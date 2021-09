Voluntários da LyondellBasell dão enfoque à sustentabilidade no Global Care Day

"Retribuir às comunidades onde vivemos e operamos é importante para nós da LyondellBasell, e é por isso que, nas últimas duas décadas, nossos voluntários usaram o Global Care Day para causar impactos positivos significativos", disse Michael McMurray, vice-presidente executivo e diretor financeiro da LyondellBasell. "Os projetos deste ano são inspirados no Dia Mundial da Limpeza e dão enfoque à sustentabilidade, complementando os objetivos e iniciativas de nossa empresa para promover soluções sustentáveis , preservar o meio ambiente e fazer do mundo um lugar melhor para as futuras gerações."

Entre os projetos de serviços comunitários do Global Care Day da LyondellBasell estão:

Cincinnati, Ohio

Ajudar a melhorar a gestão de várzeas e a qualidade da água nos canais primários e afluentes de Mill Creek na Grande Cincinnati como parte da Limpeza de Mill Creek .



Lake Charles, Louisiana

Trabalhar em conjunto com a cidade de Lake Charles no replantio de árvores ao longo de uma trilha que foram danificadas ou removidas em 2020 durante os furacões Laura e Delta.



Pune , Índia

Limpar resíduos plásticos com o grupo Swachh Pune-Swachh Bharat ao redor do rio Mula-Mutha, acumulados após a monção em julho.



Suzhou, China

Participar de uma limpeza comunitária do Yangcheng Lake Park e instruir crianças, que ajudaram na ação, sobre a classificação do lixo.

Desde 2018, os funcionários da LyondellBasell gastaram mais de 43 mil horas enriquecendo suas comunidades durante o Global Care Day. A funcionária da LyondellBasell Denise de Hek, que trabalha na unidade de Moerdijk da empresa, na Holanda, participa de projetos de serviços comunitários do Global Care Day há mais de cinco anos e disse que se sente capacitada a fazer o bem em sua comunidade porque a empresa prioriza a retribuição.

"Investi muitas horas de voluntariado fazendo a diferença em minha comunidade, e isso me dá orgulho", disse de Hek. "O fato de eu poder relembrar o tempo que passei trabalhando como voluntária e, na maior parte do tempo, ao lado de colegas de trabalho, demonstra o compromisso de nossa empresa em criar comunidades fortes, onde os funcionários vivem e trabalham."

Para obter mais informações sobre os investimentos comunitários da LyondellBasell, acesse o site Advancing Good" da empresa.

Sobre a LyondellBasell

A LyondellBasell (NYSE: LYB) é uma das maiores empresas de plásticos, produtos químicos e de refino do mundo. Impulsionada por seus funcionários em todo o mundo, a LyondellBasell produz materiais e produtos essenciais para o desenvolvimento de soluções para os desafios modernos, como melhorar a segurança alimentar por meio de embalagens leves e flexíveis; proteger a pureza do abastecimento de água por meio de tubos mais resistentes e versáteis; melhorar a segurança, o conforto e a eficiência do combustível de muitos dos automóveis e caminhões na estrada; e garantir a funcionalidade segura e eficaz de eletrônicos e eletrodomésticos. A LyondellBasell comercializa produtos em mais de 100 países e é a maior produtora mundial de compostos de polipropileno e a maior licenciadora de tecnologias de poliolefinas. Em 2021, a LyondellBasell foi indicada, pelo quarto ano consecutivo, para a lista da revista FORTUNE das "empresas mais admiradas do mundo". Mais informações sobre a LyondellBasell podem ser encontradas em www.lyondellbasell.com.

