplatformen. De marktkansen voor aanbieders van innovatieve oplossingen zijn enorm. Ik kijk ernaar uit om met het team samen te werken om deze kansen te benutten en het bedrijf vooruit te helpen."

Matsuzawa is afkomstig van de NBA, alwaar hij recent Senior Vice President van Global Strategy en Chief Strategy Officer voor NBA China was. Tijdens zijn 7-jarige ambtstermijn bij de NBA, waarbij hij in Peking en Hong Kong gestationeerd was, hielp hij NBA China naar nieuwe hoogten en hielp hij het wereldwijde bedrijfsleven innovatie te stimuleren door leiding te geven aan de ontwikkeling en uitvoering van belangrijke strategische investeringen op gebieden zoals digitale content, sociale media, e-commerce, gaming, eSports, datastrategie en jeugdontwikkeling.

Voor die tijd werkte Matsuzawa als Managing Director bij Goldman Sachs, waar hij meer dan 13 jaar investeringsbankier was in New York en Hong Kong, gespecialiseerd in fusies, overnames en financieringen. Bij Goldman Sachs bekleedde hij een aantal leidinggevende functies, zoals Chief Operating Officer van de Asia Mergers & Acquisitions Group en de Co-Head van de Asia Industrial Investment Banking Group. Hij begon zijn carrière bij Goldman Sachs als Summer Associate in 2000.

Matsuzawa studeerde af met een MBA van de Wharton School van de University of Pennsylvania en een BA van de Washington University in St. Louis.

Over Vobile Group Limited

Vobile is een wereldwijde leider in SaaS-services voor de bescherming van online video-content en het genereren van inkomsten. De best-in-class SaaS-platformen worden veel gebruikt door filmstudio's, televisienetwerken en platenlabels, waardoor effectieve bescherming voor rechthebbenden van content mogelijk wordt en hun omzetgroei in online distributie wordt versneld. Vobile is wereldwijd actief in de Verenigde Staten, China, Japan en Australië.

Perswoordvoerder:

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822083/Vobile_logo.jpg

SOURCE Vobile