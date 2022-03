Volvo Cars' nye administrerende direktør talte om fremtiden for mobilitet ved China EV 100 under sin første offentlige fremtræden

Mr. Jim Rowan tiltrådte Volvo Cars den 21. marts som administrerende direktør og præsident. Jim var tidligere administrerende direktør og bestyrelsesmedlem i Ember Technologies og tidligere koncerndirektør for Dyson-koncernen. Han har over tre årtiers global erfaring inden for forbruger- og teknologisektoren med at skabe stærk vækst og rentabilitet gennem transformationsstrategier og forbrugerengagement. Han har også arbejdet meget med digitalisering, afbrydelser, innovation, teknik og forsyningskæder.

I sin tale kom Jim Rowan ind på, hvordan nutidens fremadrettede teknologier er et massivt løft for branchen og mobilitetens fremtid. Han sagde: "Når det drejer sig om mobilitetens fremtid, tænker jeg på en fremtid, der er præget af konnektivitet, bæredygtighed, sikkerhed og en, der føles personlig. Ligesom din telefon giver dig en problemfri oplevelse, fra indkøb til beskeder, lytte til musik og besvare dine e-mails, bliver en bil den nye platform. Denne nye enhed vil forbinde dig til de andre elementer i dit hverdagsliv."

Når vi nu taler om Volvo Cars' vision for fremtiden, nævnte Jim Rowan, "Volvo Cars har altid været en pioner inden for mobilitet, der ikke kun beskytter dig, dine kære og miljøet, men også giver dig glæde og bekvemmelighed i forbindelse med mobilitet." Volvo Cars' strategi kombinerer styrken ved produktkvalitet gennem hundrede år med avancerede investeringer i teknologi for at kunne skabe en ny oplevelse for alle baseret på Volvo Cars' grundlæggende værdier.

Mr. Jim Rowan forklarede også de fem klare mål for Volvo Cars' fremtidige strategi. For det første vil Volvo Cars indføre nye bæredygtige materialer, fremskynde overgangen til elektrificering og integrere øget sikkerhed. For det andet vil Volvo Cars fra 2030 blive fuldt elektriske, og der kommer mere. For det tredje vil Volvo Cars fortsat styrke sin teknologiske førerposition, især hvad angår kernecomputeren. For det fjerde vil Volvo Cars fokusere på direkte forbrugerrelationer for hurtigt at kunne reagere på forbrugerændringer. For det femte bliver Volvo Cars den hurtigste transformator med en unik struktur, åbne teknologipartnerskaber og samarbejdskultur, der konsoliderer Volvo Cars som den foretrukne arbejdsgiver.

Endelig anførte Jim Rowan, at Kina er et centralt marked for Volvo Cars' forretningsvækst på flere niveauer, herunder forbrugere, produktudvikling, elektrificering og intelligent integration i forsyningskæden. Det fantastiske team i Kina forsikrer ham om gennemførelsen af denne plan. I fremtiden vil Volvo Cars fortsat indgående gennemføre elektrificeringsstrategien, foretage udforskning inden for brandudvikling og give alle friheden til at køre på en personlig, bæredygtig og sikker måde.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1774290/Volvo_Cars__New_CEO_Jim_Rowan.jpg

SOURCE Volvo