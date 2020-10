Volkswagen Group of America déploie la solution Appian pour la sécurité de la main-d'œuvre afin de soutenir le retour progressif de sa main-d'œuvre lors de la COVID-19

Une solution mobile à faible encombrement soutien la santé et la sécurité dans les bureaux des constructeurs automobiles à travers les États-Unis.

MCLEAN, Virginie, le 12 octobre, 2020 /PRNewswire/ -- Appian (NASDAQ : APPN) a annoncé aujourd'hui que Volkswagen Group of America, Inc. utilise la solution Workforce Safety d'Appian pour automatiser le processus d'aide à la gestion du retour en toute sécurité et en bonne santé de la majorité de sa main-d'œuvre américaine sur le lieu de travail, par étapes et en fonction des conditions sanitaires locales. Cette solution, basée sur la plateforme d'automatisation à faible code Appian, permet à Volkswagen de gérer les complexités du retour sur le lieu de travail, notamment en donnant la priorité à la santé et à la sécurité du personnel.

Volkswagen Group of America est le siège opérationnel nord-américain et une filiale de Volkswagen AG (FWB : VOW), l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux et le plus grand constructeur automobile d'Europe. L'entreprise, qui comprend les marques Volkswagen, Audi, Lamborghini, Bugatti et Ducati, ainsi que Volkswagen Credit, emploie environ 8 000 personnes aux États-Unis et vend ses véhicules par l'intermédiaire d'un réseau constitué de 1 000 concessionnaires.

Volkswagen avait besoin d'une solution mobile complète qui puisse être rapidement opérationnelle et qui soit facilement configurable. La solution Workforce Safety, hébergée dans le cloud d'Appian, conforme à la norme HIPAA et certifiée HiTRUST, fournit à Volkswagen une solution entièrement intégrée avec un centre de commande central pour surveiller en temps réel la santé et l'état de travail de ses employés sur tous les sites. Quant à la fonction Mobile Pass de la solution, elle fait appel à un dépistage rapide, facile et autodéclaré de la santé des employés pour générer automatiquement et intelligemment des désignations « de retour en toute sécurité » qui sont affichées sur l'appareil mobile de l'employé. Des capacités complètes de gestion des cas permettent de rechercher les contacts et de résoudre rapidement les exceptions et les appels.

Pour plus d'informations sur la solution Workforce Safety d'Appian, visitez le site https://www.appian.com/workforce-safety/.

À propos d'Appian

Appian fournit une plate-forme d'automatisation à faible code qui accélère la création d'applications métier à fort impact. Un grand nombre des plus grandes organisations du monde utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion des risques et la conformité au niveau mondial. Pour en savoir plus, consultez le www.appian.com.

À propos de Volkswagen Group of America, Inc.

Volkswagen Group of America, Inc. (VWGoA) est une filiale à 100 % de Volkswagen AG, l'un des principaux constructeurs automobiles mondiaux et le plus grand constructeur automobile d'Europe. VWGoA exploite une usine de fabrication à Chattanooga, dans le Tennessee, et abrite les activités américaines d'une famille mondiale de marques prestigieuses et passionnantes, dont Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini et Volkswagen, ainsi que VW Credit, Inc. Fondée en 1955, la société a son siège à Herndon, en Virginie. La société emploie 8 000 personnes aux États-Unis et vend ses véhicules par l'intermédiaire d'un réseau de près de 1 000 concessionnaires.

Related Links

https://www.appian.com



SOURCE Appian