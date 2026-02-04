Voltage Energy ogłasza nową lokalizację swojej międzynarodowej siedziby w Roxboro, w stanie Karolina Północna

CHAPEL HILL, Karolina Północna, 4 lutego 2026 r. /PRNewswire/ -- Założona w Karolinie Północnej spółka Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), czołowy dostawca rozwiązań w obszarze czystej energii i energii słonecznej, ogłasza utworzenie nowego zakładu produkcyjnego i podjęcie kroków ukierunkowanych na ustanowienie międzynarodowej siedziby w Roxboro (hrabstwo Person, Karolina Północna), obejmujących nabycie i modernizację terenu o powierzchni 72 akrów (ok. 29,1 ha) z przestrzenią produkcyjną wynoszącą 246 079 stóp kwadratowych (ok. 22861,5 m2). Działanie to jest odzwierciedleniem długofalowej strategii budowy i poszerzania międzynarodowej działalności mającej swoje korzenie w USA.

Voltage Energy Planned Global Headquarters in Roxboro

Założona w 2015 r. spółka Voltage Energy, która ma obecnie swoją siedzibę w mieście Chapel Hill, w stanie Karolina Północna, wspiera realizację inwestycji fotowoltaicznych w sektorze użyteczności publicznej na całym świecie dostarczając rozwiązania z zakresu elektrycznych elementów pomocniczych instalacji fotowoltaicznej (EBOS, Electrical Balance of Systems). Po oddaniu do eksploatacji, zakład w Roxboro ma stać się międzynarodową siedzibą firmy.

W miarę rozwoju działalności, obiekt zapewni nowe miejsca pracy dla lokalnych mieszkańców i stanie się wsparciem dla gospodarki hrabstwa Person poprzez stabilną działalność i nieustanne zaangażowanie w życie społeczności. Aby zrealizować ten długoterminowy plan rozwoju, Voltage Energy planuje utrzymać podwyższony poziom inwestycji w okresie nadchodzących trzech lat w celu rozszerzenia działalności oraz dostarczenia trwałych korzyści gospodarczych i społecznych.

„Karolina Północna zawsze była opoką firmy Voltage Energy - powiedział Bob Slack, dyrektor ds. technologii w Voltage Energy. - Poprzez poszerzenie naszej bazy produkcyjnej i planowanie tutaj przyszłej międzynarodowej siedziby, umacniamy nasze zobowiązania wobec klientów, partnerów i lokalnej społeczności przy równoczesnym wsparciu rozwoju sektora czystej energii w perspektywie długoterminowej".

Kyle Puryear, przewodniczący Rady Hrabstwa Person powiedział:

"W imieniu Rady Hrabstwa Person mam zaszczyt powitać firmę Voltage Energy w naszej społeczności. Jesteśmy wdzięczni, że nasze hrabstwo zostało wybrane na główne miejsce prowadzenia działalności i z niecierpliwością czekamy na długą i pomyślną współpracę. Obecność tej firmy oznacza utworzenie wartościowych miejsc pracy i umocnienie naszej bazy podatkowej, co korzystnie wpłynie na realizację działań na rzecz przyciągnięcia innowacyjnych gałęzi przemysłu na potrzeby dywersyfikacji sektora produkcyjnego, a jest to konieczne, aby nasza lokalna gospodarka nabrała wiatru w żagle".

Cynthia Petty, burmistrz miasta Roxboro, stwierdziła:

„Zaangażuję się we współpracę z firmą Voltage i jej wsparcie na wszelkie możliwe sposoby. Przyjmijcie ponownie moje serdeczne powitanie".

Jody Blackwell, dziekan Wydziału Technologii i Produkcji PCC, powiedział:

„Z ogromną radością przyjęliśmy informację o otwarciu zakładu Voltage Energy w pobliżu południowego kampusu szkoły Piedmont Community College i naszego centrum kształcenia branżowego. Voltage zapewni nowe możliwości i nową energię naszemu kampusowi. Ich obecność umocni współpracę, którą podjęliśmy z lokalnym przemysłem i stworzy dodatkowe ścieżki kształcenia studentów, zatrudnienia i rozwoju lokalnej społeczności. Mamy szczęście, że wybrali hrabstwo Person i z entuzjazmem podchodzimy do udzielenia im wsparcia na początku tego partnerstwa".

Voltage Energy Group

Założona w 2015 r. Voltage Energy Group („Voltage Energy") jest czołowym globalnym dostawcą rozwiązań z zakresu elektrycznych elementów pomocniczych instalacji fotowoltaicznej (ang. electrical balance of systems, EBOS) dla inwestycji fotowoltaicznych w sektorze użyteczności publicznej.

Voltage odnotowuje stały wzrost rok do roku i zapewnia innowacyjne, opłacalne technologie, które zwiększają efektywność, bezpieczeństwo i długoterminową wydajność instalacji. Dążąc do doskonałości, spółka wspiera bardziej inteligentną realizację przedsięwzięć dzięki zaawansowanym narzędziom do wizualizacji, takim jak rendery 3D, spacery 360° i podgląd w rzeczywistości wirtualnej. Jej flagowe produkty, VOLTAGE®LYNX, VOLTAGE®ALEX i VOLTAGE®IBEX, mogą tworzyć elastyczne, spersonalizowane rozwiązania, które sprawnie spełniają unikalne wymogi każdego klienta, co potwierdza nieprzerwane zaangażowanie spółki w obsługę skoncentrowaną na kliencie i długoterminowy sukces.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2875909/Voltage_Energy_Planned_Global_Headquarters_in_Roxboro.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2701909/Voltage_Group_Logo.jpg