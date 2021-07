Vobile Group Limited nomeia Masaaki Matsuzawa presidente de estratégia e investimentos para atuar como diretor executivo do conselho

SANTA CLARA, Califórnia, 7 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Vobile Group Limited (SEHK: 3738;OTCQX: VOBIF), líder global em serviços SaaS para proteção e monetização de conteúdos de vídeo on-line, anunciou hoje que Masaaki Matsuzawa, executivo das áreas de mídia e investimento com uma carreira de 20 anos na National Basketball Association (NBA) e Goldman Sachs, foi nomeado presidente de estratégia e investimentos. Masaaki também foi eleito para o conselho de administração, atuando como diretor executivo. Ele estará no comando das áreas de estratégia global, investimentos, mercados de capital e relações com investidores da Vobile.

"Estamos atuando em um cenário empolgante e de rápida evolução dos meios de comunicação e tecnologia. À medida que continuamos a desenvolver soluções inovadoras e a investir em oportunidades estratégicas de crescimento em todo o mundo, tenho o prazer de receber Masaaki em nossa equipe", disse Yangbin Wang, presidente e CEO da Vobile. "O histórico único de Masaaki nas áreas de mídia, estratégia e finanças corporativas é a opção perfeita para a Vobile. Sua experiência em liderança de estratégia corporativa e impulsionamento do crescimento da NBA, assim como sua assessoria a empresas em fusões, aquisições e financiamentos durante seu tempo na Goldman Sachs, ajudarão a Vobile a acelerar seu crescimento e a fortalecer sua posição como uma empresa líder global comprometida com nossa cultura, nossos clientes e acionistas."

Matsuzawa afirmou: "É um privilégio integrar a equipe da Vobile em um momento tão único no setor. Novos modelos de negócios e tecnologias estão gerando oportunidades interessantes para criadores de conteúdo, proprietários de conteúdo e plataformas de distribuição. As oportunidades de mercado para provedores de soluções inovadoras são extraordinárias. Estou ansioso para trabalhar com essa equipe para capitalizar essas oportunidades e ajudar no avanço da empresa."

Matsuzawa ingressou na Vobile vindo da NBA, onde foi, mais recentemente, vice-presidente sênior de estratégia global e diretor de estratégia da NBA China. Durante o período de sete anos em que esteve na NBA e morou em Beijing e Hong Kong, ele ajudou a elevar a NBA China a novos patamares e auxiliou a empresa global a impulsionar a inovação, comandando o desenvolvimento e a execução de importantes investimentos estratégicos em áreas como conteúdo digital, mídias sociais, comércio eletrônico, gaming, e-sports, estratégia de dados e desenvolvimento da juventude.

Antes da NBA, Matsuzawa foi diretor administrativo na Goldman Sachs, onde atuou como banqueiro de investimentos por mais de 13 anos em Nova York e Hong Kong, especializado em fusões, aquisições e financiamentos. Enquanto estava na Goldman Sachs, ocupou vários cargos de liderança como diretor de operações do Asia Mergers & Acquisitions Group e codiretor do Asia Industrial Investment Banking Group. Ele começou sua carreira na Goldman Sachs como funcionário temporário durante o verão do ano 2000.

Matsuzawa tem um MBA pela Wharton School na Universidade da Pensilvânia e é bacharel pela Washington University em St. Louis.

Sobre a Vobile Group Limited

A Vobile é líder mundial em serviços SaaS para proteção e monetização de conteúdos de vídeo on-line. Suas plataformas SaaS, as melhores da categoria, são amplamente utilizadas por estúdios de cinema, redes de televisão e gravadoras, permitindo a proteção efetiva dos conteúdos para os titulares dos direitos e acelerando o crescimento de seu faturamento na distribuição on-line. A Vobile tem operações globais nos Estados Unidos, China, Japão e Austrália.

