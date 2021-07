Vobile Group Limited nomme Masaaki Matsuzawa président de la stratégie et des investissements et directeur exécutif au sein du conseil d'administration

SANTA CLARA, Californie, 7 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Vobile Group Limited (SEHK: 3738;OTCQX: VOBIF), leader mondial des services SaaS pour la protection et la monétisation du contenu vidéo en ligne, a annoncé la nomination de Masaaki Matsuzawa, responsable des médias et des services bancaires d'investissement qui a mené une carrière s'étendant sur 20 ans à la National Basketball Association (NBA) et à Goldman Sachs, au poste de président de la stratégie et des investissements. Il a également été élu au conseil d'administration en tant que directeur exécutif. Il gérera la stratégie mondiale, les investissements, les marchés des capitaux et les fonctions de relation avec les investisseurs de Vobile.

« Nous travaillons dans un paysage médiatique et technologique passionnant et en pleine évolution. Alors que nous continuons à développer des solutions innovantes et à investir dans des occasions de croissance stratégiques à travers le monde, je suis ravi d'accueillir M. Matsuzawa dans notre équipe, a déclaré Yangbin Wang, PDG de Vobile. Le parcours unique de M. Matsuzawa dans les domaines des médias, de la stratégie et des finances d'entreprise est une valeur ajoutée pour Vobile. Son expérience en gestion de la stratégie d'entreprise et de la stimulation de la croissance au sein de la NBA, en tant que conseiller auprès d'entreprises en fusions et acquisitions, ainsi qu'en financement durant son temps chez Goldman Sachs, aidera Vobile à accélérer sa croissance et à renforcer sa position d'acteur mondial de premier plan, engagé envers notre culture, nos clients et nos actionnaires. »

M. Matsuzawa a indiqué : « Je suis honoré de me joindre à l'équipe de Vobile à un moment aussi unique dans l'industrie. Les nouveaux modèles commerciaux et les nouvelles technologies créent des possibilités intéressantes pour les créateurs de contenu, les propriétaires de contenu et les plateformes de distribution. Il existe donc d'énormes débouchés sur le marché pour les fournisseurs de solutions innovantes. J'ai hâte de travailler avec l'équipe pour tirer parti de ces occasions et aider l'entreprise à aller de l'avant. »

Avant, M. Matsuzawa travaillait pour la NBA, où il occupait récemment le poste de vice-président principal de la stratégie mondiale et de directeur de la stratégie pour la NBA en Chine. Au cours de ses sept années passées avec la NBA, travaillant à Pékin et à Hong Kong, il a aidé la NBA (Chine) à atteindre de nouveaux sommets et à stimuler l'innovation en gérant le développement et l'exécution d'investissements stratégiques clés dans des domaines comme le contenu numérique, les médias sociaux, le commerce électronique, les jeux, les sports électroniques, la stratégie de données et le développement des jeunes

Auparavant, M. Matsuzawa était directeur général chez Goldman Sachs. Il a été banquier d'affaires pendant plus de 13 ans à New York et à Hong Kong, se spécialisant dans le domaine des fusions, des acquisitions et des financements. Il a commencé sa carrière chez Goldman Sachs comme associé d'été en 2000, et, plus tard, il a occupé plusieurs postes de direction, notamment celui de direction d'exploitation du groupe des fusions et d'acquisitions pour l'Asie et celui de codirecteur du groupe de la banque d'investissement industrielle pour l'Asie.

M. Matsuzawa détient une maîtrise en administration des affaires en finance (MBA) de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie et d'un baccalauréat (BA) de l'Université de Washington à Saint-Louis.

Vobile est un leader mondial des services SaaS pour la protection et la monétisation du contenu vidéo en ligne. Ses plateformes SaaS, les meilleures de leur catégorie, sont largement utilisées par les studios de cinéma, les réseaux de télévision et les maisons de disques, ce qui permet une protection efficace du contenu pour les titulaires de droits et accélère la croissance de leurs revenus dans la distribution en ligne. Vobile exerce des activités mondiales aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Australie.

