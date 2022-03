Volvo Cars' nye administrerende direktør snakket om fremtidens mobilitet på China EV 100 under sin første offentlige opptreden

Mr. Jim Rowan begynte i stillingen som adm. dir. hos Volvo Cars 21. mars. Jim har tidligere vært administrerende direktør for Ember Technologies og konserndirektør for Dyson Group. Han har over tre tiår med global erfaring innenfor forbruker- og teknologisegmentet, og leverer sterk vekst og lønnsomhet gjennom transformasjonsstrategier og forbrukerengasjement. Han har også jobbet mye med digitalisering, disrupsjon, innovasjon, ingeniørvirksomhet og forsyningskjeder.

I talen sin snakket Jim Rowan om hvordan dagens visjonære teknologier gir et kraftig løft til bransjen og fremtiden til mobilitet. Han sa: «Når det gjelder fremtiden til mobilitet, tenker jeg på en fremtid formet av tilkobling, bærekraft og sikkerhet. En fremtid som føles personlig. Akkurat som telefonen gir deg en sømløs opplevelse, fra shopping til meldinger, lytting til musikk og besvaring av e-post, kommer bilen til å bli den nye plattformen. Denne nye enheten vil koble seg til de andre elementene i hverdagen din.»

I forbindelse med Volvo Cars' visjon for fremtiden, nevnte Jim Rowan følgende : «Volvo Cars har alltid vært en pionerer innen mobilitet. En pioner som ikke bare beskytter deg, dine kjære og miljøet, men som også gir deg glede og komfort.» Volvo Cars' strategi kombinerer den 100 år lange tradisjonen med produktkvalitet med banebrytende investeringer i teknologi for å levere en ny opplevelse til alle, bygget på de grunnleggende verdiene til Volvo Cars.

Mr. Jim Rowan forklarte også de fem tydelig målene i Volvo Cars' strategi for fremtiden. Først skal Volvo Cars innføre nye bærekraftige materialer som akselererer overgangen til elektrifisering og integrerer forbedret sikkerhet. For det andre skal Volvo Cars bli helt elektriske innen 2030, og det er mer i vente. For det tredje skal Volvo Cars fortsette å styrke den teknologiske ledelsen, spesielt når det gjelder kjernedatamaskinen. For det fjerde skal Volvo Cars fokusere på direkte forbrukerforhold for å kunne reagere raskere på forbrukerendringer. For det femte skal Volvo Cars være den raskeste transformatoren og ha en unik struktur, åpne teknologipartnerskap og en samarbeidskultur, noe som vil styrke Volvo Cars som foretrukket arbeidsgiver.

Til slutt nevnte Jim Rowan at Kina var et kjernemarked for Volvo Cars' forretningsvekst på flere nivåer, deriblant forbrukere, produktutvikling, elektrifisering og integrering av intelligente forsyningskjeder. Det fantastiske teamet i Kina forsikrer ham om at de kan nå disse målene. I fremtiden skal Volvo Cars fortsette å implementere elektrifiseringsstrategien dypt, utforske merkevareutviklingen og gi alle frihet til å bevege seg på en personlig, bærekraftig og trygg måte.

Bilde – https://mma.prnewswire.com/media/1774290/Volvo_Cars__New_CEO_Jim_Rowan.jpg

SOURCE Volvo